Италия хочет ввести олимпийское перемирие на зимних Играх: что это значит и коснется ли России

Олимпийские игры начнутся 6 февраля 2026 года Источник: Руслан Шарафутдинов / E1.RU

Италия намерена предложить ООН и объявить олимпийское перемирие на время проведения зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни, его слова приводит 7 октября агентство ANSA.

Олимпийское перемирие — это международная инициатива, восходящая к древнегреческой традиции, когда во время Олимпийских игр приостанавливались все вооруженные конфликты, чтобы спортсмены и зрители могли безопасно добраться до места соревнований. В современном виде идея была возрождена Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1990-е годы.

«Мы должны быть защитниками мира. Рим и Италия становятся всё более важным перекрестком мира, развития и роста. В этом духе мы представим в ООН инициативу о введении олимпийского перемирия — для всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток», — заявил Таяни.

Глава МИД также подчеркнул, что Италия поддерживает американский мирный план и, по его словам, «никогда не должна терять надежду на мир».