Если хочешь лететь — лети! Шесть безвизовых стран в Европе, где до сих пор рады россиянам: цены на билеты

Европа бывает разная. Одна — негостеприимная: с очередями в консульствах и невыданными визами. Другая — безвизовая: с теплым морем, старинными крепостями и улыбками местных, когда они слышат русскую речь. Это не сказка, а реальность, ведь пока одни двери закрылись, другие распахнуты настежь. MSK1.RU нашел те самые уголки Европы, где россиян ждут без лишних вопросов — и без виз. Смотрим направления с вылетом из Москвы.
Сербия
Сербия — одна из самых дружественных России стран в Европе, и наши дипломатические отношения насчитывают уже более двух столетий. Именно поэтому для россиян сохраняется безвизовый режим въезда, а добраться до сердца Балкан можно всего за три часа прямым рейсом.
Перелеты из московского Шереметьево в Белград выполняет национальный авиаперевозчик Air Serbia. Правда, стоимость билетов немаленькая: в одну сторону цены начинаются от 63,5 тысячи рублей.
Граждане России могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. При этом важно учитывать обязательный туристический сбор: городской налог автоматически включается в счет за проживание в отелях и составляет от 1 до 3 евро за сутки.
Черногория
Балканские страны, хоть и являются частью Европы, сохраняют тесную культурную и историческую связь с Россией. Черногория — яркий пример: эта страна по-прежнему привлекает российских туристов, несмотря на отсутствие прямых рейсов.
Добраться до побережья Адриатического моря можно с пересадками через Стамбул, Белград или Ереван. Рейсы выполняют как национальные перевозчики — сербский Air Serbia, турецкий Turkish Airlines и армянский FlyOne Armenia. А самые дешевые билеты в одну сторону с пересадкой в Ереване на сентябрь можно найти от 21,6 тысячи рублей.
Россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. При этом нужно платить туристический сбор — 1 евро в сутки с человека. При необходимости в Черногории можно задержаться и подольше, выехав в соседние безвизовые страны на один день.
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина — одно из самых мало изученных россиянами направлений в Европе. Интерес к стране значительно вырос после 2022 года, когда многие соотечественники, находившиеся в соседних Черногории и Сербии, открыли для себя ее уникальную культуру и природу.
Прямого авиасообщения с Сараево нет. Из России удобнее всего долететь с одной пересадкой через Стамбул (авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, AJet) или Белград (Air Serbia). Стоимость перелета в одну сторону в сентябре начинается от 12,5 тысячи рублей.
Граждане России могут посещать Боснию и Герцеговину без визы. Согласно межправительственному соглашению, разрешенный срок пребывания составляет до 30 дней в течение 60-дневного периода.
Молдова
Молдова — бывшая советская республика, а сейчас независимое европейское государство. Несмотря на сложные политические отношения с Россией, страна сохраняет безвизовый режим для российских граждан.
Добраться из Москвы в Кишинев можно только с пересадками — через Стамбул, Анталью или Ереван. Рейсы выполняют Turkish Airlines, Pegasus и армянский Fly One. Минимальная стоимость билета в одну сторону на сентябрь начинается от 15 тысяч рублей.
Для краткосрочных поездок (до 90 дней в течение 180 дней) виза в Молдову россиянам не требуется. Однако на практике женщины въезжают практически без проблем, в то время как мужчинам могут отказать во въезде без веских оснований — таких как работа, бизнес или посещение семьи. Туристам мужского пола рекомендуется иметь при себе подтверждающие документы и быть готовыми к дополнительным вопросам на границе.
Белоруссия
Белоруссия — популярное направление у российских туристов, и для многих она не ассоциируется с заграницей. Однако территориально эта страна находится в Европе.
Для поездки россиянам не требуется ни загранпаспорт, ни виза. Граждане России могут находиться на территории Белоруссии до 90 дней без регистрации.
Добраться можно разными способами. Быстрее всего — самолетом: время в пути менее двух часов. Прямые рейсы из Москвы в Минск выполняют «Аэрофлот», «Победа» и «Белавиа», минимальная стоимость билета начинается от 3,3 тысячи рублей.
Альтернативный вариант — поезд с Белорусского вокзала: доступны как поезда дальнего следования, так и «Ласточка», цена билета — от 3,8 тысячи рублей. Также до Минска можно доехать автобусом за 10 часов от автовокзала Саларьево или автостанции Новоясеневская. Автобусы прибывают на Центральный автовокзал города, а стоимость поездки начинается от 2,5 тысячи рублей.
Северный Кипр
Солнечный Кипр по-прежнему рад россиянам. Чтобы попасть на лазурное море и к античным руинам, россиянам нужен только загранпаспорт. Южная часть острова официально входит в ЕС, а северная по-прежнему открывает свои двери для нас без виз.
Правда, добираться на Северный Кипр придется через аэропорты Антальи, Анкары или Стамбула, ведь островное государство до сих не признает никто, кроме Турции. Рейсы из Москвы в аэропорт Эрджан со стыковкой есть у трех турецких авиакомпаний: Turkish Airlines, их «дочки» Ajet и лоукоста Pegasus. Стоимость билетов в сентябре начинается от 13 тысяч рублей за человека, бюджетнее всего Ajet.
Сроки пребывания россиян на Северном Кипре — до 30 дней. Лайфхак: если не хотите, чтобы в паспорте стояла отметка о прохождении границы непризнанного государства, по прилете попросите на пограничном контроле специальный вкладыш. Его нужно хранить во время пребывания на острове, туда вам поставят даты въезда и выезда.
