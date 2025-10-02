Из украинского плена вернули ярославского военного. Видео

Ярославского военного вернули из плена Источник: «Минобороны России» / Telegram

Ярославского военнослужащего вернули из украинского плена. Об этом 76.RU сообщил уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин 2 октября 2025 года.

«На СВО служил по контракту с начала 2024 года. В октябре 2024 года числился пропавшим без вести. Затем родственникам пришла информация от Красного Креста о том, что он находится в плену», — уточнил омбудсмен.

По данным Сергея Бабуркина, ярославец с родственниками на связь пока не выходил, однако по телефону поговорил с ним.

Российских военных вернули из украинского плена Источник: «Минобороны России» / Telegram

В Министерстве обороны отмечают, что Россия и Украина в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, провели обмен военнопленными в формате 185 на 185. Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц.

По данным Минобороны на 15:06 2 октября, российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.