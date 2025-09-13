«Доходит даже до скандалов!» История самого известного весовщика страны. На его весах побывали школьники и губернаторы

Уралец Иосиф Пятунин — живая легенда Рязани Источник: Анастасия Фокина / YA62.RU

Иосиф Пятунин — самый известный весовщик в стране. Он в курсе, сколько килограммов за отпуск набирают туристы и теряют девушки на диетах. На его весах побывали школьники, курсанты, спортсмены и губернаторы.

Иосиф Григорьевич родился в свердловском поселке Арти. А карьеру весовщика построил в Рязани, куда еще ребенком переехал вместе с семьей.



За точность своих весов дедушка ручается, а их показания озвучивает не только в килограммах. У каждой весовой категории есть смешное название и небольшая характеристика. С его весов уходят «генеральшами», «ленинградскими воробышками» или «сушеными кузнечиками». Сам Иосиф Пятунин давно стал весомой фигурой. О нем часто пишут в газетах и снимают сюжеты для ТВ.

Как он выбрал эту профессию и почему вне работы живет под другим именем, рассказывают наши коллеги из E1.RU.

Сколько весят горожане?

Иосиф Григорьевич появляется на Почтовой улице Рязани каждый вечер, если нет дождя. Для весов у него есть специальная тележка, на который он катит их от дома до рабочего места.

«Эти весы собрали в Орехово-Зуево. Когда-то их там выпускали для всего Союза. Сначала медицинские, а потом стали переделывать их под торговые, расширив основание и уменьшив стойку. И вот эти их торговые весы для меня стали очень удобными. Вот я их и купил у них на заводе», — рассказывает Иосиф Пятунин.

Вообще-то весы у Иосифа Григорьевича торговые, но на них он взвешивает только людей Источник: Анастасия Фокина / YA62.RU

Цена за взвешивания не меняется уже несколько десятилетий — три рубля с человека. Весовщик принципиально не поднимает стоимость, чтобы такая важная процедура была доступна абсолютно каждому. Ведь его весы еще ни разу не подводили.

«Был случай, ребята из военкомата ко мне пришли, у них там была комиссия медицинская, и их там взвешивали. А ко мне пришли — вес на 5 килограммов больше, чем в военкомате. Они мне устроили скандал. Я говорю: „Пошли в военкомат!“ Пришли мы с ними в военкомат, я посмотрел их весы, а они неправильно собраны. Я им собрал правильно», — вспоминает Иосиф Григорьевич.

К весовщику приходят каждый день Источник: Анастасия Фокина / YA62.RU

Пенсионер разработал свою шкалу веса, самые легкие в ней — «сушеные кузнечики», потом идут «зимние ленинградские воробышки» — это те, кто весит от 30 до 40 кг. Следом — по нарастающей: «недоешкины», «влюбленные юноши и девушки», «курсанты», «полковники» и «генералы» (это те, чей вес перевалил за 100 кг).

«Взвешивался у него еще мальчишкой, он сказал: „Поздравляю, вы сушеный кузнечик“. Сказал: „Диагноз ясен: много бегает и мало ест“. А теперь у меня уже курсантский вес — 78 кг!» — поделился постоянный клиент весовщика Илья.

Его данным можно верить, весы он регулярно проверяет и настраивает.

«У вас типичный вес девушки, которую любят и балуют дома. Набаловали аж на 63 килограмма 400 граммов», — бодро сообщает он молодой женщине, вставшей на весы.

Со своими присказками, признается весовщик, он не раз попадал в неловкие ситуации.

«Много лет назад встал на весы мужчина, говорю: „Вот у вас полковничий вес, наверное, вы замаскированный полковник КГБ“. Все смеются обычно, мне это и надо. И вдруг слышу вопрос: „Откуда вы знаете?“ Ну я не растерялся, говорю: „Всё дело в том, что я представитель иностранной разведки. Сниму кепку, и вас начнут вербовать“, — вспоминает Иосиф Григорьевич. — К счастью, шутка обошлась без последствий».

У Иосифа Григорьевича обязательно проходят взвешивание спортсмены: каждый раз, когда идут в зал и на обратном пути. Самые капризные клиенты весовщика — девушки, которые худеют к лету.

«Бывает, доходит даже до скандалов: „У меня такого веса быть не может! У вас весы неправильно показывают!“ Были и такие случаи», — смеется весовщик.

От дедушки Иосифа никто не уходит в плохом настроении Источник: Анастасия Фокина / YA62.RU

Чтобы никто не расстраивался из-за своих килограммов, Иосиф Григорьевич каждому отвешивает комплименты и шутки. Он уверен, люди идут к нему все-таки за настроением, а не за цифрами.

«Так, сударыня, я должен вас поздравить! У вас образовался прямо-таки полковничий вес. Имейте в виду, это с макияжем и бижутерией, — весело сообщает он женщине, которая весит чуть больше 90 килограммов. На весах ее сменяет молодой парень, в котором чуть больше 50 кг. — Это вес влюбленного Ромео, вместе с ботинками, одеждой и любовью в сердце».

