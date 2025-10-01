За чертой пенсии: что вынуждает российских пенсионеров торговать овощами с огорода на улице

Зелень может помочь облегчить течение многих болезней Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Из года в год на улицах российских городов можно наблюдать одну и ту же картину: импровизированный рынок с домашней продукцией. За прилавками стоят пожилые люди. Правда, в некоторых городах, как, например, в Москве, им этого делать не дают. Выгоняют сразу. А по всем городам и весям изгнать невозможно. Кто-то скажет, что торговать старики идут от скуки и одиночества, но часто за такой работой скрывается другая реальность. Наши коллеги из 86.RU накануне Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, поговорили с теми, кто, невзирая на погоду, ежегодно занимается продажей овощей, и узнали зачем.

По данным Социального фонда России, на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей в месяц. При этом в ХМАО средняя пенсия — 35 тысяч рублей, а в республиках Северного Кавказа не дотягивает и до 20 тысяч.

Тамара Николаевна, 83 года

Хоть Тамаре Николаевне уже и девятый десяток, здоровье позволяет выходить на свой «пост» почти каждый день. Она ветеран труда. Основная ее продукция — рыба. Ловит ее, конечно, не она сама, а ее сын. Например, сегодня на ее прилавке щука и ширун. Продает по 250 рублей за одну штуку. Выручка, как признается пенсионерка, почти полностью идет сыну на погашение ежемесячного платежа по кредиту в 40 тысяч рублей.

«Помочь сыну надо, я ведь мама», — рассказывает Тамара Николаевна.

А если какие-то деньги и остаются, то они идут на насущные нужды. «Дело в том, что сейчас всё так дорого. И лекарства, и продукты».

Пенсионерка Тамара Николаевна Источник: Анастасия Сидорова / 86.RU

Марина, 62 года

В своем огороде Марина выращивает целый калейдоскоп витаминов: петрушка, укроп, щавель, огурцы, помидоры, чеснок, горох. Часть урожая идет на заготовки, например на фирменную аджику. Всё перечисленное затем появляется на ее уличном прилавке. Цены на домашний товар Марина держит невысокими: пучок укропа или петрушки — 50 рублей, лоток огурцов или гороха — 100 рублей. Пенсионерка делает и скидки.

«Если берут много, где-то и уступить могу», — говорит Марина.

Частота ее выходов на рынок напрямую зависит от здоровья. Дело в том, что у нее часто скачет давление.

«На этой неделе получилось выходить каждый день», — отмечает она, но длительность пребывания на улице всегда диктуют погодные условия. Заработанные деньги уходят в первую очередь на лекарства, затем на продукты и внучке.

«Внучке выделяю не слишком много, потому что на лекарства уходит много», — рассказывает Марина.

В своей работе женщина видит и положительное. «Совмещаю полезное с приятным: дышу свежим воздухом, общаюсь с людьми».

Товары с натуральными витаминами Источник: Анастасия Сидорова / 86.RU

Роман, 67 лет

Уличной торговлей Роман занимается уже несколько лет. Сегодня на его прилавке свежие грибы и таежные шишки. Раньше, до двух перенесенных инсультов, он также продавал собственноручно собранные ягоды. Каждое ведро грибов Роман предлагает за 1000 рублей, шишки — за 500. Хоть и продажи на сегодня у него идут не очень, но заработанные деньги уходят на лекарства и продукты.