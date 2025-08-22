НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Обзор Душевный русский городок: чем так хорош Плес и почему в него хочется вернуться

Душевный русский городок: чем так хорош Плес и почему в него хочется вернуться

Журналиста очаровал город на Волге

203
1 комментарий
Плес, но на фото — это еще не Волга, а лишь река Шохонка

Плес, но на фото — это еще не Волга, а лишь река Шохонка

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Как часто мы восторгаемся чужими городами и природой чужбины, когда в своей стране столько красивых мест, где мы еще не бывали. Журналист редакции 45.RU Юлия Король отправилась в небольшое путешествие по старинным городам Золотого кольца России, но по пути заехала в очаровательный небольшой городок на Волге — в Плес. Чем он ей так понравился и стоит ли в него ехать туристам, рассказываем в нашем материале. Далее — от первого лица.

На удивительно уютный и душевный русский город на Волге с невероятно красивыми пейзажами и особенным шармом я наткнулась случайно, когда готовилась к поездке по Золотому кольцу. Мне хотелось непременно что-то такое увидеть (кроме известных городов кольца) на берегу широкой красавицы — реки Волги, где жили наши предки еще много веков назад.

Увидев Плес на фотографии в интернете, я поняла, что должна непременного в нем побывать. Вот только много сомнений придавали многочисленные обзоры блогеров, которые критиковали город. Но лучше один раз увидеть самому, чем сто раз услышать, поэтому было решено обязательно в него заехать. И я не ошиблась. Плес очаровал меня сразу и навсегда.

Где он находится

Как такой город и может не понравиться?

Как такой город и может не понравиться?

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Плес раскинулся на берегу Волги в Ивановской области. Город считается одним из древнейших в этом регионе. Он был основан в первой половине XII века. В городке живет меньше двух тысяч человек, но ежегодно его посещают тысячи туристов.

Когда я смотрела, как до него добраться, например из Иваново, Костромы или Владимира, то не нашла прямого автобуса. Только с пересадками. А тратить драгоценное время в отпуске на длительную дорогу совсем не хотелось. Было принято решение — остановиться в Костроме, а до Плеса доехать на такси. И это был самый быстрый и удобный вариант.

Из Костромы до Плеса я добралась за один час с небольшим. Поездка в одну сторону обошлась в 2200 рублей. Поехать рано утром — еще одно отличное решение. В 10 утра, когда я приехала, в Плесе еще не было толп туристов и можно было спокойно полюбоваться красивыми и поэтичными видами.

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Чем он так красив

В Плесе вы не найдете высотных домов, промышленных предприятий. Он такой, каким был еще несколько веков назад, с небольшими деревянными домами, украшенными резными наличниками и белоснежными храмами. Домики словно с открытки стоят на холмах, которых в городе семь. Это и придает городу очарование, а Волга, раскинувшаяся вдоль берега, делает пейзаж невероятно красивым.

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Здесь строго регламентируется строительство, поэтому Плесу удается сохранить самобытность старинного русского города. В него даже не пускают автомобили. Если путешествуете на личном транспорте, то придется оставить его на парковке перед въездом, если только вы не арендовали здесь жилье. Таксистов в город пропускают при условии, что они высадят пассажиров и сразу уедут. Водитель довез меня до набережной и высадил в самом ее центре.

Утренний дождь кончился, как только я вышла из машины. Тучи стали расходиться, а на брусчатке меня встретил памятник певцу Федору Шаляпину. Он величественно сидит на опрокинутой лодке и смотрит на город, а за его спиной стоит девочка с собачкой, которая удивленно смотрит в его сторону. Памятник установили в 2020 году рядом с Торговой площадью.

Памятник Федору Шаляпину

Памятник Федору Шаляпину

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Федор Шаляпин любил проводить время в Плесе на своей даче, которую построил в 1914 году. Есть версия, что в Плес он приехал после того, как увидел этот город на картинах известного художника Исаака Левитана, который написал в Плесе около 200 этюдов и картин. Живописец заметил этот уютный город в 1888 году, когда проплывал на теплоходе. Он решил остановиться на одну ночь, чтобы написать картину, а в итоге провел здесь несколько летних сезонов, создавая свои шедевры.

В Плесе есть музей, посвященный творчеству художника, и несколько его памятников. Один установлен на набережной возле дома, в котором он жил, второй на горе — на Левитана, откуда открывается потрясающий вид на Волгу.

Памятник Левитану

Памятник Левитану

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Художник старался писать буквально всё, что видел: широкую реку, церковь на холме, старые домики, леса и поля. Здесь Левитан написал картины: «Вечер. Золотой Плес», «Тихая обитель», «Березовая роща», «После дождя. Плес», «Над вечным покоем».

Левитан «Вечер. Золотой Плес»

Левитан «Вечер. Золотой Плес»

Источник:

my.tretyakov.ru

Картина Левитана «Тихая обитель» в Третьяковской галерее. Над ней художник начал работать в Плесе

Картина Левитана «Тихая обитель» в Третьяковской галерее. Над ней художник начал работать в Плесе

Источник:

Юлия Король

Торопливым шагом, чтобы успеть до жары, я сразу пошла вдоль набережной, а затем мимо музея художника в сторону горы Левитана, по пути рассматривая деревянные дома. Как хорошо, что здесь нет высоких металлических заборов!

