Душевный русский городок: чем так хорош Плес и почему в него хочется вернуться

Плес, но на фото — это еще не Волга, а лишь река Шохонка Источник: Юлия Король / 45.RU

Как часто мы восторгаемся чужими городами и природой чужбины, когда в своей стране столько красивых мест, где мы еще не бывали. Журналист редакции 45.RU Юлия Король отправилась в небольшое путешествие по старинным городам Золотого кольца России, но по пути заехала в очаровательный небольшой городок на Волге — в Плес. Чем он ей так понравился и стоит ли в него ехать туристам, рассказываем в нашем материале. Далее — от первого лица.

На удивительно уютный и душевный русский город на Волге с невероятно красивыми пейзажами и особенным шармом я наткнулась случайно, когда готовилась к поездке по Золотому кольцу. Мне хотелось непременно что-то такое увидеть (кроме известных городов кольца) на берегу широкой красавицы — реки Волги, где жили наши предки еще много веков назад.

Увидев Плес на фотографии в интернете, я поняла, что должна непременного в нем побывать. Вот только много сомнений придавали многочисленные обзоры блогеров, которые критиковали город. Но лучше один раз увидеть самому, чем сто раз услышать, поэтому было решено обязательно в него заехать. И я не ошиблась. Плес очаровал меня сразу и навсегда.

Где он находится

Как такой город и может не понравиться? Источник: Юлия Король / 45.RU

Плес раскинулся на берегу Волги в Ивановской области. Город считается одним из древнейших в этом регионе. Он был основан в первой половине XII века. В городке живет меньше двух тысяч человек, но ежегодно его посещают тысячи туристов.

Когда я смотрела, как до него добраться, например из Иваново, Костромы или Владимира, то не нашла прямого автобуса. Только с пересадками. А тратить драгоценное время в отпуске на длительную дорогу совсем не хотелось. Было принято решение — остановиться в Костроме, а до Плеса доехать на такси. И это был самый быстрый и удобный вариант.

Из Костромы до Плеса я добралась за один час с небольшим. Поездка в одну сторону обошлась в 2200 рублей. Поехать рано утром — еще одно отличное решение. В 10 утра, когда я приехала, в Плесе еще не было толп туристов и можно было спокойно полюбоваться красивыми и поэтичными видами.

Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

Чем он так красив

В Плесе вы не найдете высотных домов, промышленных предприятий. Он такой, каким был еще несколько веков назад, с небольшими деревянными домами, украшенными резными наличниками и белоснежными храмами. Домики словно с открытки стоят на холмах, которых в городе семь. Это и придает городу очарование, а Волга, раскинувшаяся вдоль берега, делает пейзаж невероятно красивым.

Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

Здесь строго регламентируется строительство, поэтому Плесу удается сохранить самобытность старинного русского города. В него даже не пускают автомобили. Если путешествуете на личном транспорте, то придется оставить его на парковке перед въездом, если только вы не арендовали здесь жилье. Таксистов в город пропускают при условии, что они высадят пассажиров и сразу уедут. Водитель довез меня до набережной и высадил в самом ее центре.

Утренний дождь кончился, как только я вышла из машины. Тучи стали расходиться, а на брусчатке меня встретил памятник певцу Федору Шаляпину. Он величественно сидит на опрокинутой лодке и смотрит на город, а за его спиной стоит девочка с собачкой, которая удивленно смотрит в его сторону. Памятник установили в 2020 году рядом с Торговой площадью.

Памятник Федору Шаляпину Источник: Юлия Король / 45.RU

Федор Шаляпин любил проводить время в Плесе на своей даче, которую построил в 1914 году. Есть версия, что в Плес он приехал после того, как увидел этот город на картинах известного художника Исаака Левитана, который написал в Плесе около 200 этюдов и картин. Живописец заметил этот уютный город в 1888 году, когда проплывал на теплоходе. Он решил остановиться на одну ночь, чтобы написать картину, а в итоге провел здесь несколько летних сезонов, создавая свои шедевры.

В Плесе есть музей, посвященный творчеству художника, и несколько его памятников. Один установлен на набережной возле дома, в котором он жил, второй на горе — на Левитана, откуда открывается потрясающий вид на Волгу.

Памятник Левитану Источник: Юлия Король / 45.RU

Художник старался писать буквально всё, что видел: широкую реку, церковь на холме, старые домики, леса и поля. Здесь Левитан написал картины: «Вечер. Золотой Плес», «Тихая обитель», «Березовая роща», «После дождя. Плес», «Над вечным покоем».

Левитан «Вечер. Золотой Плес» Источник: my.tretyakov.ru

Картина Левитана «Тихая обитель» в Третьяковской галерее. Над ней художник начал работать в Плесе Источник: Юлия Король

Торопливым шагом, чтобы успеть до жары, я сразу пошла вдоль набережной, а затем мимо музея художника в сторону горы Левитана, по пути рассматривая деревянные дома. Как хорошо, что здесь нет высоких металлических заборов!

Для удобства туристов на горе оборудовали деревянную лестницу, кажется, с нескончаемым количеством ступенек. Есть удобные лавочки на пути под крышей, чтобы немного отдохнуть, преодолевая высоту.

Лестница в гору Источник: Юлия Король / 45.RU

Вид на Волгу Источник: Юлия Король / 45.RU

С горы открывается вид на Волгу. Захотелось даже взять в руки кисти с красками и начать рисовать. Кстати, здесь на всех улочках можно встретить художников, которые пишут волжские пейзажи.

На горе стоит памятник Исааку Левитану — он держит кисть с палитрой, стоя рядом с мольбертом. Рядом деревянная церковь Воскресения Христова. Ее поставили на месте сгоревшей деревянной церкви Петра и Павла, которую писал на своих картинах Левитан. Церковь состоит из трех разновысотных частей, рубленных «в лапу». Она открыта, внутри есть иконостас.

Памятник Левитану на горе Левитана Источник: Юлия Король / 45.RU

Церковь Воскресения Христова Источник: Юлия Король / 45.RU

Спускаюсь обратно, иду к пристани, откуда отправляется теплоход по Волге. Он идет вдоль Плеса сначала в одну сторону, затем в другую и, делая круг, возвращается назад.

На таком теплоходе катают туристов по Волге Источник: Юлия Король / 45.RU

Взрослый билет на теплоход стоит 600 рублей, детский (от 7 до 10 лет) — 300 рублей, до семи лет — бесплатно. Прогулка занимает по времени 40–45 минут, но при хорошей погоде она того стоит. Аудиогид на теплоходе рассказывает интересную историю, а с реки открываются живописные виды городка, и можно рассмотреть все семь холмов Плеса. Мне больше всего из них с реки запомнилась самая восточная — Холодная гора, вся покрытая еловыми шапками. Ели тянутся на несколько километров вдоль берега и вглубь. Такого густого елового леса я еще не видела.

Еловый лес Плеса Источник: Юлия Король / 45.RU

Вид на Плес с воды Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

А еще в Плес заплывают большие теплоходы Источник: Юлия Король / 45.RU

Прокатиться на теплоходе в Плесе надо обязательно Источник: Юлия Король / 45.RU

Почему хотелось бы вернуться

Красивые виды на противоположный берег Волги открываются в Плесе еще с трех других смотровых площадок, которые находятся, например, на Соборной горе, которые я, к сожалению, посетить не успела. Хотелось бы рассмотреть город с этих высот, возможно, когда деревья оденутся в начале октября в золотистый наряд.

Есть в Плесе шесть действующих церквей, в которые можно зайти. А также посмотреть картины в Музее пейзажа, дом Левитана, прогуляться по торговым рядам, посидеть в одном из кафе на набережной и пить вкусный чай, никуда не торопясь, любуясь зданиями дореволюционной России и нетронутыми сельскими пейзажами. А еще можно просто долго смотреть на воду, сидя на одной из лавочек на набережной, и отдыхать душой. Для этого в путешествии лучше всего заночевать в Плесе, арендовав жилье, потому что гостиниц в городе мало, а цены в сезон очень высокие. Но у меня на этот день была еще запланирована поездка в Музей деревянного зодчества в Костроме, где я продолжила знакомство с русской культурой, увидев уникальные деревянные крестьянские и дворянские дома XIX века, поэтому из Плеса пришлось уехать раньше, чем хотелось.

Небольших пристаней в Плесе несколько Источник: Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU

Почему его критикуют

Многие туристы часто критикуют Плес в своих отзывах. Одним не нравится, что нельзя проехать в город на машине, другие докапываются до неровных дорог и сломанных местами бордюрных камней. Чего я не замечала, смотря не под ноги, а по сторонам. Другим не хватает развлечений, но для этого есть ведь и другие города нашей страны.

Еще одна критика — дорогое жилье и высокий ценник в кафе. Плес притягивает тысячи туристов, чаще всего из Москвы и Санкт-Петербурга, и, конечно, цены здесь высокие. Но всегда можно подобрать приемлемые варианты по жилью и обеду.

В Плес едут за живописными пейзажами, за вдохновением, за тихим и спокойным отдыхом, а расходы на отпуск будут всегда.