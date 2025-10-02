НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Куда получится поехать отдыхать без визы: новые страны

Куда получится поехать отдыхать без визы: новые страны

Сколько придется заплатить за билеты

Россияне могут столкнуться с языковым барьером | Источник: Ирина Шарова/72.RUРоссияне могут столкнуться с языковым барьером | Источник: Ирина Шарова/72.RU

Россияне могут столкнуться с языковым барьером

Источник:

Ирина Шарова/72.RU

Россияне скоро смогут поехать в четыре новые страны без оформления визы. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В настоящее время прорабатывается возможность заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан с Замбией (до 90 дней), а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини (до 30 дней)», — рассказали в МИД. 

Проекты документов, которые позволят это сделать, сейчас находятся на принимающей стороне. О сроках подписания соглашений в ведомстве не ответили. 

Однако это не самые комфортные и дешевые направления для отдыха, сообщил известиям эксперт РСТ, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов. Пока у России нет прямого авиасообщения с этими африканскими странами, перелеты могут оказаться слишком дорогими:

  • дорога до столицы Замбии займет в среднем более суток, туристам придется сделать как минимум две пересадки. Билет в одну сторону обойдется примерно в 60 тысяч рублей;

  • путь до столицы Зимбабве, Хараре, из Москвы займет более 16 часов. Цена примерно такая же, как и до Замбии;

  • сложнее ситуация обстоит с Мозамбиком и Эсватини. Добираться до Мапуту из Москвы туристам придется с двумя пересадками в Абу-Даби и Йоханнесбурге, в ЮАР предстоит задержаться на сутки. Такой маршрут без багажа в одну сторону обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Цены на билеты до Эсватини варьируются от 70 тысяч до 200 тысяч рублей. На дорогу с двумя пересадками придется заложить как минимум 22 часа.

Проблемы не заканчиваются на дороге до Африки, предупредил Михаил Абасов. Туристы могут столкнуться со сложностями с трансферами и общественным транспортом. Если вы привыкли к люксу, то выбор отелей весьма ограничен, особенно в Зимбабве и Эсватини. А инфраструктура для пляжного отдыха в Мозамбике развита лишь точечно.

Также эксперт предупредил, что российские туристы могут столкнуться со сложностями в общении. В этих странах практически нет говорящих на русском гидов, а в русскоязычном интернете пока недостаточно информации для самостоятельных путешествий.

Всего для россиян открыты 11 африканских стран, которые можно посещать без визы.

  • до 90 дней — в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР;

  • до 60 дней можно быть в Кабо-Верде и Маврикии; 

  • до 30 — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах;

  • до 15 дней разрешено путешествовать по Сан-Томе и Принсипи.

Без визы можно поехать не только в Африку. Есть еще масса стран, которые принимают россиян без лишних проблем с документами. Обо всех правилах посещения таких государств читайте в материале

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Виза Отпуск Африка Авиабилет
