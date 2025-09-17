НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

южн.

 756мм 67%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,84
EUR 97,89
Перенесут памятник
Переезд чиновников
Ярославский бренд покорил Россию
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Пробки в Ярославле
Открыли «Ваксман-центр»
Ярославцы выбрали лучшие пекарни
Страна и мир Умер вице-премьер Кубы и сопредседатель российско-кубинской комиссии Кабрисас

Умер вице-премьер Кубы и сопредседатель российско-кубинской комиссии Кабрисас

О смерти политика сообщил президент

72
Он занимался налаживание сотрудничества с Россией | Источник: Oncubanews.comОн занимался налаживание сотрудничества с Россией | Источник: Oncubanews.com

Он занимался налаживание сотрудничества с Россией

Источник:

Oncubanews.com

Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель.

«Очень грустная новость для Кубы — умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, который посвятил всю свою жизнь революции», — написал Мигель Диас-Канель.

Президент отметил, что Кабрисас был примером, который посвятил свою жизнь Кубинской революции. Он также выразил соболезнования близким и друзьям политика.

Рикардо Кабрисас занимал пост заместителя премьер-министра Кубы с 2019 года. В начале своей политической карьеры, в 1980 году, его назначили на должность министра внешней торговли. Он занимал этот пост почти двадцать лет.

С 2008 по 2019 год Кабрисас работал в должности вице-президента Совета министров, а с 2016 по 2018 год он также возглавлял министерство экономики и планирования.

Таким образом, Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курируя вопросы экономики, внешней торговли. В частности, одним из важных направлений его работы было налаживание сотрудничества с Россией.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Смерть Политик Куба Россия Похороны
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление