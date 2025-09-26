НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 761мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Страна и мир «Если есть кто-то, похожий на меня, я о нем не знаю». Перевернутый мир Клаудио Оливейры — видео

«Если есть кто-то, похожий на меня, я о нем не знаю». Перевернутый мир Клаудио Оливейры — видео

При рождении ему давали 24 часа жизни. Сегодня он ездит по миру и мотивирует других ценить свое существование

110
Источник:

Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

Бразилец Клаудио Оливейра страдает от множественного артрогрипоза. Это довольно редкое заболевание, когда суставы конечностей оказываются зафиксированными в одном положении, а мышцы атрофируются. В его случае это отягощено положением его головы. Она у Клаудио покоится на спине в позиции вверх ногами.

Мать Клаудио не отказалась от ребенка и до семи лет носила его на руках. Увидев, что сын не только не умер, но еще и научился ходить на коленях, она сделала дома мягкие полы и удобные кровати, на которые он мог бы забираться сам.

Сегодня Клаудио обходится без мягких полов. У него есть специальная обувь, которая надевается на всю голень. Мужчина научился сам есть, пить и даже печатать на компьютере. Более того, он получил образование бухгалтера, а в 24 года стал мотивационным спикером. Это позволило ему воплотить детскую мечту о путешествиях и знакомствах с самыми разными людьми. Клаудио даже удалось встретиться с Папой Римским Франциском.

Посмотрите короткое видео о человеке, сохраняющем удивительное жизнелюбие, несмотря на тяжелый недуг.

ПО ТЕМЕ
Никита Егоров
Болезнь Мотивация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление