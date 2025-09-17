Если хочешь лететь — лети! Шесть безвизовых стран в Европе, где до сих пор рады россиянам: цены на билеты

Путешествуйте легко — там, где вас ждут Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Европа бывает разная. Одна — негостеприимная: с очередями в консульствах и невыданными визами. Другая — безвизовая: с теплым морем, старинными крепостями и улыбками местных, когда они слышат русскую речь. Это не сказка, а реальность, ведь пока одни двери закрылись, другие распахнуты настежь. MSK1.RU нашел те самые уголки Европы, где россиян ждут без лишних вопросов — и без виз. Смотрим направления с вылетом из Москвы.

Сербия

Сербия — одна из самых дружественных России стран в Европе, и наши дипломатические отношения насчитывают уже более двух столетий. Именно поэтому для россиян сохраняется безвизовый режим въезда, а добраться до сердца Балкан можно всего за три часа прямым рейсом.

Если заметите, сербский и российский триколоры очень похожи Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Перелеты из московского Шереметьево в Белград выполняет национальный авиаперевозчик Air Serbia. Правда, стоимость билетов немаленькая: в одну сторону цены начинаются от 63,5 тысячи рублей.

Граждане России могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. При этом важно учитывать обязательный туристический сбор: городской налог автоматически включается в счет за проживание в отелях и составляет от 1 до 3 евро за сутки.

Черногория

Балканские страны, хоть и являются частью Европы, сохраняют тесную культурную и историческую связь с Россией. Черногория — яркий пример: эта страна по-прежнему привлекает российских туристов, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

Море, солнце, горы — идеальный отдых в сердце Европы, еще и без виз Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Добраться до побережья Адриатического моря можно с пересадками через Стамбул, Белград или Ереван. Рейсы выполняют как национальные перевозчики — сербский Air Serbia, турецкий Turkish Airlines и армянский FlyOne Armenia. А самые дешевые билеты в одну сторону с пересадкой в Ереване на сентябрь можно найти от 21,6 тысячи рублей.

Россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. При этом нужно платить туристический сбор — 1 евро в сутки с человека. При необходимости в Черногории можно задержаться и подольше, выехав в соседние безвизовые страны на один день.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина — одно из самых мало изученных россиянами направлений в Европе. Интерес к стране значительно вырос после 2022 года, когда многие соотечественники, находившиеся в соседних Черногории и Сербии, открыли для себя ее уникальную культуру и природу.

Осенью Сараево особенно прекрасен Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Прямого авиасообщения с Сараево нет. Из России удобнее всего долететь с одной пересадкой через Стамбул (авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, AJet) или Белград (Air Serbia). Стоимость перелета в одну сторону в сентябре начинается от 12,5 тысячи рублей.

Граждане России могут посещать Боснию и Герцеговину без визы. Согласно межправительственному соглашению, разрешенный срок пребывания составляет до 30 дней в течение 60-дневного периода.

Молдова

Молдова — бывшая советская республика, а сейчас независимое европейское государство. Несмотря на сложные политические отношения с Россией, страна сохраняет безвизовый режим для российских граждан.

Кишинев — маленькая и уютная европейская столица Источник: Александр К. / Yandex.maps

Добраться из Москвы в Кишинев можно только с пересадками — через Стамбул, Анталью или Ереван. Рейсы выполняют Turkish Airlines, Pegasus и армянский Fly One. Минимальная стоимость билета в одну сторону на сентябрь начинается от 15 тысяч рублей.

Для краткосрочных поездок (до 90 дней в течение 180 дней) виза в Молдову россиянам не требуется. Однако на практике женщины въезжают практически без проблем, в то время как мужчинам могут отказать во въезде без веских оснований — таких как работа, бизнес или посещение семьи. Туристам мужского пола рекомендуется иметь при себе подтверждающие документы и быть готовыми к дополнительным вопросам на границе.

Белоруссия

Белоруссия — популярное направление у российских туристов, и для многих она не ассоциируется с заграницей. Однако территориально эта страна находится в Европе.

Россия и Белоруссия: разные флаги, но общая история и безвизовое гостеприимство Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Для поездки россиянам не требуется ни загранпаспорт, ни виза. Граждане России могут находиться на территории Белоруссии до 90 дней без регистрации.

Добраться можно разными способами. Быстрее всего — самолетом: время в пути менее двух часов. Прямые рейсы из Москвы в Минск выполняют «Аэрофлот», «Победа» и «Белавиа», минимальная стоимость билета начинается от 3,3 тысячи рублей.

Альтернативный вариант — поезд с Белорусского вокзала: доступны как поезда дальнего следования, так и «Ласточка», цена билета — от 3,8 тысячи рублей. Также до Минска можно доехать автобусом за 10 часов от автовокзала Саларьево или автостанции Новоясеневская. Автобусы прибывают на Центральный автовокзал города, а стоимость поездки начинается от 2,5 тысячи рублей.

Северный Кипр

Солнечный Кипр по-прежнему рад россиянам. Чтобы попасть на лазурное море и к античным руинам, россиянам нужен только загранпаспорт. Южная часть острова официально входит в ЕС, а северная по-прежнему открывает свои двери для нас без виз.

Помимо моря, на Кипре есть немало достопримечательностей Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Правда, добираться на Северный Кипр придется через аэропорты Антальи, Анкары или Стамбула, ведь островное государство до сих не признает никто, кроме Турции. Рейсы из Москвы в аэропорт Эрджан со стыковкой есть у трех турецких авиакомпаний: Turkish Airlines, их «дочки» Ajet и лоукоста Pegasus. Стоимость билетов в сентябре начинается от 13 тысяч рублей за человека, бюджетнее всего Ajet.

Сроки пребывания россиян на Северном Кипре — до 30 дней. Лайфхак: если не хотите, чтобы в паспорте стояла отметка о прохождении границы непризнанного государства, по прилете попросите на пограничном контроле специальный вкладыш. Его нужно хранить во время пребывания на острове, туда вам поставят даты въезда и выезда.