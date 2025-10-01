В России начался осенний призыв: главные изменения, которые стоит знать

На службу направят 135 тысяч человек Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA. RU

В России стартовала призывная кампания. Однако в этом году она пройдет с несколькими особенностями. Будут более широко использоваться электронные повестки, а призыв будет действовать год. Расскажем подробнее об изменениях.

Электронные повестки

Призыв в армию в этом году пройдет с использованием госинформсистемы «Единый реестр воинского учета», а значит, начнут полноценно действовать электронные повестки. Этот реестр представляет из себя базу данных граждан России, подлежащих воинскому учету. Она позволяет военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии.

Этот реестр начал свою работу еще в 2023 году, но функционировал лишь в тестовом режиме и был доступен исключительно для жителей республики Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областей. С мая 2025-го сайт «Реестрповесток.рф» работает в полноценном режиме для всей страны.

Электронная повестка имеет такой же вес, как и бумажная. В ней содержится Ф. И. О. и адрес призывника, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат. Повестку доставляют через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф».

Повестка считаются врученной через семь дней после размещения в едином реестре, даже если призывник не ознакомился с ней. Отсутствие аккаунта на «Госуслугах» не является оправданием.

Как проходит процесс вручения повестки Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В части регионов России и вовсе будут выдавать только электронные повестки. Это Москва, республика Марий Эл, Рязанская и Сахалинская области.

В других регионах от бумажных повесток пока не отказываются. Они вручаются лично под подпись по месту жительства, учебы, работы или направляются заказным письмом через «Почту России». Неврученной считается повестка, оставленная в почтовом ящике или переданная через третьих лиц.

Что нужно делать после получения повестки, а также какие наказания ждут, если ее проигнорировать, можно узнать в отдельном материале.

Призыв будет длиться год

Особенностью осеннего призыва в российскую армию в этом году стало то, что он действует в течение года. То есть, если гражданина, призванного на военную службу, по каким-либо причинам не направили для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании. Получается, что медицинские осмотры, психологический отбор и заседаниях призывной комиссии могут идти весь год. По задумке это должно помочь равномернее распределить нагрузку на пункты призыва.

Кого призовут

Осенний призыв традиционно начинается 1 октября и завершается 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки сдвинуты — с 1 ноября по 31 декабря.

Всего на военную службу призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России. Президент России Владимир Путин подписал указ за два дня до старта призывной кампании.