«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться

Тамара Ван-Фу-Ли

Китай для забайкальцев — это обычно не крутые небоскребы да древние храмы, а город огней и рынков Маньчжурия. Он расположился на самом севере Китая в 4 километрах от приграничного поселка Забайкальск. И несмотря на то, что я, как ни крути, потомок китайского рода, только сейчас мне впервые удалось посетить эту страну. Наша с подругой короткая поездка стала своеобразной прогулкой — тут и азиатская атмосфера, и носители языка, и интересная архитектура, а еще вкусная и недорогая еда и, конечно, азартные шопоголики. Понемногу обо всём — в обзоре «Чита.Ру».

Мне рассказывали, что раньше для посещения Маньчжурии и вообще Китая нужен был либо визовый штамп, либо присоединение к специальной тургруппе, которая имеет право на упрощенный въезд. С 15 сентября никаких списков нет, и целый год можно ездить только по загранпаспорту, свободно находясь там до 30 дней. Но мы балдели там всего четыре неполных дня, которых нам для первого раза показалось достаточно. Ездили мы с турфирмой, чтобы не заморачиваться с организацией. Автобус у нас был новый и просторный, а гид профессиональный и общительный.

Выехали из Читы в 9 утра, а в 3 часа дня были на пункте пропуска в Забайкальске. Прохождение русской таможни заняло около двух часов, потому что ее проходили не только русские туристы, но и китайцы, отправлявшиеся домой.

Грустно признавать, но наш пункт пропуска сильно проигрывает даже внешним видом китайской таможне: у нас одноэтажное небольшое здание, обшитое профлистом, у китайцев трехэтажное, сравнимое с аэропортами Питера и Москвы. Кстати, снимать там нельзя, поэтому нам настоятельно рекомендовали не светить телефонами. При проставлении штампа у нас взяли биометрию лица и отпечатки пальцев. В общем, папочки на всех завели. А меня еще и приметили из-за фамилии.

— Ты — китайский? Фамилия Ван-Фу-Ли? Не Ван Фу? (Им не знакомо обращение на «вы»).

— Нет… Как бы русский. Фамилия такая из-за родственников, это давно было. Я в первый раз еду.

— Аааа, холосо. Язык учишь, куня?

— Нет… Пыталась…

— Надо учить! Давай, проходи!

И вот мы в Маньчжурии — большая чистая парковка, ровный и целый асфальт, а на горизонте какие-то башни, матрешки и ветряные мельницы. Не терпелось всё посмотреть, но сначала едем в гостиницу. Мы жили в трехзвездочном отеле Vienna Classic Hotel на Второй улице. Кстати, в городе всего шесть очень длинных, параллельных улиц. Рядом с нашим отелем было еще несколько гостиниц — это самый центр города, где много русских туристов, ресторанов и торговых центров.

Вид с 17-го этажа был бы еще красивее, если бы окна были чистыми. А в целом номер приличный, стоит 7500 рублей за три ночи, питание, конечно, не включено, но за такие деньги топ. Только по вентиляции в номере сразу потянуло табаком, потому что там разрешено курить везде — в отелях, в кафе, в любом месте на улице. И вот после долгой дороги мы привели себя в порядок и пошли гулять.

Зашли за картой города к своему гиду, а на выходе нас уже поджидали предприимчивые студенты. В этот момент я и призналась подруге Маше, что меня запросто развести на покупку и я не умею торговаться. Плюсом — я слишком сердобольная. Пока один из студентов рассказывал мне, что они зарабатывают на какую-то мечту, второй уже протирал мои ботинки суперсредством. И если бы не Маша, моя первая покупка состоялась бы на крыльце отеля — в общем чуть было не минусанулась на 100 юаней, а это по нынешнему курсу 1200 рублей.

Конечно, первой точкой нашего следования должна была стать какая-нибудь кафешка. На карте мы приметили несколько мест, о которых нам рассказывали, — кафе «Саша и Соня», «Марина 888», ресторан «Андрей» и «Рубль». Мы знали, что «Рубль», например, специализируется только на русской кухне. Но мы уж никак не ожидали, что встретят нас молодые китайцы в русских народных костюмах, а крабовый салат будет стоить 800 рублей! При этом на крыльце скопилась огромная очередь из китайских туристов, их даже пропускали по электронной очереди, которую мы вначале приняли за розыгрыш. Все посетители однозначно были готовы оставить там большие деньги за перекус, но не мы, поэтому и пошагали дальше.

