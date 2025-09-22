«Продажи туров уже выросли на 40 процентов». Как слетать в Китай и не разориться — советуют эксперты

Китай очень интересен для туристов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Отмена Китаем визового режима для россиян, похоже, вызвала настоящий взрыв интереса к Поднебесной. По крайней мере, туроператоры говорят об утроении спроса на туристические поездки и деловые визиты.

Уже в первую неделю после объявления об отмене виз ведущие агрегаторы пакетных туров зафиксировали взрывной рост бронирований. По данным Росгосстраха и сервиса Travelata, доля путевок в Китай достигла почти 4% от общего числа бронирований.

Ассоциация туроператоров России (АТОР), проанализировав данные различных онлайн-платформ, констатирует: на Onlinetours.ru продажи туров с перелетом в Китай выросли на 15%, отелей без перелета — почти на 40%. А на «Слетать.ру» прирост бронирований составил почти 42%.

Лидером среди направлений для российских туристов остается курортный остров Хайнань (он и ранее был безвизовым, кстати). По оценке «Слетать.ру», забронировать тур на Хайнань на двоих на 7 ночей с вылетом во второй половине сентября из Москвы и проживанием в отеле 4 звезды на завтраках можно от 92 тысяч рублей, в отеле 5 звезд — от 99 тысяч рублей.

Впрочем, интерес россиян не ограничивается пляжным отдыхом. Растущей популярностью пользуются также поездки в Пекин (средняя стоимость, по данным «Слетать, ру», от 121,4 тысяч) и Шанхай (от 113 тысяч).

Правда к сообщениям о безвизе стоит относиться осторожно. АТОР отмечает, что безвизовый режим не распространяется на тех, кто едет в Китай работать, учиться и даже… заниматься журналистикой. Им, как и родственникам россиян, работающих или учащихся в Китае, по-прежнему необходимо оформлять соответствующие визы.

По данным туроператора «Русский экспресс», которые он предоставил MSK1.RU, на данный момент около 65% российских туристов выбирают отдых на острове Хайнань, а 35% — материковый Китай. Однако, по мнению PR-аналитика «Русского экспресса» Елизаветы Тимошенко, отмена визового режима приведет к увеличению продаж туров в материковую часть страны не менее чем в 2,5 раза.

— Мы ожидаем, что вырастет и количество комбинированных туров, таких как Пекин плюс Хайнань, Шанхай плюс Хайнань, Чэнду плюс Хайнань, поскольку отмена виз значительно упрощает логистику таких поездок, — говорит Тимошенко.

Руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева подчеркивает, что хотя материковый Китай не стал дешевле относительно прошлого года, стоимость авиабилетов на прямые рейсы в Пекин, Шанхай или Чэнду остается вполне доступной — в среднем $500–600. Хайнань же, напротив, стал немного более привлекательным по цене благодаря увеличению числа авиарейсов и специальным тарифам от Hainan Airlines, а также более гибкой ценовой политике местных отелей.

Однако, в отличие от Хайнаня, где языковой барьер практически отсутствует, в материковом Китае, особенно в небольших городах и провинциях, эта проблема может быть актуальной, говорит эксперт. Она рекомендует установить WeChat для упрощения коммуникации с принимающей стороной.

— За пределами туристических зон английский практически не используется, а вся информация дублируется только на китайском. Поэтому стоит заранее установить офлайн-переводчики и сохранять ключевые фразы на китайском языке для коммуникации с местными жителями, — советует руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, — это система расчетов в Китае.

— В Китае используется национальная валюта — юань. Обменять валюту можно в банках как в России, так и в Китае, при этом, как правило, выгоднее это делать заранее в России, — говорит Шавнева.

— При подготовке к путешествию важно учесть некоторые особенности. Например, в Китае ограничен доступ к популярным интернет-сервисам, поэтому стоит заранее позаботиться об использовании VPN или альтернативах, — говорит Воронина.

Российские карты MasterCard, Visa и «Мир» в Китае не работают, что бы там не говорили чиновники. В некоторых случаях можно воспользоваться картой UnionPay, но оплата не всегда проходит успешно с первого раза. Самым удобным способом оплаты являются мобильные приложения Alipay и WeChat Pay.

— Юани можно купить в России заранее (часто по более выгодному курсу) или по приезде в Китай за доллары или евро. При этом важно помнить, что наличные деньги в Китае не так востребованы, как в других странах, если вы платите наличкой, у продавцов часто может не оказаться сдачи, а в некоторых местах вообще наличные не принимают, — предостерегает Тимошенко.

В общем, чтобы полететь в Китай, избавляемся от студенческих билетов, ставим WeChat и закупаемся юанями.