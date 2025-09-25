«Мне даже предлагали свою девственность»: как канадец обменял обычную скрепку на двухэтажный дом — видео

Источник: Никита Егоров, Александра Соколова / Городские медиа

В 2005 году канадец Кайл Макдоналд придумал то, что сначала выглядело как шутка: он решил обменять одну красную канцелярскую скрепку на что-то более ценное. Идея была проста: каждый раз искать человека, готового предложить вещь чуть дороже предыдущей. Затея началась с интернет-объявления и быстро превратилась в необычный эксперимент, за которым стали следить журналисты и тысячи пользователей по всему миру.

Цепочка обменов растянулась почти на год и включила в себя самые разные предметы: от дверной ручки и походной печки до генератора, снегохода и даже встречи с известным музыкантом Элисом Купером. Каждый новый шаг казался невероятным, но люди откликались, видя в истории не только выгоду, но и азарт участия в чем-то необычном. Хотя предложения по обмену порой бывали… немного странными.

Финалом стала сделка, в ходе которой роль в фильме была обменяна на двухэтажный дом в канадском городке Киплинг. Так маленькая скрепка превратилась в недвижимость, а сам Макдоналд — в символ креативности и смелости пробовать невозможное.