В соседях «Рубля» расположилось кафе «Саша и Соня». Вообще, весь бизнес в Маньчжурии носит русские имена. Сначала это показалось нам странным, а потом удобным: позавтракать у «Марины», купить шубы у «Стёпы», обувь у «Антона», а на массаж сходить вообще к «Путину».

Что сказать про кафе? Это топ! Очень вкусные морепродукты на доске, курица с овощами. Салатики и чай вышли нам в 58 юаней — 696 рублей. Забрать оставшееся с собой всегда можно, но было настолько вкусно, что мы съели всё. И пошли по улочкам от «Ура! Россия!» до озера Хулун.

Шутки шутим Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU

Всё в неоне, даже в глазах рябит. По улочкам ездят милые трехколесные одноместные машинки, а по тротуарам мопеды с колонками, из которых доносится китайская попса. Около главной площади торгуют стритфудом, а на площади народ танцует, поет в караоке и участвует в конкурсах.

Площадь «Маньчжурия» Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU

— За сколько личинку съешь?

— За 5 секунд.

— Ха-ха, а денег?

— Ну за 5 тысяч рискну, наверное.

— Не, еще не хватало уехать с отравлением. Давай просто посмотрим.

Выглядит не отталкивающе Источник: Тамара Ван-Фу-Ли / CHITA.RU

Мы пристально наблюдали еще за одной туристкой, которая купила овощи на палочках и бекон, но съесть личинку тоже не решилась. Так и закончился наш первый вечер на улицах вечерней Маньчжурии.

Второй день мы посвятили шопингу. К слову, мы ехали «за впечатлениями, а не за шмотками», но уже в 11 утра стояли с шубами от «Стёпа Меха». Знаете, каких сил стоило скинуть цену с 15 до 7 тысяч рублей? Мы дважды пытались уйти из магазина, пока продавец не крикнул вслед последнюю цену.

«Утром турист мало, а я — хозяин, делаю большую скидка. Если уйдете, потом такая цена не будет», — и мы сдались, потому что качество действительно хорошее, а в Чите такие шубки стоят по 20 тысяч рублей.

И вот довольные мы идем за кожаными сумками. Ведет нас китаянка Надя. Очень ушлая мадам. Она встретила нас почти на выходе из отеля, проводила к кафе «Марина 888», которое мы искали. А потом… оказалось, что она ждала нас на выходе из кафе! Но дискомфорта она нам не принесла, только пользу. Показала хорошие магазины с сумками из натуральной кожи, недорогие качественные чемоданы, закоулки рынков с недорогими колготками, носками, перчатками и шапками.

Надя рассказала нам, что недавно сильно упала и долго лежала в больнице с амнезией, отдав за лечение немалые деньги. Ее дочь растит детей, а сын и племянница держат магазины с русскими товарами. Мы показали ей своих мужей на фото, она сказала, что они красавцы, и пожелала семьям много «бэби». Мы, кстати, знали слово «ребенок» на китайском, которое звучит примерно как «арзы», но она сказала не на китайском и даже не на русском, а именно так — «много вам бэби». Мы задарили ей русскую шоколадку, которая стоит в магазине ее сына целых 500 рублей, и распрощались. Думали, что распрощались… В течение дня она встречала нас на улице и спрашивала: «Что купили, куня?» А мы хвастались набором для чайной церемонии, электробритвой и прочими мелочами.

Битва за сумки была тоже непростой. Утром продавец сказал нам, что отдаст их примерно по 120 юаней. Мы ушли, чтобы посмотреть другие варианты, но вернулись за понравившимися. А хитрый хозяин уже и забыл, что мы были, но мою Марию не проведешь.

— Ну так сколько стоит-то?

— 380 юаней.

— Ты чего, обалдел? Мы утром были, ты сказал, что 120. Это что за дела?

— А Маса, Малия, помню-помню. Да-да, 120. Бели, бели, в пакет убелу.

Такой шопинг радует ценами, но очень утомляет, поэтому мы решили заесть нервы в «Самоваре».

Мы сразу обозначили, что в таком заведении впервые, поэтому нам помогли разобраться с плитой, намешали соус и сварили первую партию. Нам сказали, что порции маленькие, и как будто не обманули. Котелок с бульоном действительно маленький, а мяса, грибов, лапши и овощей принесли на пятерых. Оставшееся мы доварили и забрали с собой. Говорят, в Чите тоже есть подобное заведение, туда мы теперь обязательно сходим — для сравнения.

Третий день был не менее крутым — мы посмотрели главные достопримечательности Маньчжурии: парк-отель «Матрешки», парк мамонтов, Дворец бракосочетания и большого розового медведя.

Мы всё гадали, из чего же сделан медвежонок. Оказалось, что это газонное покрытие, только розовое. Размеров он внушительных — точно не скажу, но что-то около пятиэтажки.

Круто было погулять и по парку мамонтов. В музейном комплексе представлены археологические находки — кости мамонтов и предметы быта древних людей, а в парке — около 20 огромных фигур мамонтов, вокруг которых зеленый лабиринт.

Прежде чем пройтись по парку, мы посмотрели короткий научно-популярный 5D-фильм о миграции животных в ледниковый период. Мы смеялись от того, что кресла двигались в не подходящий по сюжету момент, а маленькая девочка плакала от того, что мамонтенка загрызли саблезубый тигр и шакалы.

Но на протяжении экскурсии взгрустнулось не только ей. Когда нас привезли к Дворцу бракосочетания, нас восхитила его архитектура и схожесть с дворцом принцессы Фионы из «Шрека» (12+). А потом нам рассказали, что дворец законсервировали во время пандемии коронавируса и с тех пор он разваливается. Внутрь не впускают, мы оглядели его только снаружи. Но нас убедили, что скоро его начнут реконструировать и после проводить в его стенах церемонии.

Пару свадеб мы всё же увидели. Только праздновали их в отеле «Матрешки». Страшно представить, в какую сумму вышли торжества, потому что снять номер на сутки здесь стоит 4500 юаней, или примерно 54 тысячи рублей! Парк был закрыт, потому что лето закончилось, а в холл отеля нас без проблем впустили.

От роскоши убранства бегут мурашки, а кругом матрешки — статуи, светильники, даже мебель в номерах, по словам гида. И этот русский вайб очень манит обеспеченных китайских туристов, они живут здесь не сутки, а по неделе и больше.

Я даже сфоткалась с молодыми китаяночками-постоялицами, которые вообще-то шли на обед, когда я их приметила. Так закончился наш прекрасный экскурсионный день.

А вечер мы, как повелось, провели в кафе, а точнее в пельменной. Это самое рядовое заведение в Маньчжурии, где обедают и ужинают простые рабочие люди. Пельмени, конечно, оказались очень вкусными и сытными. Но несмотря на то, что порции еды в Китае огромные, мы не встретили ни одного местного жителя с лишним весом. Подумав об этом факте, мы пошли гулять по уже знакомым проспектам. Наши лица уже запомнили местные торговцы и окликали нас, вновь приглашая в свои бутики: «Малия, Тамала! Когда уехать? Заходите, покупайте!» Но нам уже было не до шопинга.

Пока мы разъезжали по Маньчжурии, гид-китаянка Вика рассказала нам, что в городе проживает более 50 тысяч человек, но население стареющее. При этом в черте города есть 10 детсадов, 12 школ и один университет. Средняя зарплата — 42 тысячи русских рублей, пенсия примерно такая же. Но за всё здесь приходится платить — за пользование дорогами, за медпомощь, за детские сады, университет и общежития. Бесплатно только учатся в школе, но с 8 утра и до 9 вечера! А экзамены считаются одними из самых сложных в мире. Снять квартиру в центре Маньчжурии стоит около 15–18 тысяч рублей в месяц, а на окраине — всего 9 тысяч. Передвигаться по городу можно на автобусах за 1 юань, или 12 рублей. Есть в этом городе огней и плюсы, и минусы жизни, но для туристов — это прекрасное место.

