Зима обещает быть суровой: Гидрометцентр сделал прогноз на ближайшие полгода

Зима на большей части территории России будет холоднее, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период (октябрь — март) в 2025–2026 годах.
Ноябрь тоже не обещает быть теплым. Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа будет ниже, чем в том году.
В феврале же будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии, пишет ТАСС.
Ситуация должна кардинально измениться в марте. На большей части РФ среднемесячная температура будет выше нормы. Около нормы она будет на юге Европейской территории России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе, за исключением запада Якутии.