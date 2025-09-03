Путин принял участие в крупнейшем военном параде в Пекине: в небо выпустили 80 тысяч голубей — кадры

На парад приехали 26 глав иностранных государств и правительств Источник: Kremlin.ru

Масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне состоялся в Пекине. Главным гостем торжества стал президент России Владимир Путин. Показываем кадры этого масштабного события.

3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Торжество состоялось на площади Тяньаньмэнь в 09:20 (04:20 мск). Мероприятие продлилось 70 минут.

На крупнейший военный парад в Пекин приехали 26 глав иностранных государств и правительств. 45 военных расчетов приняли участие в памятных мероприятиях.

Владимир Путин сидел справа от председателя Китая Си Цзиньпина Источник: Kremlin.ru

Слева от Си Цзиньпина был северокорейский лидер Ким Чен Ын Источник: Kremlin.ru



Речь Си Цзиньпина перед началом парада:

китайский народ внес огромный вклад в мир во всём мире;

армия должна решительно защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность страны;

Пекин выражает искреннюю благодарность правительствам иностранных государств за поддержку и помощь в сопротивлении агрессии;

история напоминает, что судьбы всего человечества тесно связаны;

Во время парада Китай представил новейшие образцы вооружений. Среди них — палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные и противобеспилотные системы, а также современные ракеты, включая гиперзвуковые.

Все продемонстрированные виды оружия и военной техники китайского производства уже находятся на вооружении ВС страны.

Кроме того, страна впервые показала стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования как ядерную триаду. На параде можно было увидеть межконтинентальную баллистическую ракету DF-5 °C с глобальным радиусом поражения.

Также Китай показал новые образцы танков «Тип 100» и боевых машин поддержки «Тип 100», которые отличаются высокой степенью автоматизации и способностью эффективно взаимодействовать в связке. Еще зрители увидели шесть новых видов китайских противовоздушных ракет, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29.

Источник: «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК» / Telegram

Музыкальное сопровождение во время парада организовал военный оркестр — крупнейший с момента основания КНР в 1949 году. В его составе более чем тысяча человек.

80 000 голубей выпустили в небо во время парада в Пекине