Страна и мир На зимовку в теплые края: россиянка рассказала, как снять жилье и что посмотреть во Вьетнаме

На зимовку в теплые края: россиянка рассказала, как снять жилье и что посмотреть во Вьетнаме

Марине Харченко в стране Юго-Восточной Азии по душе климат и еда

184
Источник:

Марина Харченко

Марина Харченко уже несколько лет зимой отправляется в теплые края. В этом году она остановила свой выбор на Вьетнаме. Месяц провела на Фукуоке, потом переехала в Нячанг.

Марина связана с туристическим бизнесом, поэтому есть возможность работать удаленно. По ее словам, россияне могут находиться в стране Юго-Восточной Азии без визы 45 дней.

Во Вьетнаме ей нравятся климат, еда и достопримечательности. В некоторых местах она побывала по несколько раз.

По словам Марины, снять жилье в Нячанге не проблема. Стоимость будет стартовать от 25 тысяч рублей и выше в зависимости от района и площади апартаментов. С приготовлением еды и в целом с питанием проблем тоже не должно возникнуть — в магазинах есть все продукты. Можно даже сварить любимый борщ или нарезать окрошку.

По вечерам жизнь в Нячанге не замирает. Множество баров, ресторанов и клубов. Можно посидеть на берегу моря, любуясь закатом.

Анастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
