«У нас тут не хуже»: учитель превратил родное село в достопримечательность — к невероятному мосту и экотропе едут со всей страны

В паре часов от Новосибирска есть интересные локации, способные удивить даже привередливого путешественника. Одна из таких — Суенгинская экотропа. Она уникальна не только красотой, но и историей: придумал и создал эту дорогу сельский школьный учитель. Журналисты NGS.RU прогулялись по удивительному маршруту и узнали, почему не все местные жители рады наплыву туристов, хоть те и могут принести им деньги.

Близкий Алтай

Тропа находится в селе Суенга. Если отправляться туда из Новосибирска, поездка вполне может стать туром выходного дня. К тому же, можно заглянуть и в село золотодобытчиков Егорьевское. Населенные пункты расположены всего в 11 километрах друг от друга, и оба уже не первый год привлекают туристов.

От Новосибирска до Суенги удобнее всего ехать на собственном автомобиле. Путь, с учетом пробок и состояния дорог, займет около четырех часов. Можно воспользоваться и общественным транспортом. Сначала автобусом от Новосибирска до села Маслянино, потом оттуда — до Суенги. В этом случае дорога в один конец займет около пяти часов, билеты туда-обратно для взрослого туриста обойдутся в 2 тысячи рублей.

На тропе несколько смотровых площадок, с которых открывается пасторальный вид на деревню внизу. А еще здесь потрясающе пахнет: нагретой травой, смешанным лесом и цветами. Передать запах словами и фотографиями сложно, просто поверьте: так пахли ваши летние каникулы Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Существуют и экскурсии из Новосибирска: в среднем 4 тысячи рублей на туриста.

Зато путешественника, который доберется до Суенгинской экотропы, ждет награда: удивительной красоты место, больше всего напоминающее предгорья Алтая. И это не случайно: старые низкие горы — часть Салаирского кряжа, который тянется в Новосибирскую область из республики Алтай через Кузбасс и заканчивается Буготакскими сопками.

Разумеется, отличия от Алтая здесь тоже есть, и часть их только порадует измученного инфляцией туриста: ниже не только горы, но и цены.

Духи леса и призрачный всадник

Суенгинская тропа начинается подвесным мостом, больше всего напоминающим туристу-миллениалу мультфильм «Шрек»: его длина 254 метра, и когда по нему идут люди, он ощутимо раскачивается под ногами.

Анна с детьми приехала в Суенгу из Архангельска. Родом из Суенги отец ее мужа, так что село им не чужое Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Если гулять по тропе в конце лета, может показаться, что для неширокой, хотя и бурной Суенги это чересчур. Но когда снег начинает таять, река превращается в настоящий горный поток, разливаясь на десятки метров и поднимаясь так высоко, что может даже затопить переправу.

Дальше дорога уходит налево (заблудиться сложно, даже если очень захочется: маршрут отмечен указателями) и почти сразу резко взбирается в гору. Длина тропы всего 3,5 километра, но даже если останавливаться в каждом красивом месте, ее прохождение вполне заменит несложную кардиотренировку: дорога то уходит вверх (в первый раз — по достаточно крутой лестнице), то сбегает вниз.

Супруги Иван и Светлана из Искитимского района приехали в Суенгу уже во второй раз. В первый посещали вдвоем Егорьевское и свернули сюда случайно. Теперь целенаправленно привезли погулять внука Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Вдоль тропы установлены информационные стенды, на которых, в том числе, указаны QR-коды, ведущие на аудиогид, так что экономный турист вполне сможет прогуляться по Суенге и бесплатно, без экскурсовода (если, конечно, его сотовый оператор ловит в здешних местах).

Из экскурсий можно узнать и о животном мире гор, и о суенгинских легендах. Согласно самой зловещей, где-то чуть повыше тропы был похоронен один из полководцев хана Кучума, и не просто так, а вместе с конем, богатыми сокровищами и даже золотым седлом. Правда, попытки найти его еще никого ни до чего хорошего не довели: слишком рьяным охотникам за золотом призрачный монгольский воин является лично.

Именно так, по рассказам из аудиогида, произошло с позарившимся на золотое седло суенгинцем Ильей. Когда его лопата звонко ударила о металл, мужчина якобы решил перекурить, чтобы справиться с волнением, а когда затянулся, увидел призрачного воина.

Подруги Галина и Зинаида — соседки-дачницы и опытные путешественницы по области. В этом году они уже побывали на Бердских скалах и в Сузунском монетном дворе. О Суенгинской тропе Галина узнала от коллеги, подписалась на группу «Моя Суенга» во «ВКонтакте» и решила посмотреть на местные красоты своими глазами Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Туристов на Суенгинской тропе хватает даже в будни, и жители Маслянинского района здесь окажутся в меньшинстве: прогуливаясь, журналисты встретили жителей Искитимского района, новосибирцев и даже туристов из Архангельска, которых в Суенгу привезли родственники-маслянинцы.

