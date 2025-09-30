В Бразилии младенец родился, крепко сжимая в руке необычный предмет: это был его трофей. Новости 30 сентября

Беременность стала неожиданной Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 сентября.

Неопознанный объект упал на ферму в Аргентине

В Аргентине на ферму упал неопознанный цилиндрический предмет. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, цилиндр, изготовленный из углеродного волокна, имеет длину около 1,7 метра и диаметр 1,2 метра. На одном его конце расположена система клапанов, а на другом — отверстие диаметром 40 сантиметров.

Примечательно, что поверхность объекта покрыта странными черными волокнами, напоминающими волосы. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и взрывотехники.

Специалисты не обнаружили никаких угроз, но объект оцепили в целях безопасности. Предполагается, что это может быть космический мусор, возможно, связанный с недавней миссией SpaceX.

Необычные следы в небе над Китаем

Пользователи соцсетей из Хэбэя, Шаньси и других регионов Китая поделились кадрами яркой вспышки, которая оставила после себя необычные следы в небе.

Кадры яркой вспышки Источник: Weibo

Местные СМИ предполагают, что Пекин, вероятно, осуществил экспериментальное испытание межконтинентальной ракеты, а на фото — следы ее полета.

Полицейский спас детей от страшного ДТП в Анапе

Полиция Анапы предотвратила аварию с колонной из пяти автобусов, перевозивших 200 детей. По информации Ирины Волк, инцидент произошел вечером, когда дети возвращались с экскурсии из дельфинария.

На крутом повороте навстречу колонне выехала иномарка, водитель которой потерял контроль. Старший лейтенант полиции Георгий Балабанов принял удар на себя, направив патрульную машину на нарушителя.

Водитель отказался от медосвидетельствования. В отношении нарушителя составили протокол. В своем Telegram-канале Волк подчеркнула, что никто не пострадал и дети благополучно добрались до лагеря.

Источник: МВД России

Мошенники начали обманывать арендаторов жилья

Мошенники начали по-новому обманывать россиян. Теперь они похищают деньги у квартирантов от имени собственников.

По информации МВД, сперва аферисты отправляют сообщение от имени арендодателя квартиросъемщику с просьбой оплатить проживание. А перевести сумму просят по новым реквизитам. После того как жертва совершит перевод, связь с «арендодателем» прекращается.

От таких действий аферистов уже пострадала женщина в одном из российских регионов. Она получила сообщение якобы от собственника квартиры. В результате перевела мошенникам более 30 тысяч рублей.

В Индонезии рухнула школа

В Индонезии, в городе Сидоарджо, обрушилась исламская школа-интернат аль-Хозини. По предварительным данным, погиб один ребенок, еще семь остаются под завалами, а 98 пострадало.

Трагедия произошла во второй половине дня в понедельник во время ремонта бетонной крыши, которая рухнула на детей во время молитвы. Спасатели работали всю ночь, вытащив восьмерых выживших и обнаружив несколько тел. Специалисты считают, что число жертв может увеличиться.

Женщина рыдает перед обрушившейся школой в Индонезии Источник: CBC News

Россияне смогут использовать QR-код вместо паспорта

В ближайшее время россияне смогут использовать QR-код на портале «Госуслуги» вместо паспорта. Электронный документ можно будет предъявлять в МФЦ, финансовых организациях, салонах связи, частных медицинских учреждениях и гостиницах. Об этом сообщил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В приложении «Госуслуги» пока нет кнопки генерации QR-кода, но она появится через сервис «ГосДоки». Сейчас через «ГосДоки» можно сохранять паспорт РФ, водительские права, полис ОМС, СНИЛС, ИНН и СТС.

На ЕСКС опубликовано описание сервиса «ГосQR», который свяжет пользователя, бизнес и государство при использовании цифрового кода вместо паспорта.

Использование QR-кода будет опциональным, но большинство россиян готово его принять. Два года назад 92% опрошенных выразили готовность предъявлять документы через «Госуслуги».

Треть поддержавших решение планируют использовать цифровые документы в клиниках или при оформлении мелких кредитов, а 16% надеются не брать с собой паспорт при покупке алкоголя и табака, передают «Известия».

Россиянка попыталась оправдаться за то, что оставила новорожденного в турецком аэропорту

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая ребенка в туалете аэропорта Антальи в 2024 году, в интервью Ксении Собчак заявила, что не осознавала родов. Она смутно помнит произошедшее и даже не ощутила болей и не заметила новорожденную девочку в унитазе.

По ее словам, после этого она пошла переодеваться, а осознание того, что на самом деле случилось, пришло к девушке только в больнице.

Бурнашкина утверждает, что врачи осматривали ее, но не заметили беременность. Все 9 месяцев она не знала о своем положении, а отсутствие менструации списывала на стресс.

Фрагмент интервью Бурнашкиной Ксении Собчак Источник: Осторожно: Собчак / Vkontakte.ru

Срочникам начнут выдавать только электронные повестки

В некоторых регионах России срочники будут получать повестки только в электронном виде. К таким регионам относятся Москва, Республика Марий Эл, Рязанская и Сахалинская области. Об этом сообщил Евгений Бурдинский, глава Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Призыв на военную службу начнется 1 октября и затронет 135 тысяч человек. Треть новобранцев будут направлены в учебные части, где они освоят современную технику и получат военно-учетные специальности. После обучения их распределят по войскам.

Отправка молодых людей на сборные пункты запланирована на 15 октября. Срок службы останется прежним — один год.

Евгений Бурдинский отметил, что призывникам будут направляться повестки как в бумажном, так и в электронном виде. Однако в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве повестки будут выдаваться исключительно в электронном формате.

В России может появиться новый формат такси

В ближайшие десять лет в некоторых российских городах могут появиться аэротакси, если удастся решить вопросы сертификации и создания необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили представители Министерства транспорта РФ. Полностью беспилотные пассажирские самолеты, по их словам, пока остаются лишь перспективой.

В министерстве напомнили, что современные воздушные суда уже используют автопилот и сложные системы поддержки, однако они всё еще находятся под контролем пилотов и не могут считаться полностью автономными.

«Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива. Вероятно, поэтапная и на ограниченных маршрутах», — пояснили РИА «Новости» в Минтрансе.

Для широкого внедрения беспилотных воздушных средств необходимы прорывы в области навигации, обнаружения препятствий, устойчивой связи и кибербезопасности, а также изменения в законодательстве и повышение доверия общества. В то же время использование грузовых и специализированных дронов в контролируемых зонах, скорее всего, станет более распространенным в ближайшие годы.

Младенец родился с внутриматочной спиралью в руке

В Бразилии новорожденный появился на свет, держа спираль в руке. Врачи решили запечатлеть этот случай на фото. Подробности об этой истории опубликовало издание The Mirror.

Малыш родился в одной из больниц города Нерополис. По словам медиков, его мать Араужо де Оливейра пользовалась спиралью два года, а значит, была уверена, что не забеременеет. То, что это всё же случилось, оказалось очень неожиданным.

Источник: Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Снимок, на котором новорожденный крепко держит в руке Т-образный контрацептив, мгновенно стал вирусным в Интернете. Акушерка Наталия Родригес разместила фото малыша в своих соцсетях, сопроводив снимок шутливой подписью от его имени.