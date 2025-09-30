«Если я сюда не приду, то можно умирать». Как пенсионеры знакомятся и влюбляются на танцплощадке

В них столько энергии, что хватает и на то, чтобы зарядить окружающих Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Каждый понедельник и четверг в центре Тюмени звучит музыка советских лет — под нее танцуют десятки пенсионеров, которые ради своего увлечения собираются с разных концов города. Кто-то выступает на уровне профессионального танцора, полностью отдаваясь танцу, другие же тихонько и медленно кружатся.

Все они — нарядные и улыбчивые — говорят, что не представляют свою жизнь без этой танцплощадки. Наши коллеги из 72.RU узнали, что за люди туда приходят, почему этим занимаются и как им хватает энергии. Вот их истории.

Видео тоже посмотрите — какое же изящество!

Откуда здесь взялась танцплощадка для пенсионеров?

Как рассказала журналисту 72.RU организатор Ольга Глазунова, танцплощадке в Тюмени уже очень много лет. Иногда пенсионерам устраивают более ритмичный дискотечный формат.

— Несмотря на возраст, вы знаете, они любят современные ритмы, любят двигаться энергично. Глядя на них, заражаешься энергией, их удивительным восприятием жизни, отношением к ней. Вы же видите, какие они красивые приходят. Они специально одеваются. Потому что здесь не только танец, не только движение, это еще и знакомство, они заводят здесь друзей, обмениваются впечатлениями, — считает Ольга.

Сейчас на площади танцуют несколько десятков пенсионеров, остальные — наблюдатели, которые наслаждаются ярким зрелищем.

«Давай, пошли танцевать». Альфия и Валентина

Альфие — 85, ее подруге Валентине — 76 лет. На танцы в Тюмени они ходят уже более 15 лет. Валентина работала в торговле — ездила в командировки в ХМАО и ЯНАО, открывала магазины. Альфия 40 лет была экономистом на одном из заводов города, а сейчас работает лифтером в областной больнице.

Обе женщины признаются: без танцев им тоскливо. Валентина даже если и пропускает, то предпочитает потанцевать дома. Больше всего они любят вальс и танго. Как правило, готовятся к этому дню: наряжаются в красивые платья, делают прически и макияж.

Валентина (слева) и Альфия (справа)

— Жизнь мне дает движение. Движение. Ходить, танцевать, на даче работать. Так что я думаю, что я до ста доживу. И буду ходить всё время, пока силы есть. А если я сюда не приду, то я никому и не нужна, можно умирать уже. А когда вот на танцы схожу, и настроение появляется, и жить хочется дальше, — говорит Альфия.

Альфия и Валентина будут танцевать весь час — с пяти до шести вечера — с небольшими перерывами на отдых. Иногда они, как сами признаются, затягивают в танцы молодежь.

— Бывает, придут, а я говорю: «Что ты смотришь на меня, смотри, какая красота одна тут, без тебя. Давай, пошли танцевать». Смотрю: мамочки, они смеются! — вспоминают женщины.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Танцы нас поженили»: Валентина и Александр

Эти двое тюменцев уже давно не просто партнеры по танцам, а муж и жена. Встретились они здесь же, на танцплощадке. Познакомились, начали общаться, и как-то завертелось.

Александр — боевитый мужчина в ковбойской шляпе, сразу привлекает к себе внимание на танцполе, как и его дама Валентина. Они делают перерывы побольше, предпочитая на некоторых композициях отдохнуть. Но вот в молодости 78-летний Александр умел дать жару на танцполе.

— Я же на флоте служил. Меня сослуживцы просили, чтобы я их научил яблочко танцевать. Сейчас, конечно, не смогу. Цыганочку вот танцую, но тоже тяжело уже, всё-таки скоро 80 лет мне, — говорит пенсионер.

Счастливая пара

Его супруга Валентина работала всю жизнь в компании «Сибкомплектмонтаж», пока не вышла на пенсию. В 2011-м повстречала Александра, и вот 14 лет они вместе. На двоих у пары уже семь внуков.

— Танцы нас поженили, — так говорит мужчина.

«Не хочу быть обузой». Надежда и Надежда

— Я до 70 лет работала, а потом подумала: «Что сплетни собирать, когда можно идти танцевать?» Ну и пошла, — говорит 79-летняя тюменка Надежда.

Сюда она пришла по приглашению своей подруги — тоже Надежды. Вместе приятельницы танцуют более 10 лет. Одна из них занимается в коллективе «Вдохновение». В ее танце чувствуется влияние латины и сальсы — женщина выдает такие движения, которые едва ли можно повторить без подготовки.

Две Надежды

— У меня два сына, внуки, и я не хочу быть для них обузой. А чтобы не быть обузой, надо больше двигаться. Вот с этой целью я и начала дергаться. Тренер скажет, что это танцуем, а я покручу и научусь, — рассуждает 79-летняя Надежда.

Ее подруга помладше, но тоже уже давно на пенсии. Она ведет кружок для тюменцев 50 лет и старше, участники которого тоже выступают на танцплощадках.

А мужчин хватает?

Если вам показалось, что на площади у драмтеатра собрались в основном женщины, то это не так. Пенсионеров тоже много — мужчины одеты в классические костюмы, с галстуками и в наглаженных рубашках, как и принято было ходить на танцы в советское время.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сергей — один из таких постоянных танцоров. До пенсии работал главным инженером, потом техническим директором на предприятии. А теперь решил впустить в себя творчество — захотелось, наконец, посвятить себя чему-то новому. Здесь он познакомился с Зинаидой, которая тоже горела этим увлечением, теперь они приходят на занятия вместе, став постоянными танцевальными партнерами.

Сергей и Зинаида

— Как-то так вышло, что мы нашли друг друга, и у нас хорошо получается, мы в трех группах танцуем вместе, этой парой, — делится мужчина.

Неподалеку танцует бывший военный в синей рубашке — полковник запаса Василий, пришедший вместе с женой. Он поделился с 72.RU историей из своей юности: когда-то ему, еще курсанту, пришлось выбирать между службой и танцами, которые он очень любил.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Вы или танцуйте, или будьте офицерами, — сказали ему в училище.

В молодости он выбрал службу, а теперь вернулся к своей давней страсти. Так активно двигаться ему помогает здоровый образ жизни.

Василий — настоящая звезда танцпола