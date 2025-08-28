В сибирском селе закрыли единственную школу: 1 сентября дети пойдут на уроки в фельдшерский пункт. Новости 28 августа

Формат дистанционного обучения исключили Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 августа.

РЖД показали новые современные вагоны

Новые спальные вагоны с двухметровыми полками представили на выставке РЖД в Петербурге. Полки на 16 см длиннее стандартных (200 см вместо 184 см).

Вагон включает восемь двухместных купе с сейфами, кнопками вызова проводника, мультимедийными экранами, розетками и USB-разъемами. Над полками появились большие закрытые полки для ручной клади.

В каждом вагоне есть душевая кабина с феном, утюгом и гладильной доской. РЖД планирует получить 28 таких вагонов от «Вагонреммаш» в этом году. СВ — это купе закрытого типа с двумя нижними полками, более широкими, чем в плацкарте и купе.

В России снизилась стоимость жилья

В трети регионов России снизились цены на вторичное жилье. По данным ЦБ, средняя цена за квадратный метр упала в 27 из 83 регионов во втором квартале этого года. Наибольшее падение зафиксировано в Калужской области (на 10%, до 92 тысяч рублей за квадратный метр), Краснодарском крае (на 9%, до 175,5 тысячи) и Мурманской области (на 5%, до 84 тысяч).

Среди других регионов с подешевевшим жильем — Тверская область, Еврейская АО, Калмыкия и Тыва. Падение затронуло Санкт-Петербург, Адыгею, Карелию, Астраханскую, Нижегородскую области и Северную Осетию. Значительнее всего подешевело жилье в Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске и Ростове-на-Дону.

В Москве и Подмосковье цены продолжают расти: в столице — на 5% (до 376,7 тысячи), в области — на 1%. Эксперты связывают снижение стоимости с изменением спроса и экономической ситуацией, но тенденция пока не стала повсеместной. В этом году падение цен затронуло больше регионов, чем в прошлом. А почему это произошло, мы рассказали здесь.

Ученые создали уникальную таблетку от ВИЧ

Исследователи из Университета Суррея создали новый препарат MK-8527 для борьбы с ВИЧ, который может защищать от вируса в течение месяца после приема одной таблетки. Препарат относится к ингибиторам обратной транскриптазы и подавляет размножение вируса в клетках.

Он хорошо усваивается и сохраняется в клетках до 48 часов, что позволяет принимать его раз в месяц. Кроме того, он не вызывает серьезных побочных эффектов.

Тюменского журналиста обвинили в педофилии

Тюменского журналиста Сергея Суразакова подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. По версии следствия, потерпевшей не исполнилось 14 лет.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, журналист обвиняется по пунктам «б» части 4 статьи 132 и «а» части 3 статьи 132 Уголовного кодекса РФ. Суд постановил, что Суразаков останется в СИЗО до 30 сентября 2025 года.

Супруга журналиста подтвердила нашим коллегам из 72.RU информацию о его задержании, но отказалась уточнить детали обвинения. В разговоре с корреспондентом она заявила, что Сергей не признает своей вины, и его близкие также не верят в его виновность.

Редакция «Тюменской губернии» отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что дает комментарии только о работе издания. Исполняющей обязанности главного редактора назначена Ольга Радутная.

Бесплатные нейросети для школ и вузов

В России предлагают сделать российские нейросети бесплатными для образовательных учреждений. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди».

Парламентарии предлагают предоставить бесплатный доступ к YandexGPT, AI Studio и DataSphere от «Яндекса», а также к GigaChat и ML Space от «Сбера». Инициативу направили на формирование поколения специалистов, ориентированных на работу с передовыми российскими технологиями, что рассматривается как инвестиция в кадровый суверенитет страны, передает РИА Новости.

Школьники будут учить на уроках музыки песни SHAMAN и Газманова

Минпросвещения включило в список песен для духовно-нравственного воспитания школьников композиции SHAMAN и Олега Газманова. Всего в перечень вошли 37 музыкальных произведений, сообщила пресс-служба ведомства.

На уроках музыки учащиеся смогут послушать и выучить песни «Моя Россия» Ярослава Дронова, «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперёд, Россия» Олега Газманова, а также композиции «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова.

Помимо этого, в список вошли такие известные песни, как «Красно солнышко» (музыка П. Аедоницкого, слова И. Шаферана), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова), «Моя Москва» (музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского) и «У подножья обелиска» (музыка А. Киселёва, слова К. Чибисова).

Школы имеют право самостоятельно решать, использовать ли рекомендованные песни в образовательном процессе.

Россиянин чуть не умер из-за укуса комара на Шри-Ланке

Житель Подмосковья почувствовал озноб сразу после прилета из отпуска. Головная боль усилилась, начало ломать суставы, а температура поднялась до 40 градусов.

Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии прямо из аэропорта в подозрением на лихорадку денге.

После курса капельниц пациенту стало полегче, сейчас он восстанавливается в больнице, сообщает Mash. В Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадка денге не передается от человека к человеку, ею можно заразиться лишь через укусы комаров. Рисков распространения болезни в России нет.

В Томском селе закрыли единственную школу

Единственная школа в одном из поселков Томской области закрылась по решению суда из-за аварийного состояния. В этом году 34 ученика будут учиться в местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), сообщил губернатор Владимир Мазур.

Он отметил, что состояние школы вызывает беспокойство у родителей и учителей, а дистанционное обучение исключается. Дума региона одобрила передачу ФАП в муниципальную собственность для временного обучения.