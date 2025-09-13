Бархатный сезон для зумеров и пенсионеров в Крыму: осенние пробки, падение цен, давка в санаториях

У берегов Евпатории и близлежащих курортных поселков море остается теплым весь сентябрь из-за своей небольшой глубины, поэтому отдыхающих на пляжах по-летнему много Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Вслед за модой на Надежду Кадышеву и Таню Буланову новое поколение открыло для себя санаторное лечение — за оздоравливающими процедурами на полуостров отправились не только пенсионеры, но и зумеры. Подробности — в материале MSK1.RU

Сезон закроют только 15 октября

Восточный берег — Судак, Феодосия и прибрежные поселки — остаются у туристов популярными в бархатный сезон, пляжи с мелкими крымскими камушками подходят и взрослым и дошкольникам, которых в сентябре на пляжах значительно прибавляется Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Моя фотография в лечебной ванне санатория собрала больше комментариев, чем рестораны Портофино и магазины миланского квартала моды. Все спрашивают про процедуры, сколько стоят и как попасть», — с удивлением пишет Олеся из Москвы в туристическом тг-чате.

Санаторное лечение в Крыму, как говорится, это «новый черный». Запрос в поисковой строке «Яндекса» «санатории Крыма» в нынешнем году вырос на 40 процентов. А по словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия, большинство санаториев полуострова забронированы на 100 процентов.

— Основной поток осенних отдыхающих едет именно за оздоровлением в санатории и пансионаты с лечебными процедурами, — подтверждает Игорь Вахрушев, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Крымского федерального университета им. Вернадского(КФУ).

Бархатный сезон — самое санаторное время года. В тепле, а не на жаре, лучше всего переносятся оздоравливающие процедуры. А морские купания добавляют к прописанному лечению собственное благотворное воздействие. Но, если традиционно клиенты санаториев, в основном, составляли группу «тех, кому за пятьдесят», в нынешнем сезоне жаждущие оздоровления значительно помолодели. Не только 35–40-летние миллениалы озаботились поправкой здоровья, но даже зумеры выбирают здоровый отдых вместо ночных клубов и дискотек. Причем выбирают именно традиционные санатории, а не разнообразные SPA-отели с инстаграмными процедурами.

«После сторис с фото крымских санаториев весь мой директ в вопросах: где это такое, сколько стоит, где почитать? Новое оборудование — космос, лечебно-оздоровительные программы, не имеющие аналогов, основаны на трудах отечественных куруртологов, лечебные грязи по своим показателям значительно превышают грязи распиаренного Мертвого моря. Номерной фонд постепенно приводят к отельному уровню», — пишет администратор тг-канала «Соборная соль».

В самых доступных по цене санаториях номера на начало сентября уже забронированы. Но есть варианты на вторую декаду месяца и начало октября. Синоптики обещают, что сентябрь и октябрь будут теплыми, хотя первые признаки осени уже приближаются к полуострову: прошли небольшие, но долгожданные после летней засухи дожди. Ожидается и первый осенний шторм. После циклона, идущего на Крым, температура воздуха снова поднимется до комфортных 25–28 градусов, а море не остынет.

«В этом году решили закрыть сезон на две недели позже обычного — 15 октября», уже объявила мэр Ялты Янина Павленко. Ведь именно на Южный берег в бархатный сезон приходится самый большой поток туристов. По данным сервиса бронирования «Твил», Большая Ялта, Большая Алушта, Феодосия и Судак остаются самыми популярными направлениями для отдыха в сентябре.

Рекордная осень

Основной поток отдыхающих осенью направляется на Южный берег — Большую Алушту и Большую Ялту. Например в Симеизе, первая половина сентября вообще не отличается от лета по температуре и числу туристов Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Осенние температуры в Крыму повышаются уже несколько лет. Нынешние сентябрь и октябрь не будут исключением, — рассказывает Игорь Вахрушев. — Море за лето очень хорошо прогрелось и купальный сезон продлится до середины, а на Южном берегу и до конца сентября. И это очень хорошо понимают туристы, потому что уже сейчас на 78% забронированы средства размещения на сентябрь и на 44% — на октябрь.

Многокилометровые пробки на Крымском мосту тому подтверждение. До сих пор число автомобилей, въезжающих на полуостров, превышает число тех, кто возвращается из отпуска. Например, утром 8 сентября в очереди на досмотр на мосту стояли 265 машин со стороны Тамани и 210 со стороны Крыма. Всё еще ощущается дефицит железнодорожных билетов на сентябрь. Туристы согласились с крымчанами, считающими сентябрь четвертым месяцем лета, и делают аншлаг на бархатный сезон — 2025. Эксперты уже прогнозируют, что рекорд по числу отдыхающих будет зарегистрирован не только летом, но и в бархатный сезон.

