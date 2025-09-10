Слушает Куртукову и Shaman’a: студент из Камеруна приехал учиться в Сибирь и «заболел» русскими песнями

Он такой, какой он есть, и его не сломать Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Студент из Камеруна приехал в Томск ради учебы в аспирантуре и теперь делится своими каверами на русские хиты в соцсетях. Герой видеоистории наших коллег из NGS70.RU точно вдохновит вас на изучение языков.

Жислену Нолаку 26 лет. Он приехал в Томск в 2023 году из Камеруна, чтобы учиться в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Когда Жислен поступил в аспирантуру, то сразу к обучению он приступить не мог, так как сначала нужно было выучить русский язык. Именно этим он занимался в первый год жизни в Томске. Он мог бы нанять репетитора, записаться в разговорный клуб или скачать специальное приложение, но Жислен выбрал другой путь:

— Я заметил, что у меня страсть к музыке. Я могу использовать свою страсть для учебы. Через музыку я изучил много слов, чтобы говорить сейчас с вами. Я написал много стихов и песен [на русском]. Я всегда пою на русском, чтобы помогать себе выучить новые слова.

Любимыми исполнителями Жислена стали Shaman и Татьяна Куртукова.