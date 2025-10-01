В России начался осенний призыв: главные изменения, которые стоит знать

В России стартовала призывная кампания. Однако в этом году она пройдет с несколькими особенностями. Будут более широко использоваться электронные повестки, а призыв будет действовать год. Расскажем подробнее об изменениях.
Электронные повестки
Призыв в армию в этом году пройдет с использованием госинформсистемы «Единый реестр воинского учета», а значит, начнут полноценно действовать электронные повестки. Этот реестр представляет из себя базу данных граждан России, подлежащих воинскому учету. Она позволяет военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии.
Этот реестр начал свою работу еще в 2023 году, но функционировал лишь в тестовом режиме и был доступен исключительно для жителей республики Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областей. С мая 2025-го сайт «Реестрповесток.рф» работает в полноценном режиме для всей страны.
Электронная повестка имеет такой же вес, как и бумажная. В ней содержится Ф. И. О. и адрес призывника, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат. Повестку доставляют через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф».
Повестка считаются врученной через семь дней после размещения в едином реестре, даже если призывник не ознакомился с ней. Отсутствие аккаунта на «Госуслугах» не является оправданием.
В части регионов России и вовсе будут выдавать только электронные повестки. Это Москва, республика Марий Эл, Рязанская и Сахалинская области.
В других регионах от бумажных повесток пока не отказываются. Они вручаются лично под подпись по месту жительства, учебы, работы или направляются заказным письмом через «Почту России». Неврученной считается повестка, оставленная в почтовом ящике или переданная через третьих лиц.
Что нужно делать после получения повестки, а также какие наказания ждут, если ее проигнорировать, можно узнать в отдельном материале.
Призыв будет длиться год
Особенностью осеннего призыва в российскую армию в этом году стало то, что он действует в течение года. То есть, если гражданина, призванного на военную службу, по каким-либо причинам не направили для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании. Получается, что медицинские осмотры, психологический отбор и заседаниях призывной комиссии могут идти весь год. По задумке это должно помочь равномернее распределить нагрузку на пункты призыва.
Кого призовут
Осенний призыв традиционно начинается 1 октября и завершается 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки сдвинуты — с 1 ноября по 31 декабря.
Всего на военную службу призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России. Президент России Владимир Путин подписал указ за два дня до старта призывной кампании.
На сайте Минобороны России можно найти номера телефонов военкоматом. По ним можно обратиться по вопросам осеннего призыва.