Оплату Иосиф Григорьевич принимает только наличными. Услуга стоит всего три рубля Источник: Анастасия Фокина / YA62.RU

Разговаривать с клиентами — это не просто его прихоть, а часть мастерства.

«Когда человек становится на весы, он должен стоять спокойно и неподвижно. Если человек начинает двигаться, в карман полезет или рукой будет махать, это создаст дополнительное давление на платформу, вес будет больше. А чтобы человек спокойно стоял, надо с ним говорить. Чтобы он расслабленно стоял и тебя слушал», — раскрывает профессиональный секрет весовщик.

Уральские корни

Пенсионеру есть что рассказать клиентам, пока высчитывает их вес. Взять хотя бы историю имени. На рязанском Арбате все его знают как дедушку Иосифа, но дома друзья и родные называют Валерием.

«Когда я родился в 49-м году, папа был арестован. Я появился на свет почти в день рождения Сталина, 22 декабря. И в честь него меня назвали Иосифом. И папа, когда просил о помиловании, всегда указывал, что назвал сына именем Сталина. Так меня действительно зовут по паспорту. Но для семьи я Валерий», — рассказывает весовщик.

Самый известный дедушка Рязани на самом деле уралец Источник: Анастасия Фокина / YA62.RU

Иосиф Григорьевич родился в Свердловской области в поселке Арти, но прожил там всего два месяца. Признаётся, в его семейном архиве есть одно фото, где мама стоит с ним на руках на фоне артинского завода. Она там работала.

Папу сослали в Сибирь, когда Иосиф был еще грудным малышом, мама собрала сына и отправилась следом за мужем. После смерти Сталина отца реабилитировали. И Пятунины переехали в Рязанскую область.

Но спустя четыре года глава семьи умер, мать получала копейки и не могла одна прокормить сыновей. К тому времени у Иосифа Григорьевича уже был брат. Они оба оказались в детдоме.

«После 9-го класса я пошел в медучилище. Работал фельдшером, потом был военным фельдшером в армии, отсюда и мое умение взвешивать людей. В институт поступить, правда, не смог и устроился на завод. Затем в стране начался кризис — в конце 80-х годов завод развалился», — говорит Иосиф Григорьевич.

Иосиф Григорьевич уверен, что следить за весом нужно обязательно Источник: Анастасия Фокина / YA62.RU

Выбор новой профессии не был взвешенным решением. После развала завода Иосиф Григорьевич пытался работать в охране. В этот период на одной чаше весов оказалась низкая зарплата, а на второй семья — жена и маленький сын, которых нужно было кормить. Тогда он впервые вышел на улицу.

«Я думал, это временно. В то время на Арбате очень дорого продавали очень плохо связанные вещи. А я умею вязать, еще в детстве бабушка научила. Хотел заработать денег и купить себе вязальную машину, составить этим торговцам достойную конкуренцию. Заработал, купил, но вязать так и не стал», — рассказывает весовщик.

Живая легенда

Иосиф Григорьевич вспоминает: в его жизни было несколько поводов закончить карьеру весовщика. В 90-е ему угрожали бандиты и вымогали дань. Но когда узнали, сколько весовщик зарабатывает, оставили его в покое.

Лет десять назад, когда резко подняли взносы для предпринимателей, пенсионер даже на время свернул свой маленький бизнес. Но тогда горожане, потерявшие дедушку с Почтовой, устроили настоящий бунт. Рязанцы даже собрали средства для весовщика. Но Иосиф Григорьевич от них отказался.

«Я не привык брать деньги у людей. Пошел по депутатам, нас собрали всех предпринимателей, кто рассадой торговал, кто чем. Мы написали коллективное письмо в думу. И взносы нам снизили до терпимого уровня», — говорит весовщик.

Скульптура весовщика в ледовом городке Рязани в 2022 году Источник: пресс-служба администрации Рязани

Он сам признаёт, что стал настоящим символом города. Несколько лет назад в Рязани даже скульптуру его сделали. Правда, сейчас от нее не осталось и следа. Она была изо льда и стояла в новогоднем городке.

«Тогда я даже подумал, что перестану любить весну. Пришло тепло, и она растаяла», — поделился Иосиф Григорьевич.

О нем регулярно делают сюжеты федеральные каналы, а в прошлом году о живой легенде сняли целый документальный фильм. Но больше всего Иосиф Григорьевич гордится тем, что губернаторы (прошлый и нынешний) приходили к нему, чтобы узнать свой вес.

«Чиновники же не просто взвешиваются, но и мнение спрашивают, что нужно изменить. Вот в последний раз я губернатору на самокаты и машины пожаловался, что гоняют по пешеходной улице. После этого на Почтовой появился запрещающий знак, правда, его все дружно игнорируют, — говорит весовщик. — Вес губернатора я знаю, но не скажу. Это же медицинская тайна!»