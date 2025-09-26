«Если есть кто-то, похожий на меня, я о нем не знаю». Перевернутый мир Клаудио Оливейры — видео

Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

Бразилец Клаудио Оливейра страдает от множественного артрогрипоза. Это довольно редкое заболевание, когда суставы конечностей оказываются зафиксированными в одном положении, а мышцы атрофируются. В его случае это отягощено положением его головы. Она у Клаудио покоится на спине в позиции вверх ногами.

Мать Клаудио не отказалась от ребенка и до семи лет носила его на руках. Увидев, что сын не только не умер, но еще и научился ходить на коленях, она сделала дома мягкие полы и удобные кровати, на которые он мог бы забираться сам.

Сегодня Клаудио обходится без мягких полов. У него есть специальная обувь, которая надевается на всю голень. Мужчина научился сам есть, пить и даже печатать на компьютере. Более того, он получил образование бухгалтера, а в 24 года стал мотивационным спикером. Это позволило ему воплотить детскую мечту о путешествиях и знакомствах с самыми разными людьми. Клаудио даже удалось встретиться с Папой Римским Франциском.