НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 768мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Суд над экс-чиновником
Сэкономить время и нервы на врачах
Изменения в правительстве
Суд по пристройке
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Новая школа
Когда ждать снега
Страна и мир Зима обещает быть суровой: Гидрометцентр сделал прогноз на ближайшие полгода

Зима обещает быть суровой: Гидрометцентр сделал прогноз на ближайшие полгода

Всё изменится только к марту

586
Температура воздуха будет отклоняться от нормы по всей стране | Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ruТемпература воздуха будет отклоняться от нормы по всей стране | Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Температура воздуха будет отклоняться от нормы по всей стране

Источник:

Михаил Огнев / Fontanka.ru

Зима на большей части территории России будет холоднее, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период (октябрь — март) в 2025–2026 годах.

Ноябрь тоже не обещает быть теплым. Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа будет ниже, чем в том году. 

В феврале же будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии, пишет ТАСС. 

Ситуация должна кардинально измениться в марте. На большей части РФ среднемесячная температура будет выше нормы. Около нормы она будет на юге Европейской территории России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе, за исключением запада Якутии. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Погода Гидрометцентр Зима Весна Температура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Гнать поганой метлой ваш гидрометеоцентр . Ничего не сходится, каждый год пишут и не попадают. В том году писали также, что зима будет очень суровой и снежной и что ? )) , сидит кучка бездельников, гадает на кофейной гуще
Гость
31 минута
Эта гидра из метеоцентра со своими предсказаниями на завтра-то постоянно ошибается. А тут загадывают на зиму.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление