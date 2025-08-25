Застрявшую в горах Киргизии альпинистку Наговицину не будут спасать: поиски официально завершили. Новости 25 августа

Эвакуация ее тела возможна теперь уже лишь в следующем году Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 августа.

В США выявили первый случай заражения личинками мясной мухи

В США зафиксирован первый случай заражения человека личинками мясной мухи. Об этом сообщает Reuters.

Пациент из Гватемалы, прибывший в Мэриленд, заразился паразитом, который заживо поедает крупный рогатый скот и млекопитающих. Популяция этих насекомых увеличивается и распространяется на север от мексиканской границы, а также встречается на Карибских островах и в Южной и Центральной Америке.

Мясные мухи — это паразитические насекомые, самки которых откладывают яйца в раны на теле любого теплокровного животного. Сотни личинок прокусывают живую плоть и в конечном итоге убивают своего хозяина, если от них не избавиться.

Лечение включает удаление личинок и обработку ран. При своевременной помощи пациента можно спасти.

В России появится самозапрет на доступ к опасному контенту

В России появится новый способ, который даст людям возможность самим решать, к какой информации в интернете им можно получить доступ, а к какой — нет. Это предусмотрено планом, который уже утвердило правительство.

К третьему кварталу 2027 года несколько министерств и организаций, такие как Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие, должны создать такую систему. Механизм позволит пользователям самостоятельно выбирать, какие сайты и информацию они могут просматривать, даже если она не запрещена в России, но может быть вредной.

После того как эти организации разработают систему, они должны будут предложить правительству свои рекомендации.

Фейерверк влетел в толпу в Красноярске

На дне рождения компании «БроДелайДобро» в Красноярске фейерверк выстрелил прямо в толпу. Об этом рассказали в Telegram-канале микрорайона Солнечный.

По словам очевидцев, фейерверк завалился и стал стрелять в толпу, красноярцы с криками разбежались в стороны. Сильно пострадала женщина, ее госпитализировали с ожогом второй степени. Ее одежду сильно разорвало, а ткань частично вплавилась в кожу.

Из-за фейерверка пострадала женщина, у нее ожог второй степени Источник: Наш мкр. Солнечный (@kras_sunny) / Telegram

Другие пострадавшие получили травмы ушей и контузии. В Минздраве нашим коллегам из NGS24.RU подтвердили госпитализацию одного пострадавшего.

«При этом многие свидетели описали двух мужчин, установивших фейерверк: один был одет в черную жилетку с белой футболкой и кепкой, а второй — в черный костюм. Бегущими от фейерверка они попали на видео очевидцев», — пишут в Telegram-канале «Наш мкр. Солнечный».

Очевидцы описали двух неизвестных мужчин, установивших фейерверк Источник: Наш мкр. Солнечный (@kras_sunny) / Telegram

Организаторы не знали, кто эти неизвестные. По факту случившегося организована проверка.

В магазинах теперь можно снова расплачиваться iPhone

Новая функция бесконтактной оплаты с помощью iPhone, которая получила название «Вжух», появилась на терминалах Сбербанка. Для начала нужно скачать последнюю версию приложения «Сбербанк онлайн» — «Активы онлайн». Оно доступно в AppStore.

Во время оплаты не нужно выполнять дополнительные настройки. Достаточно установить обновленную версию приложения и разрешить ей использовать Bluetooth. Технология поддерживается на новых биометрических терминалах Сбербанка, которые не имеют кнопок.

Смартфон нужно поднести к терминалу и подтвердить оплату, когда на экране терминала отобразится сумма. В банке отметили, что оплата доступна по любым счетам, независимо от типа банковской карты, и даже при отсутствии интернета на устройстве пользователя.

Россияне застряли в Китае из-за мощного тайфуна

Мощный тайфун обрушился на китайский остров Хайнань, повредив гостиницы и затопив комнаты. Около 600 российских туристов застряли на острове, сообщил вице-консул России в Гуанчжоу Иван Рымарь. В городе Санья за сутки задержали четыре рейса в Россию. Дипломат надеется на возобновление рейсов сегодня вечером или завтра утром.

Власти города Санья эвакуировали в безопасные места почти 32 тысячи человек Источник: Readovka / Telegram

К 15:00 власти эвакуировали почти 32 тысячи человек. Общественный транспорт и суда остановлены, школы и предприятия закрыты. На улицах повалены деревья и мусор. Китайцы устраняют последствия тайфуна.

Источник: ChynoNews / X.com

Тайфун сносил буквально всё на своем пути Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Генпрокурор Игорь Краснов может стать председателем Верховного суда

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление о том, что готов сменить надзорное ведомство ради председательства в Верховном суде. Подробности об этом рассказал председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин.

«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генпрокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда РФ», — поделился Тимошин с ТАСС.

Еще на должность председателя Верховного суда рассматривается глава СК Александр Бастрыкин, которому 28 августа исполнится 72 года. Согласно законодательству, глава Следственного комитета может занимать свою должность до достижения возраста 70 лет. После этого его полномочия продлеваются по указу президента страны.

Жительница Забайкалья умерла прямо на могиле сына

В Балее Забайкальского края мать погибшего в зоне СВО сына скончалась на его могиле. Женщине было около 50 лет, а сыну — 23 года. Подробности этой истории нашим коллегам из CHITA.RU рассказала знакомая женщина.

Молодой человек родился и вырос в городе Балея, учился на отлично, участвовал в школьных мероприятиях. После службы в армии подписал контракт и отправился на СВО. Он вернулся домой с ранением, но после подписал еще один контракт и снова отправился в зону СВО.

Знакомая семьи отмечает, что молодой человек погиб в июне. Его похоронили на местном кладбище. Мать часто ходила к нему на могилу. После 40 дней со смерти сына тело матери прямо у его могилы обнаружили рабочие кладбища.

Военный комиссар подтвердил, что Максим Шарыпов погиб 23 июня в ДНР. С 2020 года служил в армии, в 2021 году подписал контракт, служил старшим механиком-водителем танка, в 2022 году заключил второй контракт и участвовал в СВО.

Тело альпинистки Наговициной оставили на пике Победы

Поисковые операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на вершине пика Победы в Киргизии, официально завершены. Об этом сообщил руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

Ранее Греков общался со СМИ и отмечал, что нет необходимости искать Наговицину, поскольку спасателям известно ее местоположение. Куда более сложной задачей стало само спасение, так как добраться до женщины невозможно из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Городские медиа

Кроме того, за всю историю никто никогда не спасал человека с такой высоты. Наговицина осталась на высоте 7200 метров.

Из-за плохой видимости дрон не смог взлететь на высоту, где лежит альпинистка Источник: Mountain.ru

По информации журналистки Анны Пиуновой, 25 августа спасатели планировали сделать еще один облет дроном. Если Наталья Наговицина жива, была бы предпринята новая попытка снять ее еврокоптером МЧС Киргизии с итальянским пилотом. Однако и в этот раз погодные условия не позволили этого сделать.