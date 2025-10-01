НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Мнение «Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало

«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало

Евгения рискнула попробовать самые необычные восточные блюда

В Китае Евгения живет чуть больше месяца | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.meВ Китае Евгения живет чуть больше месяца | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.me

В Китае Евгения живет чуть больше месяца

Источник:

Nǐ hǎo CHINA / T.me

Школьница из Свердловской области Евгения Гливинская поступила в Нанкинский университет финансов и экономики в Китае. Уже несколько месяцев девушка живет в этой стране. Наши коллеги из E1.RU рассказывали ее историю, а теперь Евгения поделилась своими первыми впечатлениями о переезде в Китай (куда недавно для россиян открыли безвизовый режим). Далее — в авторской колонке от первого лица.

«Совсем не говорят по-английски»

Были ли у меня предубеждения насчет Китая? Да. Во-первых, я считала Китай огромной застроенной пустыней без единого деревца, но каково же было мое удивление, когда, помимо сплошных высоток, я увидела сады и парки, причем в немалом количестве.

Город Сучжоу называют китайской Венецией | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.meГород Сучжоу называют китайской Венецией | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.me
Историческая часть города располагается на воде | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.meИсторическая часть города располагается на воде | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.me
И здесь очень красиво и зелено! | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.meИ здесь очень красиво и зелено! | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.me

Местные жители будут общаться с тобой более приветливо, если ты говоришь по-китайски, если же нет, то нужно быть готовым к тому, что местные совсем не говорят по-английски. Так что перед поездкой в Китай следует заучить пару полезных фраз.

А еще в Сучжоу очень любят отдых на воде | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.meА еще в Сучжоу очень любят отдых на воде | Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.me

А еще в Сучжоу очень любят отдых на воде

Источник:

Nǐ hǎo CHINA / T.me

Думаю, по приезде в другую страну, особенно если это Азия, вас удивляет практически всё. Но для меня шоком стало то, что здесь люди живут по принципу «что естественно, то не безобразно».

<p>Евгения Гливинская</p><p>Евгения Гливинская</p>

Как китайцам удобно, так они и делают: неудобно таскать мусор — бросай, жарко — мужчины здесь задирают футболки до подбородка, хочешь обсудить тему туалета — можно обсудить даже за столом.

Евгения Гливинская

уральская школьница, поступившая в Китай

Здесь ты забываешь о тех правилах приличия, к которым приучали в России.

Что с ценами и едой?

Во-вторых, думаю, всем нам знакомое убеждение о том, что в Китае вся еда острая. Но у жителей разных провинций разные вкусовые пристрастия: на юге это острая еда, на севере — более сладкая, на востоке — кислая, примерно так.

Цены здесь — моя отдельная радость. Они напоминают мне цены в школьной столовой: так же дешево и вкусно. А цены в супермаркетах раза в три ниже, чем в России.

Например, за 20 юаней (примерно 240 рублей) ты можешь наесться вдоволь: порции здесь большие, и много бесплатных добавок, как, например, суп или небольшие закуски. Я могу сказать одно: я уже поправилась на три килограмма, голодать мне не приходится.

Рискнули бы попробовать жареную лягушку?

Источник:

Евгения Гливинская

Я обожаю китайскую кухню. Еще до приезда сюда я баловалась ей, а теперь могу есть разные блюда каждый день.

<p>Евгения Гливинская</p><p>Евгения Гливинская</p>

Здесь мне удалось попробовать лягушачье мясо, глаза барана, сверчков, пятачок свиньи, кровь утки.

Евгения Гливинская

уральская школьница, поступившая в Китай

Кстати, морепродукты здесь встречаются в каждом ларьке: хочешь кальмара — будет кальмар, хочешь лобстера — будет тебе и лобстер. Но я очень скучаю по русским суши. В Китае не умеют делать наши русские суши. А еще пицца, шаурма и русские соленья — этого мне очень не хватает.

В заключение хочу сказать, что в каждой стране свои нюансы, любое место не идеально. Вопрос в том, готов ли ты принять культуру и ритм этой страны или нет.

Евгения Гливинская
Хотели бы вы побывать в Китае?

Да
Уже был (-а), мне понравилось!
Уже был (-а), недоволен (-льна) поездкой
Нет

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
