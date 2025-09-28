Лягушки на обед, пьянящий чай и голубое море: как туристка отдохнула в Китае — честный отзыв с ценами

Катание на яхте может обойтись русским туристам в пределах 20 тысяч рублей Источник: Полина Теплова

С 15 сентября в Китае заработал пробный безвизовый режим для россиян, который продлится год. Новость вызвала ажиотаж среди путешественников: многие заговорили о скорой поездке за границу без оформления визы. Но стоит ли рваться за билетами прямо сейчас? Жительница Барнаула Полина Теплова успела побывать в Поднебесной еще до нововведений и рассказала NGS22.RU о том, что ее впечатлило в поездке и во сколько обошелся отдых в Китае на море.

Китайская медицина и чистая вода

Поездку в Китай на море Полина с друзьями планировала еще в июле, когда о безвизовом режиме еще не было и слышно. Компания путешествующих оказалась немаленькой — десять человек. Организацию же Полина взяла на себя: сама забронировала гостиницу в Санье и купила авиабилеты себе и подружке.

— В общей сложности мы вдвоем отдали около 30 тысяч за шесть ночей в отеле, а перелет туда-обратно, также на двоих из Новосибирска, обошелся в 110 тысяч. Сейчас цены выше, я смотрела, цена билетов в Пекин выросла в два, а то и в три раза, — удивляется девушка.

Полет из Новосибирска до острова занял 7,5 часа Источник: Полина Теплова

По словам туристки, перелеты до Китая удобны тем, что рейсы ставят в ночь, поэтому устать в пути они даже не успели, учитывая, что самолет летел 7,5 часа.

— Когда вышла из самолета, первое, что почувствовала, — влажный морской воздух, увидела пальмы, китайские вывески, высокие дома. Красиво, аутентично, напоминает, конечно, Таиланд, но понимаешь, что всё иначе.

Главной целью отдыха был пляж, поэтому отель находился в пяти минутах ходьбы от моря. Температура воздуха держалась около +28…+29 градусов, вода, по словам Полины, тоже была довольно теплой.

Последствия тайфунов Источник: Полина Теплова

— Наши знакомые ездили в апреле и рассказывали, что тогда в море не покупались — слишком холодно было. Наверное, это и есть особенность Хайнаня: летом тепло, но велика вероятность тайфунов, а весной море может подвести. К нашему приезду они как раз только закончились. Сказали, что буквально накануне море было закрыто, никого не пускали в воду. Пальмы кое-где были вывороченные с корнями, плитка поднята, следы шторма виднелись на каждом шагу.

Море оказалось теплым, температура воздуха же держалась в пределах +28…+29 градусов Источник: Полина Теплова

Однако первые впечатления девушки от Китая полностью совпали с ее ожиданиями: ей было важно, чтобы море было чистым.

— И здесь оно действительно было таким: голубым, прозрачным, в общем, настоящая курортная картинка. Закаты тоже были потрясающие, хотя это скорее классика любого моря: пальмы, обилие растений и красивые города. Мы активно ходили на массаж. Там много где предлагают «китайскую медицину», но, как я поняла, это такая, больше туристическая история, похожая на наши SPA-процедуры. Друзья ходили даже на массаж с банками и иглами, где прям кровопускание делают, но я не рискнула. Самый минимальный массаж там стоил около 450 рублей, проработка именно ступней, ног до колена, плеч, шейно-воротниковой зоны где-то 1100 рублей. По длительности это занимало всегда минут 20–30, поэтому я бегала туда почти каждый день.

Отдых в отеле обошелся всего в 30 тысяч на двоих Источник: Полина Теплова Ванная стояла посреди номера Источник: Полина Теплова

Прогулки на яхте и русская «Катюша»

Прогулки по садам, экскурсии в другие города или более активный отдых в этот раз компания решила пропустить: времени на шестидневном отдыхе оказалось впритык, поэтому компания успела лишь насладиться морем и прочувствовать ритм местной жизни — от аккуратного автомобильного движения до хаотичного, но по-своему понятного потока байков.

— Наши друзья в аренду брали байки, не знаю, нужны ли там на них какие-то документы, но стоят они везде, а стоят в пределах рублей 600–700 на все сутки. Самое главное — на дорогах у них очень тихо, потому что все транспортные средства электрические, поэтому воздух свежий, нет выхлопных газов! Когда сама села на байк, поняла, почему они так ездят. Всё кажется хаосом только на первый взгляд — на деле движение очень удобное и безопасное. Ни одной аварии мы не видели.

Номер с видом на море Источник: Полина Теплова

Еще одной доступной для туристов активностью оказалось путешествие на яхте. Несмотря на сложное, официальное оформление всей группы, где сканировали паспорта и фотографировали всех друзей Полины, сама поездка обошлась всего в 1800 рублей с человека.

— Мы ушли в море, включили музыку, купались, катались с горки прямо с борта в воду. Хотели порыбачить, но улова не дождались. Зато получили море эмоций. В стоимость еще входил трансфер: нас забрали прямо из отеля на автобусе и потом отвезли обратно. Получилось удобно и совсем недорого, — вспоминает Полина.

Самым неожиданным, вспоминает жительница Барнаула, было то, что китайцы слушали русскую песню «Катюша», причем звучала она достаточно часто.

Жареные лягушки и фотосессии на закате

Источник: Полина Теплова

Перед тем как выбрать место для обеда, барнаульцы исследовали местные рестораны. Сначала искали привычные заведения, где можно просто поесть. Потом наткнулись на те, где собиралось много людей — местных или туристов, а порции впечатляли своим размером.

— Часто заказываешь одно блюдо, а наедаешься этой порцией вдвоем. Морепродукты, рыба, курица, говядина, свинина, лапша, рис… Меню огромное, глаза разбегаются. Порой мы даже оставляли часть еды — настолько всего было много.

Остроты, вопреки всем ожиданиям от китайской еды, почти нет: туристические заведения готовят скорее для европейцев.

Морепродукты, по словам Полины, всегда были свежими и качественными Источник: Полина Теплова В местных ресторанах оказались гигантские порции Источник: Полина Теплова

— И да, я попробовала лягушку! Она оказалась очень похожа на курицу — мягкая и нежная, с лапшой было вполне вкусно. Сначала думала, что никогда не решусь, а тут решила.

Помимо еды, Хайнань впечатлил Полину и гостеприимством местных жителей. Гуляя по Санье, она попала на чайную церемонию с китаянкой, которая около 40 минут рассказывала ей о жизни и видах чая.

Гостеприимные китайцы ловко отличают акценты и могут понять, кто приехал из России, а кто, например, из Белоруссии Источник: Полина Теплова

Сами местные активно учат русский язык, а для комфорта туристов тут же используют портативный переводчик.

Пляжная жизнь на Хайнане тоже впечатляет. Утром, по наблюдениям Полины, на пляже появляются исключительно русскоязычные туристы, ближе к вечеру появляются китайцы, особенно молодые девушки, которые приходят фотографироваться на закате.

— Они приходят с париками, в шифоновых платьях, с макияжем, со своими камерами — целая подготовка к фотосессии. Для них это обычный стиль жизни, а для нас — удивительное зрелище.

Источник: Полина Теплова