Есть на тропе даже настоящее языческое капище. По замыслу создателя, это арт-пространство, но туристы всё равно оставляют на всякий случай монеты Источник: Андрей Бортко / NGS.ru И прямо сказать, это сработало: попросив у славянских богов читаемости, журналисты немедленно начали встречать туристов, которые были не против рассказать, что делают на тропе. Как будто древние идолы сказали нам: вот вам удочка, а рыбки наловите сами Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Тропа — настоящий туристический аттракцион: продуманный и уютный, со скошенной по обочинам травой, урнами и обустроенными туристическими площадками. Поверить, что это результат трудов всего двух жителей Суенги, очень непросто. Но ее действительно построил школьный учитель Николай Константинов при помощи своей жены Светланы Некрасовой.

Место для турбизнеса

В отличие от соседнего Егорьевского, у Суенги богатой истории, которую можно было бы превратить в туристический бренд, не было. Как не было, кажется, и перспектив — кроме, конечно, медленного вымирания. По данным переписей населения, в 2002 году в ней жили 547 человек, в 2010 — всего 408. Сейчас население и того меньше: старики умирали, молодые люди перебирались в Маслянино и Новосибирск.

Когда-то под этой скалой стояла большая часовня, но сегодня от нее не осталось даже фундамента. Вместо нее на скале выстроили новую. Как и на пеньках у идолов, под иконами оставляют монеты, а то и более крупные купюры. Правда, со смехом рассказала Светлана Некрасова, кто-то из туристов оставляет деньги, а кто-то — забирает Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Главными ресурсами стоящего на притоке Берди села оказалась окружающая его природа и местные жители.

«Я съездила на Алтай, вернулась домой и поняла: а ведь у нас тут не хуже. Вот так идея что-то сделать и появилась, — смеясь, рассказала Светлана Некрасова. — Сначала Николай делал полностью всё сам, своими руками. Сам покупал пиломатериалы, строил. Траву тоже мы косим, зимой — чистим снег. Уже потом нам начали помогать в администрации [района]: лестницу делали уже не мы, например, и стенды тоже поставила администрация».

Часовенку Николай Владимирович построил практически полностью своими руками. Купол, правда, заказывал на стороне Источник: Светлана Некрасова А еще учитель сам любовно подбирает экспонаты для маленького музея Источник: Светлана Некрасова

Когда тропа впервые открылась осенью 2023 года, она выглядела куда более дико, но туристы пошли по ней почти сразу — иначе вряд ли местные власти помогли бы Николаю Владимировичу с ее обустройством. Суенгинцы этому поначалу совсем не обрадовались.

«Туристы разные, и знаете, кто-то немножко мусора приносит: раскидают по тропе и потом за собой не убирают. Убирали мы, — объяснила Светлана Викторовна. — Естественно, людям это не понравилось. Но вот когда появился мост, тогда начали понимать, что и от тропы есть польза».

Оценили тропу и жители Маслянинского района: Анатолий с женой приехали из Чупина. Она на машине, он — на велосипеде Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Николай Владимирович, пока мы разговаривали, как раз сплавлялся вместе с туристами по Суенге. Но если за экскурсии ему платят, то содержание тропы в чистоте и порядке приносит, скорее, моральные дивиденды. И занимает очень, очень много времени — особенно в летнее время, когда его требует большое деревенское хозяйство.

А ведь кроме тропы есть еще и музей. Приметный домик с летним вторым этажом стоит возле дома супругов. Его выкупили и привели в порядок (это оказалось непросто, потому что прежний хозяин крепко пил и не особенно следил за жильем).

«Если в прошлом году мы еще справлялись, в этом году туристы пошли валом, а у нас всего две руки и две ноги, — посетовала Светлана Некрасова. — Еще музей есть, и еще Николай Владимирович хочет сделать [второй] музей — маслосырзавода. Он уже собрал экспонаты, маслобойки, но всё это нужно ремонтировать. Я уже даже сказала: „Зачем нам столько животных, уже не справляемся“. А Николай отвечает: „Ну а как же, вдруг на маслозавод экскурсию поведу, а люди захотят корову подоить“».

Туристы в прицепе трактора в Суенге проводили корпоратив. Мы им не позавидовали только потому, что и сами наслаждались местными красотами, причем в рабочее время Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Остальные суенгинцы, кажется, предпочитают гордиться возрастающим туристическим потенциалом родного села издалека, не участвуя в нем лично. Но вероятно, скоро люди начнут включаться в туристический бизнес.

«Буквально, знаете, две недели назад, когда шел народ, мы напекли пирогов и встали в беседку [в начале экотропы]. Люди подходили очень осторожно, присматривались. А мы говорим: „Покупайте бабушкины пирожки!“. Мы испекли 25 штук, на пробу — и все их расхватали, — поделилась Светлана Викторовна. — И Николай планирует привести в порядок дома — сейчас мы их доделываем, чтобы люди могли остановиться и отдохнуть. А еще бы нам кафешку, чтобы туристы могли чай-кофе попить, перекусить».

Часть местных жителей тропой всё же недовольны, хотя спланирована она так, что не подходит к жилью (кроме дома Николая и Светланы): некоторые туристы не считают нужным доносить мусор до урн Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Когда эти планы воплотятся в жизнь, пока никто точно не знает, но точно не в этом сезоне. Несмотря на то, что у Николая летом каникулы, а Светлана и вовсе домохозяйка, лето в деревне — самое горячее, самое сложное время, когда непросто управиться даже со своим хозяйством.

Впрочем, приезжают в Суенгу и зимой, чтобы прокатиться по тропе на снегоходе.

