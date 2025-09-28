«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе

Плёс считается одним из древнейших городов на территории современной Ивановской области. Он знаменит своей живописной природой, архитектурой в духе русского уезда XIX века, а также тем, что художник Исаак Левитан написал здесь множество картин. Корреспондент 76.RU Алексей Камкинов съездил на машине из Ярославля в соседнюю область и поделился мнением о целесообразности такого трипа. Стоит ли пробиваться через толпу ради фото? Далее — авторская колонка от первого лица.
Как добраться до Плёса
Из Ярославля до Плёса можно добраться на автобусе, поезде, автомобиле или с помощью сервиса по поиску попутчиков. Я в этом вопросе мобилен — имею свое авто. В поездку отправился вместе с невестой.
Мы поехали через Кострому, потому что этот путь был самым удобным. Поездка от Ярославля до Плёса занимает около 2 часов. Но если выезжать в обратный путь вечером, можно попасть в пробку на подъезде к Туношне. Дорога отняла у меня полбака бензина. Заправиться стоило 879 рублей.
Для ярославцев без автомобиля есть возможность попасть в Плёс на автобусе, правда, время поездки и цена сильно отличаются. Между городами нет прямого автобусного сообщения, нужно закладывать время на пересадку. Можно добраться от ярославского автовокзала до Иванова, а оттуда — на рейсовом автобусе. Билет до Иваново будет стоить чуть больше 700 рублей, до Плёса — еще 360 рублей. Кроме того, можно выбрать поезд из Ярославля до Иванова, далее — на рейсовом автобусе до Плёса.
Также есть возможность попасть в Плёс с экскурсией прямо из Ярославля. Цена за такую поездку составит 4700 рублей за человека, посещение музеев, а также питание в стоимость экскурсии не входят.
Где оставить машину в Плесе
Плёс — маленький и интуитивно понятный город, так что, если навигатор подведет, разобраться, куда ехать, достаточно просто. Я припарковал машину в конце улицы Льва Толстого. От нее по прямой можно выйти на смотровую площадку «Тычок», с которой открывается потрясающий вид на Воскресенскую церковь.
Далее возвращаемся на пересечение улиц Льва Толстого и Карла Маркса, спускаемся по лестнице вниз и выходим на главную Торговую площадь.
Сразу предупрежу: в городе много туристов. Вдоль набережной на машине приходится буквально объезжать людей. Да и парковку не везде можно найти. Поэтому советую оставить машину где-то в центре и исследовать город на двоих своих.
Начать можно с Торговой площади. Здесь множество магазинов, ресторанов и кофеен. Совсем рядом берег Волги и дорожки, ведущие к главным достопримечательностям. Мы вырвались в Плёс без конкретного маршрута, решили действовать по ситуации. Сперва показалось, что без экскурсовода можно заплутать, на деле всё куда проще.
Не секрет, что Плёс давно пользуется популярностью среди туристов. Людей здесь просто толпы. Размеренно погулять, рассматривая каждое здание, не получится, так как придется постоянно оглядываться на бегущих сзади туристов. Да и во время фото придется изловчиться, чтобы в кадр не влезла чужая нога или рука.
Что точно стоит посмотреть в Плёсе
Итак, следующая остановка — набережная, идущая вдоль Советской улицы. Она представляет собой узкую тропинку, на которой едва могут поместиться три человека в ряд. Поэтому большинство туристов предпочитает идти прямо по дороге.
Вдоль набережной расположены рестораны, дом-музей Левитана и Левитановский культурный центр. На Волге стоят катера и лодки, откуда капитаны зазывают на водную прогулку, обещая показать дачу Дмитрия Медведева (бывшего президента, зампредседателя Совета Безопасности РФ. — Прим. ред.).
К сожалению, в Дом-музей Левитана и культурный центр нам попасть не удалось, так как они были переполнены гостями города. Нам предложили встать в очередь и подождать около часа, так как поток туристов не прекращался. Мы посчитали, что будет интереснее посмотреть на природные красоты, и ушли дальше.
Гора Левитана
На знаменитую гору Левитана можно подняться от набережной по переулку Кирова. По пути стоит сделать крюк через смотровую площадку на одноименной улице. Далее — вернуться к тропе Левитана через улицу Кирова.
Отмечу, что до горы, вероятно, добирается не каждый турист, поскольку людей здесь было в разы меньше. Мы смогли насладиться великолепной осенней природой.
Еще одна обязательная к посещению локация в Плёсе — Соборная гора. Отсюда открывается потрясающий вид на гору Левитана, а еще на весь пройденный путь. На вершине оборудована смотровая площадка.
После фотосессии возвращаемся по Юрьевской улице на главную площадь. Время перекусить.
Где поесть в Плёсе
Мест для обеда в Плёсе достаточно. Однако нам не повезло и один из ресторанов был временно закрыт. Посмотрев на цены в другом ресторане и кофейне на главной площади, мы приняли решение перекусить хот-догом.
Почему-то в Плёсе дела с кофе обстоят куда хуже, чем с едой. В двух точках, где продавали хот-доги, нельзя купить чашку кофе. Его просто не было. Поэтому я остался ждать заказ, а моей невесте пришлось идти в ресторан и заказывать кофе навынос. Общая сумма за два хот-дога, кофе и бутылочку апельсинового сока составила 990 рублей.
Важно уточнить, что Плёс — это не про сосиски и хот-доги. Это про рыбу. Копченый лещ продается буквально на каждом углу — центральной площади, в маленьких продуктовых, а также в багажниках, стоящих вдоль набережной машин. Дошло до того, что в городе повесили таблички с напоминанием: рыбу стоит покупать только из морозильных камер. Правда, людей это совсем не останавливает. У багажников машин, продающих копченую рыбу, очереди больше, чем в специализированном магазине.
Где искать сувениры в Плёсе
Чтобы вашим друзьям было не обидно и не грустно от того, что они не успели посетить Плёс в период золотой осени, вы можете привезти сувениры на память. Но, как и всё в Плёсе, сувениры — довольно дорогое удовольствие.
Первая мысль, которая появится у вас, — купить сувениры в магазине с надписью «Подарки». Не спешите. Пройдите по улице Ленина к рыбному базару. Рыбы мы не нашли, зато там есть сувениры по стоимости в несколько раз дешевле тех, что продаются на Торговой площади.
Всего за поездку на двоих мы потратили около 3000 рублей.
Вердикт
Плёс — это уникальный город. Учитывая, что подобных ему в нашей стране тысячи, только он смог приковать к себе внимание такого большого числа туристов. Гуляя по нему, я замечал машины из Костромы, Иваново, Ярославля и Москвы. Конечно, город во многом известен благодаря тому, что здесь жил и творил Исаак Левитан. Однако ведь и художник выбрал эту локацию за ее красоту.
Если вас не смущает большое число туристов и вы хотите попробовать настоящего копченого леща, посмотреть на деревянные домики и возвышенности, тогда приезжайте в Плёс, пока еще листья не опали с деревьев и тусклые серые ветви не пришли на смену золотой осени.
Планируете поездку в Плёс?