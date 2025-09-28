«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе

Турист из Ярославля поделился мнением о поездке в Плёс Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Плёс считается одним из древнейших городов на территории современной Ивановской области. Он знаменит своей живописной природой, архитектурой в духе русского уезда XIX века, а также тем, что художник Исаак Левитан написал здесь множество картин. Корреспондент 76.RU Алексей Камкинов съездил на машине из Ярославля в соседнюю область и поделился мнением о целесообразности такого трипа. Стоит ли пробиваться через толпу ради фото? Далее — авторская колонка от первого лица.

Как добраться до Плёса

Из Ярославля до Плёса можно добраться на автобусе, поезде, автомобиле или с помощью сервиса по поиску попутчиков. Я в этом вопросе мобилен — имею свое авто. В поездку отправился вместе с невестой.

Мы поехали через Кострому, потому что этот путь был самым удобным. Поездка от Ярославля до Плёса занимает около 2 часов. Но если выезжать в обратный путь вечером, можно попасть в пробку на подъезде к Туношне. Дорога отняла у меня полбака бензина. Заправиться стоило 879 рублей.

Варваринская церковь Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Для ярославцев без автомобиля есть возможность попасть в Плёс на автобусе, правда, время поездки и цена сильно отличаются. Между городами нет прямого автобусного сообщения, нужно закладывать время на пересадку. Можно добраться от ярославского автовокзала до Иванова, а оттуда — на рейсовом автобусе. Билет до Иваново будет стоить чуть больше 700 рублей, до Плёса — еще 360 рублей. Кроме того, можно выбрать поезд из Ярославля до Иванова, далее — на рейсовом автобусе до Плёса.

Также есть возможность попасть в Плёс с экскурсией прямо из Ярославля. Цена за такую поездку составит 4700 рублей за человека, посещение музеев, а также питание в стоимость экскурсии не входят.

Где оставить машину в Плесе

Плёс — маленький и интуитивно понятный город, так что, если навигатор подведет, разобраться, куда ехать, достаточно просто. Я припарковал машину в конце улицы Льва Толстого. От нее по прямой можно выйти на смотровую площадку «Тычок», с которой открывается потрясающий вид на Воскресенскую церковь.

Вид со смотровой площадки «Тычок» в Плёсе Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Далее возвращаемся на пересечение улиц Льва Толстого и Карла Маркса, спускаемся по лестнице вниз и выходим на главную Торговую площадь.

Путь к Торговой площади Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Сразу предупрежу: в городе много туристов. Вдоль набережной на машине приходится буквально объезжать людей. Да и парковку не везде можно найти. Поэтому советую оставить машину где-то в центре и исследовать город на двоих своих.

Начать можно с Торговой площади. Здесь множество магазинов, ресторанов и кофеен. Совсем рядом берег Волги и дорожки, ведущие к главным достопримечательностям. Мы вырвались в Плёс без конкретного маршрута, решили действовать по ситуации. Сперва показалось, что без экскурсовода можно заплутать, на деле всё куда проще.

Предложение услуг проката Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Не секрет, что Плёс давно пользуется популярностью среди туристов. Людей здесь просто толпы. Размеренно погулять, рассматривая каждое здание, не получится, так как придется постоянно оглядываться на бегущих сзади туристов. Да и во время фото придется изловчиться, чтобы в кадр не влезла чужая нога или рука.

Что точно стоит посмотреть в Плёсе

Итак, следующая остановка — набережная, идущая вдоль Советской улицы. Она представляет собой узкую тропинку, на которой едва могут поместиться три человека в ряд. Поэтому большинство туристов предпочитает идти прямо по дороге.

Вдоль набережной расположены рестораны, дом-музей Левитана и Левитановский культурный центр. На Волге стоят катера и лодки, откуда капитаны зазывают на водную прогулку, обещая показать дачу Дмитрия Медведева (бывшего президента, зампредседателя Совета Безопасности РФ. — Прим. ред.).

В Плёсе рекомендуют обязательно посетить обзорную экскурсию по Волге Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

К сожалению, в Дом-музей Левитана и культурный центр нам попасть не удалось, так как они были переполнены гостями города. Нам предложили встать в очередь и подождать около часа, так как поток туристов не прекращался. Мы посчитали, что будет интереснее посмотреть на природные красоты, и ушли дальше.

Гора Левитана

На знаменитую гору Левитана можно подняться от набережной по переулку Кирова. По пути стоит сделать крюк через смотровую площадку на одноименной улице. Далее — вернуться к тропе Левитана через улицу Кирова.

Отмечу, что до горы, вероятно, добирается не каждый турист, поскольку людей здесь было в разы меньше. Мы смогли насладиться великолепной осенней природой.

Путь на гору Левитана Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Еще одна обязательная к посещению локация в Плёсе — Соборная гора. Отсюда открывается потрясающий вид на гору Левитана, а еще на весь пройденный путь. На вершине оборудована смотровая площадка.

Вид с Соборной горы на гору Левитана Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

После фотосессии возвращаемся по Юрьевской улице на главную площадь. Время перекусить.

Где поесть в Плёсе

Мест для обеда в Плёсе достаточно. Однако нам не повезло и один из ресторанов был временно закрыт. Посмотрев на цены в другом ресторане и кофейне на главной площади, мы приняли решение перекусить хот-догом.

Почему-то в Плёсе дела с кофе обстоят куда хуже, чем с едой. В двух точках, где продавали хот-доги, нельзя купить чашку кофе. Его просто не было. Поэтому я остался ждать заказ, а моей невесте пришлось идти в ресторан и заказывать кофе навынос. Общая сумма за два хот-дога, кофе и бутылочку апельсинового сока составила 990 рублей.

Важно уточнить, что Плёс — это не про сосиски и хот-доги. Это про рыбу. Копченый лещ продается буквально на каждом углу — центральной площади, в маленьких продуктовых, а также в багажниках, стоящих вдоль набережной машин. Дошло до того, что в городе повесили таблички с напоминанием: рыбу стоит покупать только из морозильных камер. Правда, людей это совсем не останавливает. У багажников машин, продающих копченую рыбу, очереди больше, чем в специализированном магазине.

Где искать сувениры в Плёсе

Вид на гору Левитана снизу Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Чтобы вашим друзьям было не обидно и не грустно от того, что они не успели посетить Плёс в период золотой осени, вы можете привезти сувениры на память. Но, как и всё в Плёсе, сувениры — довольно дорогое удовольствие.

Первая мысль, которая появится у вас, — купить сувениры в магазине с надписью «Подарки». Не спешите. Пройдите по улице Ленина к рыбному базару. Рыбы мы не нашли, зато там есть сувениры по стоимости в несколько раз дешевле тех, что продаются на Торговой площади.

Всего за поездку на двоих мы потратили около 3000 рублей.

Вердикт

Плёс — это уникальный город. Учитывая, что подобных ему в нашей стране тысячи, только он смог приковать к себе внимание такого большого числа туристов. Гуляя по нему, я замечал машины из Костромы, Иваново, Ярославля и Москвы. Конечно, город во многом известен благодаря тому, что здесь жил и творил Исаак Левитан. Однако ведь и художник выбрал эту локацию за ее красоту.

Воскресенская церковь в Плёсе Источник: Алексей Камкинов / 76.RU

Если вас не смущает большое число туристов и вы хотите попробовать настоящего копченого леща, посмотреть на деревянные домики и возвышенности, тогда приезжайте в Плёс, пока еще листья не опали с деревьев и тусклые серые ветви не пришли на смену золотой осени.

Алексей Камкинов