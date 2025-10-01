«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало

В Китае Евгения живет чуть больше месяца Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.me

Школьница из Свердловской области Евгения Гливинская поступила в Нанкинский университет финансов и экономики в Китае. Уже несколько месяцев девушка живет в этой стране. Наши коллеги из E1.RU рассказывали ее историю, а теперь Евгения поделилась своими первыми впечатлениями о переезде в Китай (куда недавно для россиян открыли безвизовый режим). Далее — в авторской колонке от первого лица.

«Совсем не говорят по-английски»

Были ли у меня предубеждения насчет Китая? Да. Во-первых, я считала Китай огромной застроенной пустыней без единого деревца, но каково же было мое удивление, когда, помимо сплошных высоток, я увидела сады и парки, причем в немалом количестве.

Местные жители будут общаться с тобой более приветливо, если ты говоришь по-китайски, если же нет, то нужно быть готовым к тому, что местные совсем не говорят по-английски. Так что перед поездкой в Китай следует заучить пару полезных фраз.

А еще в Сучжоу очень любят отдых на воде Источник: Nǐ hǎo CHINA / T.me

Думаю, по приезде в другую страну, особенно если это Азия, вас удивляет практически всё. Но для меня шоком стало то, что здесь люди живут по принципу «что естественно, то не безобразно».

Как китайцам удобно, так они и делают: неудобно таскать мусор — бросай, жарко — мужчины здесь задирают футболки до подбородка, хочешь обсудить тему туалета — можно обсудить даже за столом. Евгения Гливинская уральская школьница, поступившая в Китай

Здесь ты забываешь о тех правилах приличия, к которым приучали в России.

Что с ценами и едой?

Во-вторых, думаю, всем нам знакомое убеждение о том, что в Китае вся еда острая. Но у жителей разных провинций разные вкусовые пристрастия: на юге это острая еда, на севере — более сладкая, на востоке — кислая, примерно так.

Цены здесь — моя отдельная радость. Они напоминают мне цены в школьной столовой: так же дешево и вкусно. А цены в супермаркетах раза в три ниже, чем в России.

Например, за 20 юаней (примерно 240 рублей) ты можешь наесться вдоволь: порции здесь большие, и много бесплатных добавок, как, например, суп или небольшие закуски. Я могу сказать одно: я уже поправилась на три килограмма, голодать мне не приходится.

Рискнули бы попробовать жареную лягушку? Источник: Евгения Гливинская

Я обожаю китайскую кухню. Еще до приезда сюда я баловалась ей, а теперь могу есть разные блюда каждый день.

Здесь мне удалось попробовать лягушачье мясо, глаза барана, сверчков, пятачок свиньи, кровь утки. Евгения Гливинская уральская школьница, поступившая в Китай

Кстати, морепродукты здесь встречаются в каждом ларьке: хочешь кальмара — будет кальмар, хочешь лобстера — будет тебе и лобстер. Но я очень скучаю по русским суши. В Китае не умеют делать наши русские суши. А еще пицца, шаурма и русские соленья — этого мне очень не хватает.

В заключение хочу сказать, что в каждой стране свои нюансы, любое место не идеально. Вопрос в том, готов ли ты принять культуру и ритм этой страны или нет.

