Россиянка пыталась утопить новорожденного сына в унитазе: новости 31 августа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 августа.

В Нижегородской области умерли пять человек из-за отравления алкоголем

Пять человек погибли после отравления суррогатным алкоголем в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа в медицинское учреждение доставили троих мужчин и женщину с признаками отравления, где они скончались, несмотря на оказанную помощь. Еще один мужчина погиб в квартире.

Предварительно, все погибшие — соседи по комнатам в общежитии для неблагополучных семей, пишет NN.RU. Самому старшему 67 лет, самой молодой погибшей — 31 год. Остальным более 40 лет.

Одного из погибших успели допросить буквально за несколько минут до смерти. Он рассказал силовикам детали вчерашнего дня, пишет Telegram-канал «112». Дело находится на контроле региональной прокуратуры и Роспотребнадзора.

В России составили портрет виновника ДТП

Стал известен портрет виновника аварии, который не пристегивается ремнем безопасности. Из обзора, подготовленного Научным центром безопасности дорожного движения, следует:

чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 45 лет со стажем вождения от 3 до 20 лет;

каждый второй из них ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД;

как правило, эти мужчины состоят в браке, имеют среднее или среднее специальное образование, рабочую профессию или официально не трудоустроены.

Девятиклассникам хотят дать возможность получить профессию без ОГЭ

Девятиклассникам хотят дать возможность бесплатно пройти обучение по рабочей профессии, если они даже не сдали экзамены Правительство РФ поддержало законопроект.

Чтобы дети не теряли год, депутаты предложили, чтобы ребята могли пройти профессиональное обучение и по его итогам сдать квалификационный экзамен. Таким образом, если закон примут, они смогут пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только аттестат об основном общем образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Какие подарки можно дарить учителям на 1 Сентября

Стоимость подарков учителям не должна превышать 3000 рублей. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словами, к ним могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Однако, чтобы избежать проблем, лучше сохранять чек как доказательство стоимости подарка.

В Индонезии вспыхнули протесты

Уже неделю в Индонезии бушуют массовые беспорядки. Участники протестов громят и сжигают здания. Несколько человек погибли.

Протесты начались 25 августа в Джакарте в связи с сообщениями о том, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Люди вышли на улицы и потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда, а также роспуска парламента.

Улицы погрузились в хаос Источник: SHOT / Telegram

Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, тогда гнев жителей переключился на правоохранителей.

Участники демонстрации подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, а также расписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. Несколько полицейских участков также подверглись нападению со стороны толпы.

В Индонезии вводят дополнительные меры защиты Источник: Claudio Pramana / Getty Images / NurPhoto

Демонстранты разгромили и разграбили дом депутата Ахмада Сахрони, который назвал их «самыми глупыми людьми в мире» за призывы к роспуску палаты представителей. Также протестующие сожгли здание парламента в Макассаре.

Для студентов вводят новую стипендию

Студенты в России будут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобрнауки. Она будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям.

Выплата будет доступна тем, кто учится в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Отбор планируют провести в сентябре–октябре, а итоги конкурса станут известны в ноябре–декабре 2025 года. Тогда же начнут перечислять первые стипендии, которые будут учитывать период с 1 сентября.

Землю ждет сильная магнитная буря

В ночь на 31 августа Солнце выбросило плазму в сторону Земли. Теперь нашу планету ждут мощные магнитные бури. Это случилось после того, как на Солнце несколько дней «творился какой-то ад»: светило копило огромные массивы энергии, но не выбрасывало ее.

«Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — объяснили ученые.

Геомагнитные возмущения от вырвавшейся с Солнца плазмы продлятся на Земле 30–45 часов, в пике днем во вторник возможны сильные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В России мошенники построили финансовую пирамиду для детей

В России мошенники построили финансовую пирамиду, рассчитанную на детей и подростков. Им обещают заработок за «прослушивание музыки».

Подросткам в интернете предлагают заработок до 1000 рублей в день. Но для того чтобы начать зарабатывать, подросткам приходится оплатить взнос. Если подросток отдает деньги и попадает в систему, то обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят. Основной доход школьники получают за то, что перепродают доступ к «проекту» другим подросткам. Так и работает пирамида.

Москвичка попыталась утопить новорожденного в туалете

В Москве женщина родила, после чего бросила его в унитаз. Об этом сообщили в Telegram-канале городского ГСУ СК России.

«Подозреваемая оставила новорожденного в унитазе. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

Малыша доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Женщину также отвезли к врачам. После оказания помощи ее начнут допрашивать.

В Роскосмосе рассказали, на что можно полюбоваться в небе в сентябре

В первую неделю сентября на небе можно будет наблюдать метеорный поток Ауригиды и полное лунное затмение. Об этом 31 августа в своем Telegram-канале рассказал «Роскосмос».

В ночь с 31 августа на 1 сентября на небе будет виден метеорный поток Ауригиды, который является один из самых редких. Это явление возникает, когда Земля проходит через метеороидный рой. Пик явления придется на 06:00 (мск).

Вечером 7 сентября произойдет полное лунное затмение. Оно начнется в 20:30 и достигнет максимальной фазы в 21:12 (мск).

Обладатели телескопов смогут полюбоваться покрытием Плутона Луной, которое произойдет 4 сентября. Луна окажется между Плутоном и Землей и скроет карликовую планету в 16:29 (мск)

Кинолог объяснил, почему собаки не умеют мстить

Многие собаководы уверены, что их питомцы умеют мстить и извиняться, однако это не соответствует действительности, а поведение, которое некоторые трактуют именно так, на самом деле обусловлено другими природными особенностями. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Питомец не способен на обдумывание столь сложных схем и ассоциаций. Если вам кажется, что какое-либо действие связано с планом возмездия — это лишь совпадение, не более», — сказал Голубев.

Другой причиной может быть, что животное чаще всего делает это от страха или недостатка внимания, пишет РИА Новости.

Под Санкт-Петербургом нашли скелет на дереве

В лесном массиве под Санкт-Петербургом обнаружили скелет мужчины. Их нашел местный житель. Об этом стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, тело висело на дереве в полукилометре от улицы Цветочной в ДНП «Дубки» во Всеволожском районе Ленобласти.

Прибывшие полицейские обнаружили скелетированные останки в серой футболке, синих джинсах и черных кроссовках, узнала «Фонтанка». Рядом на дереве висела синяя ветровка.

