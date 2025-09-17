Умер вице-премьер Кубы и сопредседатель российско-кубинской комиссии Кабрисас

Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель.
«Очень грустная новость для Кубы — умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, который посвятил всю свою жизнь революции», — написал Мигель Диас-Канель.
Президент отметил, что Кабрисас был примером, который посвятил свою жизнь Кубинской революции. Он также выразил соболезнования близким и друзьям политика.
Рикардо Кабрисас занимал пост заместителя премьер-министра Кубы с 2019 года. В начале своей политической карьеры, в 1980 году, его назначили на должность министра внешней торговли. Он занимал этот пост почти двадцать лет.
С 2008 по 2019 год Кабрисас работал в должности вице-президента Совета министров, а с 2016 по 2018 год он также возглавлял министерство экономики и планирования.
Таким образом, Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курируя вопросы экономики, внешней торговли. В частности, одним из важных направлений его работы было налаживание сотрудничества с Россией.