Для удобства туристов на горе оборудовали деревянную лестницу, кажется, с нескончаемым количеством ступенек. Есть удобные лавочки на пути под крышей, чтобы немного отдохнуть, преодолевая высоту.

Лестница в гору

Лестница в гору

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Вид на Волгу

Вид на Волгу

Источник:

Юлия Король / 45.RU

С горы открывается вид на Волгу. Захотелось даже взять в руки кисти с красками и начать рисовать. Кстати, здесь на всех улочках можно встретить художников, которые пишут волжские пейзажи.

На горе стоит памятник Исааку Левитану — он держит кисть с палитрой, стоя рядом с мольбертом. Рядом деревянная церковь Воскресения Христова. Ее поставили на месте сгоревшей деревянной церкви Петра и Павла, которую писал на своих картинах Левитан. Церковь состоит из трех разновысотных частей, рубленных «в лапу». Она открыта, внутри есть иконостас.

Памятник Левитану на горе Левитана

Памятник Левитану на горе Левитана

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Церковь Воскресения Христова

Церковь Воскресения Христова

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Спускаюсь обратно, иду к пристани, откуда отправляется теплоход по Волге. Он идет вдоль Плеса сначала в одну сторону, затем в другую и, делая круг, возвращается назад.

На таком теплоходе катают туристов по Волге

На таком теплоходе катают туристов по Волге

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Взрослый билет на теплоход стоит 600 рублей, детский (от 7 до 10 лет) — 300 рублей, до семи лет — бесплатно. Прогулка занимает по времени 40–45 минут, но при хорошей погоде она того стоит. Аудиогид на теплоходе рассказывает интересную историю, а с реки открываются живописные виды городка, и можно рассмотреть все семь холмов Плеса. Мне больше всего из них с реки запомнилась самая восточная — Холодная гора, вся покрытая еловыми шапками. Ели тянутся на несколько километров вдоль берега и вглубь. Такого густого елового леса я еще не видела.

Еловый лес Плеса

Еловый лес Плеса

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Вид на Плес с воды

Вид на Плес с воды

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

А еще в Плес заплывают большие теплоходы

А еще в Плес заплывают большие теплоходы

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Прокатиться на теплоходе в Плесе надо обязательно

Прокатиться на теплоходе в Плесе надо обязательно

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Почему хотелось бы вернуться

Красивые виды на противоположный берег Волги открываются в Плесе еще с трех других смотровых площадок, которые находятся, например, на Соборной горе, которые я, к сожалению, посетить не успела. Хотелось бы рассмотреть город с этих высот, возможно, когда деревья оденутся в начале октября в золотистый наряд.

Есть в Плесе шесть действующих церквей, в которые можно зайти. А также посмотреть картины в Музее пейзажа, дом Левитана, прогуляться по торговым рядам, посидеть в одном из кафе на набережной и пить вкусный чай, никуда не торопясь, любуясь зданиями дореволюционной России и нетронутыми сельскими пейзажами. А еще можно просто долго смотреть на воду, сидя на одной из лавочек на набережной, и отдыхать душой. Для этого в путешествии лучше всего заночевать в Плесе, арендовав жилье, потому что гостиниц в городе мало, а цены в сезон очень высокие. Но у меня на этот день была еще запланирована поездка в Музей деревянного зодчества в Костроме, где я продолжила знакомство с русской культурой, увидев уникальные деревянные крестьянские и дворянские дома XIX века, поэтому из Плеса пришлось уехать раньше, чем хотелось.

Небольших пристаней в Плесе несколько

Небольших пристаней в Плесе несколько

Источник:

Юлия Король / 45.RU

Источник: Юлия Король / 45.RU
Источник:

Юлия Король / 45.RU

Почему его критикуют

Многие туристы часто критикуют Плес в своих отзывах. Одним не нравится, что нельзя проехать в город на машине, другие докапываются до неровных дорог и сломанных местами бордюрных камней. Чего я не замечала, смотря не под ноги, а по сторонам. Другим не хватает развлечений, но для этого есть ведь и другие города нашей страны.

Еще одна критика — дорогое жилье и высокий ценник в кафе. Плес притягивает тысячи туристов, чаще всего из Москвы и Санкт-Петербурга, и, конечно, цены здесь высокие. Но всегда можно подобрать приемлемые варианты по жилью и обеду.

В Плес едут за живописными пейзажами, за вдохновением, за тихим и спокойным отдыхом, а расходы на отпуск будут всегда.

А вы были в Плесе?

Да
Нет

Юлия Король
Юлия Король
заместитель главного редактора
Комментарии
1
JayroslavMudryi
27 минут
только потому что рядом Москва , деньги вложили т туризм подняли! А сколько их таких прекрасных мест у матушки России по уголкам спрятано..
Читать все комментарии
