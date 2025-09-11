Деньги или льготы: пенсионерам предстоит сделать сложный выбор до конца сентября

Для того чтобы перейти на денежную компенсацию или изменить ранее выбранный вариант, необходимо до 1 октября подать заявление. Сделать это можно несколькими способами:

онлайн через портал «Госуслуги»;

лично в клиентской службе Социального фонда России;

подав заявление в МФЦ.

Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжит до тех пор, пока льготник не подаст новое заявление. Если раньше оно уже подавалось, новое не требуется — набор будут выплачивать деньгами до тех пор, пока человек не изменит решение.