MАХ станет обязательным: власти потребовали устанавливать мессенджер еще до продажи смартфона

Приложение заменит VK Мессенджер

С помощью MAX россияне смогут поддерживать безопасное общение

С помощью MAX россияне смогут поддерживать безопасное общение

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Национальный мессенджер MАХ появится на устройствах россиян уже с 1 сентября. Приложение войдет в перечень программ для обязательной предустановки на все устройства в 2025 году. Подробности об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.

«С 1 сентября цифровая платформа MАХ войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MАХ заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года», — сообщили в кабмине.

Кроме MАХ, на новых смартфонах с 1 сентября обязательно должен быть установлен RuStore — магазин приложений. Это касается устройств на базе iOS (техника Apple). После принятия такого закона появился логичный вопрос — запретят ли продавать iPhone и другую технику этого бренда?

«Тут история очень простая. Мы можем принимать какие угодно законы о погоде на Марсе. Это бизнес-модель Apple не изменит, — уверен владелец Mobile Research Эльдар Муртазин. — Давление оказывать на компании мы никак не можем. Ну максимум запретим их технику в России. Учитывая, какое количество чиновников ей пользуется, я не думаю, что это произойдет в принципе».

MАХ в России станет национальным мессенджером. Закон о его создании приняли в июне 2025 году. 15 июля правительство РФ определило, что эту роль будет выполнять разработка VK. На его базе, кроме функционала мессенджера, будет многофункциональный сервис обмена информацией. Кроме того, сервис предоставит доступ к цифровым услугам от государственных и коммерческих организаций.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мессенджер MAX Безопасность Смартфон Гаджет Техника Правительство
Гость
39 минут
После покупки телефона мессенджер сразу удалить. Для безопасности.
Гость
18 минут
Мне название не нравится. Хочу Виталика. Мне пожалуйста с Виталиком смартфон. Тогда уверую
