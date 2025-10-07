НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Италия хочет ввести олимпийское перемирие на зимних Играх: что это значит и коснется ли России

Италия хочет ввести олимпийское перемирие на зимних Играх: что это значит и коснется ли России

Италия поддерживает американский мирный план

191
Олимпийские игры начнутся 6 февраля 2026 года

Олимпийские игры начнутся 6 февраля 2026 года

Источник:

Руслан Шарафутдинов / E1.RU

Италия намерена предложить ООН и объявить олимпийское перемирие на время проведения зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни, его слова приводит 7 октября агентство ANSA.

Олимпийское перемирие — это международная инициатива, восходящая к древнегреческой традиции, когда во время Олимпийских игр приостанавливались все вооруженные конфликты, чтобы спортсмены и зрители могли безопасно добраться до места соревнований. В современном виде идея была возрождена Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1990-е годы.

«Мы должны быть защитниками мира. Рим и Италия становятся всё более важным перекрестком мира, развития и роста. В этом духе мы представим в ООН инициативу о введении олимпийского перемирия — для всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток», — заявил Таяни.

Глава МИД также подчеркнул, что Италия поддерживает американский мирный план и, по его словам, «никогда не должна терять надежду на мир».

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. В сентябре президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри прояснила статус российских спортсменов: по ее словам, подход будет тот же, что и на летних Играх в Париже в 2024-м.

Евгений Соркин
Комментарии
3
Гость
1 час
Хотеть не значит мочь !
Гость
1 час
не разрешат