— Кстати, само название «бархатный сезон» произошло от дорогих бархатных нарядов, в которых состоятельная публика прибывала в Крым. И главным развлечением этих отдыхающих было «искусство променада» — разнообразные прогулки и пикники на свежем воздухе, а не купания и времяпровождение на пляжах. Поэтому суть свою бархатный сезон по-прежнему сохранил — это не только время купаний в море, но и прогулок, путешествий, развлечений на природе, — рассказывает Игорь Вахрушев. — Правда, изначально бархатный сезон приходился на апрель и май, и только в советские времена переместился на начало осени, когда крымская погода становится, поистине, «бархатной» — нет палящего солнца днем, а ночи всё еще теплые.

Всё более популярные в последние годы агротуризм и гастротуризм расцветают в Крыму как раз осенью. Уже нет угрозы солнечного удара, поэтому в парках, на набережных проводят всевозможные фестивали: в Ялте сейчас в разгаре фестиваль инжира, за ним в очереди всевозможные винные фестивали, гастрономические праздники, а в финале — Бал хризантем в Никитском ботаническом саду.

Также после летних ограничений из-за высокой пожароопасности открывают крымские леса и туристы могут посетить оборудованные тропы в горно-лесном заповеднике, чтобы увидеть невероятные пейзажи, получить порцию бодрости на знаменитых терренкурах, выбранных еще в конце 19 века врачом Боткиным или представителями царской фамилии, любившими прогулки по южнобережным тропам.

Понижаем цены и выигрываем!

По данным Роспотребнадзора, Черное и Азовское море у берегов Крыма по итогам летнего мониторинга оставались очень чистыми: лишь 4 процента проб превышали гигиенические нормы Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Помимо мягкой погоды, отсутствия давки на пляжах и возможности развлечений на свежем воздухе, важнейшим фактором, влияющим на популярность бархатного сезона, остается стоимость отдыха.

— В нынешнем году выигрывают те курорты, которые предлагают низкие цены, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент Российской ассоциации туроператоров (АТОР), глава туроператора «Дельфин». — Этим во многом и объясняется популярность Крыма у туристов. Он сохраняет лидерство по приросту числа отдыхающих с начала 2025 года. Эта тенденция сохраняется и осенью.

В сентябре и октябре меняется состав туристов: уезжают родители с детьми-школьниками, студенты, а на смену им едут любители активного отдыха, пенсионеры и семьи с дошколятами. Нынешнее лето в Крыму прошло без трагических происшествий и уровень тревожности у отдыхающих значительно снизился. Но число приезжих, конечно, не сравнимо с летним наплывом.

— В сентябре традиционно снижается поток туристов, в сравнении с летними месяцами: если на август приходится 28% отдыхающих от годового потока, то на сентябрь — 17%. Снижается количество людей, снижается и цена: в начале сентября она падает на 10–12%, к концу месяца — на 20–25%, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Поэтому Крым, как и летом, остается одним из самых доступных пляжных регионов страны, цены на отдых здесь остаются ниже, чем в Краснодарском крае.

Хотя год к году, по данным АТОР, стоимость отдыха на крымских курортах выросла на 15%, такой рост, как оказалось, не испугал туристов.

— В нынешнем бархатном сезоне сохраняется тенденция на рост элитарного туризма: бронирование номеров стоимостью более 10 тысяч рублей в сутки увеличилось летом в Крыму на 15%. Такой же процент мы видим и в сентябре, — рассказывает Игорь Вахрушев, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ.

А для тех, кто, наоборот, собирается сэкономить, осенью действуют многочисленные скидки и акции от отелей и пансионатов. Продлить лето хотят не только отдыхающие.

«Парад капитанов» в Балаклаве проходит в последний день августа и провожает лето, но не окончание сезона — в сентябре туристы активно фрахтуют катера, яхты и ялики для обзорных экскурсий, путешествий в уединенные дикие бухты или для рыбалки Источник: «Покажи мир/Путешествия» / T.me

К тому же не оправдались страшные прогнозы: мазут из разломившихся в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» не всплыл летом у крымского побережья. Роспотребнадзор, специалисты которого проводят мониторинг воды и грунта на пляжах Черного и Азовского моря, опубликовали на днях свежие данные о качестве морской воды полуострова. Самыми чистыми пляжами признаны Судак, Саки, Евпатория, а также побережья Сакского, Раздольненского и Черноморского районов. На них за весь летний сезон не зафиксировали превышений по бактериям, вирусам, грибкам и другим микроорганизмам. А в целом по Крыму только 4% проб морской воды не соответствовали гигиеническим нормам. Чистое море останется таким и осенью, если, конечно, не случится очередной экологической катастрофы.

Если год закончится спокойно, то к концу 2025-го эксперты прогнозируют, что туристический поток в Крым превысит 7 миллионов — рекорд за последние десять лет.