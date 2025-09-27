«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»

Наша коллега рассказала, что стоит увидеть в «другом Египте» и какие там цены Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Пляжи с белым песком, бирюзовой водой и никаких акул — это все можно найти в… Египте. Правда, не на привычных нам курортах Красного моря — Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, а на средиземноморском побережье. Направление, которое называют еще «египетскими Мальдивами», стало доступно для россиян совсем недавно. Журналист 29.RU Валерия Богатырева оценила местный all inclusive и объездила Эль-Аламейн, который застроен небоскребами и элитными жилыми комплексами. Главное, что надо знать туристам о пляжном отдыхе на Севере страны пирамид, читайте в ее обзоре.

Про климат и стоимость туров

О том, что в Египте можно отдохнуть и на Средиземном море, я узнала случайно. В запрещенной соцсети мне попался ролик блогера, который снимает обзоры на свои путешествия. Увидев эти роскошные пляжи, реально напоминающие Мальдивы, я загорелась.

Пляжный сезон на средиземноморском побережье Египта длится с мая по октябрь. Отпуск я взяла на конец августа — первую половину сентября, поэтому по датам курорт подошел идеально. На Красном море и в Эмиратах, к примеру, в это время еще слишком жарко. А тут — стабильно +30, ясная сухая погода и нет духоты. Вода прогревается до +26–29 градусов.

Основных туристических центра с отелями по системе «все включено» здесь два. Это города Эль-Аламейн и Мерса-Матрух. Летом сюда приезжает много богатых египтян и арабов.

Мы отдыхали в Аламейне. У меня были запрос на «тюлений» отдых и не так много времени, чтобы спланировать путешествие, поэтому рассматривала только all inclusive.

На Средиземном море в Египте резортов немного и все — новые. Это, конечно, существенный плюс. Но есть и минус: на них пока очень мало отзывов, особенно от россиян. Хотя мне такое даже по душе, люблю сама искать информацию о чем-то непопулярном.

Туры на «египетские Мальдивы» стоили в среднем 220–320 тысяч рублей. Были, конечно, варианты и подороже. Мы отдали 240 тысяч за 11 дней в пятизвездочном отеле сети Gewan. Хорошая «пятерка» в Турции выходила плюс-минус так же. Цены я мониторила сама на онлайн-сервисе (мне так проще, чем через турагентов).

Горящих туров, кстати, не было. Наоборот, пока ждала удешевления, места в двух отелях, куда изначально хотела, закончились, а цены на другие поползли вверх. Валерия Богатырева журналист 29.RU

Как добраться

Прямых рейсов из России в аэропорт Эль-Аламейн нет. Туроператоры предлагают два варианта. Первый — долететь до Каира. Оттуда вас отвезут в отель на автобусе — туристы писали, что ехали около 4–5 часов (на машине можно доехать быстрее — за 2,5–3 часа). Второй — с трехчасовой пересадкой в Анталии (от Pegas Touristik). Это показалось мне комфортнее.

Перелет из Москвы в Анталию чартером длился 4,5 часа. В билет был включен багаж 10 кг. Летели ночью, турецкой авиакомпанией Southwind. На борту не кормили, предлагали только воду. Так что советую взять в самолет что-то из бизнес-зала (есть выгодные условия проходок от разных банков). На самолете, летевшем в Аламейн, выдавали сэндвич и напиток на выбор — сок, вода, газировка. По прилете покупаешь визу за 25 долларов .

All inclusive и пляжи

Трансфер до нашего резорта занял минут 40, он был ближе всего к аэропорту. Про сервис и питание много расписывать не буду. Это второй опыт поездки по системе «все включено», первый был в Шарм-эль-Шейхе. По мне, все очень похоже. Разнообразно, вкусно, хороший персонал, есть чем заняться. В этот раз, правда, почти не было анимации, но меня это не смущало.

Территория резорта На территории — много двухэтажных вилл для тех, кто путешествует семьями или большими компаниями 1 из 5 Территория резорта Источник: Валерия Богатырёва / 29.RU

В отеле, помимо нас, были и другие русские. Еще наш отдых выпал на какие-то праздники, и на пару дней заселилось очень много арабских семей с детьми. В остальные дни было немноголюдно.

Конечно, главное, зачем сюда нужно ехать, — это песчаные пляжи с пологим заходом и теплое лазурное море.

1 из 6 Источник: Валерия Богатырёва / 29.RU

У нас при заходе в воду была полоса из камней, но есть пляжи, где только один песок. Море бывает неспокойным, поэтому искусственные волнорезы здесь очень кстати.

Еще одно преимущество — акул здесь можно не бояться (зарегистрированных случаев нападения на туристов нет). Валерия Богатырева журналист 29.RU

В Аламейне также есть beach clubs с развитой инфраструктурой, баром и диджеями. Вход туда, естественно, платный. Один из таких был прямо по соседству с нашим пляжем, поэтому музыка доносилась и до нас.

А вот привычных для Египта рифов с морскими обитателями тут нет. Уже после отпуска я прочитала, что в какой-то части Аламейна, в сторону Александрии, встречаются кораллы с рыбками и можно заниматься дайвингом. Но не изучала этот вопрос.

Такси и магазины

Как и во всем Египте, оплату в Эль-Аламейне чаще принимают в местной валюте — египетских фунтах. Где-то можно расплачиваться долларами. Мы меняли деньги прямо в отеле.

Такси здесь недорогое. Работают InDrive и Uber , мы пользовались только первым. Поездка из отеля в город стоила в среднем 180 египетских фунтов (около 300 рублей).

В Аламейне есть два государственных магазина Gomla Market с доступными ценами. По концепции — как наша «Лента». Там можно купить продукты, хозяйственные товары, что-то из одежды и т. д. Мы ходили туда один раз и оставили около 1000 фунтов (около 1600 рублей). Купили домой сладости, сушеные финики, манго, оливковое масло и еще по мелочи.

Также есть супермаркет, чем-то похожий на «Азбуку вкуса» или «ВкусВилл», он находится в торговом центре O Mall на North Square — это прибрежный район с небольшой площадью.

Что еще посетить

Эль-Аламейн активно развивается, и здесь есть где погулять и куда сходить.

В городе огромное количество новых кварталов, где все дома как один. Местные говорят, что квартиры в них очень дорогие.

Многие ЖК еще недостоены 1 из 10 Многие ЖК еще недостоены Источник: Валерия Богатырёва / 29.RU

Также есть несколько небоскребов. Слышала, что город застраивает дубайская компания.

В целом, наверное, можно увидеть какую-то схожесть с Эмиратами. Здесь, например, есть и своя Марина — так называется один из районов.

Не уступает по атмосфере ОАЭ и элитный курорт Marassi. Виллы с собственными бассейнами, поле для гольфа, яхт-клуб, модные заведения и бутики.

Туда пускают только тех, кто там живет. Но есть лазейка: можно забронировать один из ресторанов и получить QR-код. Также в Marassi есть свой аквапарк, на сайте доступна онлайн-продажа билетов.

Жилые комплексы здесь охраняются, везде стоят шлагбаумы, людей пускают по QR-кодам или по Face ID Счет в ресторанчике вышел примерно в 3000 египетских фунтов Бассейны у коттеджей здесь дело привычное Много кто передвигается на гольф-карах А вот такие бесплатные шаттлы курсируют по всему Марасси, их можно поймать на автобусных остановках 1 из 13 Жилые комплексы здесь охраняются, везде стоят шлагбаумы, людей пускают по QR-кодам или по Face ID Источник: Валерия Богатырёва / 29.RU

Любителям истории рекомендую сходить в военный музей Аламейна . В годы Второй мировой в городе произошли два сражения британских и немецких войск. Мы там не были, но слышали неплохие отзывы.

Кстати, в черте города еще находится президентский дворец, поэтому трассу Александрия — Мерса-Матрух тщательно патрулируют полицейские. Наших таксистов пару раз останавливали и спрашивали, кто мы такие и куда едем.

Еще хочу отдельно выделить расположение Эль-Аламейна. Он находится ближе к Каиру и пирамидам, чем Шарм или Хургада. А до потрясающей Александрии можно доехать всего за 1,5 часа. Я выбралась туда на экскурсию (за 95 долларов с человека) и была в восторге.

1 из 9 Источник: Валерия Богатырёва / 29.RU

В Александрию советую также съездить самостоятельно на такси (за 600–700 египетских фунтов) — будет больше времени погулять по колоритным улицам, рассмотреть архитектуру, местные контрасты. Здесь есть как базары, так и торговые центры с ушедшими из России брендами.

Из Аламейна туристам также предлагают поехать в место удивительной красоты — оазис Сива. Есть также экскурсии в сафари-парк «Африка», где можно кормить животных. Читала отзывы — все в восторге от бегемотов.

Про местных жителей и отношение к русским

Жители Эль-Аламейна ведут себя по отношению к туристам из России спокойно. Нет такого, что к тебе навязчиво пристают и просят что-то купить, нет какого-то предвзятого отношения . Пару раз на улице нам с улыбкой говорили: «Welcome to Egypt». Кстати, английский здесь мало кто знает, но при желании можно воспользоваться переводчиком. А так рекомендую выучить несколько арабских выражений.

Когда говоришь не «Good morning», а «Сабах аль хэйр!», местным приятно. Валерия Богатырева журналист 29.RU

Излишнего внимания мужчин к русским туристкам тоже не ощущалось. Конечно, я была не одна, но каких-то прям неприличных взглядов не заметила. Все казались адекватными и доброжелательными.

Еще произошел забавный случай. Когда мы гуляли на North Square, одна арабская семья попросила меня с ними сфотографироваться. Это было, конечно, странновато, но по-доброму. Дети улыбались, а их мама поблагодарила меня.

Какой Египет лучше

Лично для себя я не хочу делать выбор между Красным морем Египта и Средиземным. У обоих направлений есть свои плюсы. И здорово, что пляжные сезоны здесь выпадают на разное время.

Но если говорить не только о «тюленьем» отдыхе, то с точки зрения инфраструктуры, разнообразия локаций и атмосферы мне ближе средиземноморское побережье.

Про этот курорт многие действительно еще не знают. Никто из моих знакомых, к примеру, никогда не слышал про Эль-Аламейн. Несмотря на это, российские туристы уже начали осваивать север Египта, и я думаю, это направление в будущем станет одним из самых популярных.

