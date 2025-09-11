Деньги или льготы: пенсионерам предстоит сделать сложный выбор до конца сентября

Российским пенсионерам предстоит решить, хотят ли они получать набор социальных услуг или деньги за них. С выбором нужно определиться до 1 октября 2025 года. Расскажем все, что нужно знать для принятия решения.
- Что входит в набор социальных услуг
- Кто может получить НСУ
- Сколько можно получить деньгами
- Как сообщить о своём выборе
Что входит в набор социальных услуг
Набор социальных услуг (НСУ) — это часть государственной поддержки. Она в себя включает:
лекарства и медицинские изделия;
санаторно-курортное лечение;
транспортные льготы (бесплатный проезд на пригородных электричках, а также возможность бесплатно добраться до места лечения и обратно на междугородном транспорте).
Кто может получить НСУ
Такие услуги положены не всем. На эту помощь могут рассчитывать только федеральные льготники. К ним относятся:
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
те, кто проходил военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в этот же период;
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя»;
награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
те, кто подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
инвалиды;
дети-инвалиды.
Сколько можно получить деньгами
Если человек не планирует пользоваться перечисленными услугами, он может получать его стоимость деньгами как полностью, так и частично:
Полная компенсация набора деньгами в случае отказа от всех видов услуг составляет сегодня 1 728,46 рубля в месяц:
Лекарства и медицинские изделия; продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1 331,30 рубля в месяц.
Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 205,95 рубля в месяц.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте; проезд на междугородном транспорте до санатория и обратно — 191,21 рубля в месяц.
Как сообщить о своём выборе
Для того чтобы перейти на денежную компенсацию или изменить ранее выбранный вариант, необходимо до 1 октября подать заявление. Сделать это можно несколькими способами:
онлайн через портал «Госуслуги»;
лично в клиентской службе Социального фонда России;
подав заявление в МФЦ.
Выбранный вариант начнет действовать со следующего года и продолжит до тех пор, пока льготник не подаст новое заявление. Если раньше оно уже подавалось, новое не требуется — набор будут выплачивать деньгами до тех пор, пока человек не изменит решение.