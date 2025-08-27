Стоит ли ехать в Абхазию? Туристка в деталях рассказала, как там прошел ее отпуск

Пейзажи в Сухуме восхитительные! Источник: Александра Балаба

Кто-то находит в Абхазии настоящий рай — горы, море, вкусная еда, доступные цены. А кто-то уезжает разочарованным, ожидая большего уюта или уровня сервиса. Наша мурманская коллега, журналистка 51.RU Александра Балаба рассказала, что ее удивило и расстроило в Сухуме, где действительно хорошо кормят, куда стоит заглянуть, а что можно смело пропустить. Далее — рассказ от первого лица.

Как дешевле добраться до номера

В Абхазию я летела из Мурманска. В этом году брала билеты сразу до Сухума, с пересадкой в Нижнем Новгороде. Новый аэропорт в Абхазии аккуратный и чистый, есть Wi-Fi — это особенно удобно, ведь интернет в роуминге довольно дорогой. Сразу по прилете чувствуется местный колорит: пока мы стояли в очереди на паспортный контроль, пограничник предлагал отдыхающим трансфер.

Если вы едете за солнцем и морем — вам сюда Источник: Александра Балаба

На выходе из аэропорта туристов встречает множество таксистов — цены завышены, поэтому не стесняйтесь торговаться. Лучше всего объединиться с другими туристами и поехать вместе — это будет дешевле. В Сухуме работают службы такси: можно подключиться к Wi-Fi и заказать машину через WhatsApp — это самый экономичный вариант. Такая же ситуация и на железнодорожном вокзале.

Страна почти не меняется с годами. Из нового — появляются кафе и гостиницы. Сезон начинается в мае и заканчивается в октябре (для тех, кто не боится прохладного моря). Найти жилье несложно. Цены разные — все зависит от ваших ожиданий. Можно найти ночлег и за 1000 рублей. Многие приезжают на машинах с палатками, но при таком отдыхе никто не гарантирует полной безопасности. Выбирайте места по реальным отзывам, а лучше по рекомендациям знакомых.

Что посмотреть в Сухуме

Питомник открыт для посещения Источник: Александра Балаба

Сухумский обезьяний питомник основан в 1927 году как научно-исследовательский центр. Первоначально он использовался для изучения поведения приматов и проведения медицинских экспериментов. Сейчас питомник открыт для посещения.

На территории живут около 300 обезьян: макаки, павианы, мартышки, капуцины, лемуры. Все размещены в открытых вольерах. Проложены пешеходные дорожки и обустроены зоны для осмотра.

Стоимость билетов:

взрослый — 300 рублей;

детский — 150 рублей;

дети до 5 лет — бесплатно.

Корм для обезьян можно купить внутри, но дешевле взять его у входа Источник: Александра Балаба

Питомник находится на возвышенности рядом с Ботаническим садом, в центре города. При подъеме обязательно возьмите воду — в жару подниматься по 200 ступеням непросто. Корм для обезьян можно купить внутри, но дешевле взять его у входа.

Набережная Махаджиров — одна из главных прогулочных зон города. Она тянется вдоль побережья, здесь любят гулять и местные, и туристы. Отличное место, чтобы посидеть, посмотреть на воду, вдохнуть морской воздух и встретить закат.

Название набережной связано с историей: махаджиры — это абхазцы, которых в XIX веке насильно выселили в Турцию. Оно напоминает о трагических событиях прошлого.

Набережная Махаджиров — одна из главных прогулочных зон города Источник: Александра Балаба

На набережной — пальмы, скамейки, много кафе и киосков с мороженым и кофе.

Вечером тут особенно оживленно: собираются семьи, молодежь, кто-то играет на гитаре, кто-то танцует. Одной из архитектурных достопримечательностей стала колоннада — арочный проход, ставший символом Сухума.

Источник: Александра Балаба

Где поесть

Ресторан «Нартаа» — одно из самых известных заведений Сухума, символ абхазской кухни и гостеприимства. Расположен прямо на набережной Махаджиров, работает с 1969 года и популярен у местных и туристов.

Кафе работает с 1969 Источник: Александра Балаба

Здесь самые низкие цены на местную кухню на всей набережной. В меню — традиционные блюда: хачапури, мамалыга с сулугуни, аджапсандал, овощные закуски с орехами. Есть и более привычные позиции: пицца, картошка фри, салат цезарь.

Источник: Александра Балаба

Интерьер оформлен в стиле традиционной абхазской пацхи: деревянные беседки, атмосферные муралы. Вкусно, недорого, рекомендую.

Где искать малолюдные пляжи

В Сухуме работают городские пляжи: Marnero, Mocco, Mandarin. Здесь всегда многолюдно: есть кафе, шезлонги, туалеты и водные развлечения. Но в городе есть и уединенные места.

Источник: Александра Балаба

Одно из них — пляж за Келасурским мостом, напротив заправки «Подорожник». Раньше сюда приходили только местные, но и сейчас тут немноголюдно. Днем пляж бывает почти пустым. Доехать можно на маршрутке или автобусе.

Ориентир — остановка АГУ (Абхазский государственный университет) или остановка напротив АЗС. Весь берег за Келасурским мостом обычно свободен от толпы, но и удобств, как на городских пляжах, здесь нет.

Источник: Александра Балаба

Что нужно знать перед поездкой

Старайтесь не носить слишком откровенную одежду. Пляжные наряды (например, парео, короткие платья, шорты без верха) уместны только на пляже. Вне его это может вызвать негативную реакцию, а в отдельных случаях даже штраф.

При себе лучше иметь наличные деньги. Терминалы есть не везде, а при снятии наличных через банкоматы может взимается комиссия.

Переходите дорогу строго по пешеходным переходам. Местные водители редко уступают пешеходам, но на переходах риск меньше.

Соблюдение простых правил сделает ваш отпуск приятнее Источник: Александра Балаба

Наверное, туристу, объездившему Европу или побывавшему в Дубае, Абхазия покажется страной, куда не захочется возвращаться. Сервис здесь средний, мусора много, полуразрушенные дома так и стоят после войны, действуют свои негласные правила. Но на фоне всего этого — потрясающая природа: эвкалипты, кипарисы, закаты, теплый воздух, вкуснейшая еда. Если вы едете за солнцем и морем — вам сюда.