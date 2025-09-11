НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Деньги или льготы: пенсионерам предстоит сделать сложный выбор до конца сентября

Деньги или льготы: пенсионерам предстоит сделать сложный выбор до конца сентября

Получить желаемое можно в следующем году

227
Это может стать небольшой прибавкой для нуждающихся граждан

Это может стать небольшой прибавкой для нуждающихся граждан

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Российским пенсионерам предстоит решить, хотят ли они получать набор социальных услуг или деньги за них. С выбором нужно определиться до 1 октября 2025 года. Расскажем все, что нужно знать для принятия решения.

  1. Что входит в набор социальных услуг
  2. Кто может получить НСУ
  3. Сколько можно получить деньгами
  4. Как сообщить о своём выборе
1

Что входит в набор социальных услуг

Набор социальных услуг (НСУ) — это часть государственной поддержки. Она в себя включает:

  • лекарства и медицинские изделия;

  • санаторно-курортное лечение;

  • транспортные льготы (бесплатный проезд на пригородных электричках, а также возможность бесплатно добраться до места лечения и обратно на междугородном транспорте).

2

Кто может получить НСУ

Такие услуги положены не всем. На эту  помощь могут рассчитывать только федеральные льготники. К ним относятся:

  • инвалиды войны;

  • участники Великой Отечественной войны;

  • ветераны боевых действий;

  • те, кто проходил военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в этот же период;

  • награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

  • награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя»;

  • награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

  • работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

  • члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

  • те, кто подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

  • инвалиды;

  • дети-инвалиды.

3

Сколько можно получить деньгами

Если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может получать его стоимость деньгами как полностью, так и частично:

  1. Полная компенсация набора деньгами в случае отказа от всех видов услуг составляет сегодня 1 728,46 рубля в месяц:

  2. Лекарства и медицинские изделия; продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1 331,30 рубля в месяц.

  3. Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 205,95 рубля в месяц.

  4. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте; проезд на междугородном транспорте до санатория и обратно — 191,21 рубля в месяц.

4

Как сообщить о своём выборе

Для того чтобы перейти на денежную компенсацию или изменить ранее выбранный вариант, необходимо до 1 октября подать заявление. Сделать это можно несколькими способами:

  • онлайн через портал «Госуслуги»;

  • лично в клиентской службе Социального фонда России;

  • подав заявление в МФЦ.

Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжит до тех пор, пока льготник не подаст новое заявление. Если раньше оно уже подавалось, новое не требуется — набор будут выплачивать деньгами до тех пор, пока человек не изменит решение.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Набор социальных услуг Выплаты и пособия Социальный фонд
