MАХ станет обязательным: власти потребовали устанавливать мессенджер еще до продажи смартфона

С помощью MAX россияне смогут поддерживать безопасное общение Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Национальный мессенджер MАХ появится на устройствах россиян уже с 1 сентября. Приложение войдет в перечень программ для обязательной предустановки на все устройства в 2025 году. Подробности об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.

«С 1 сентября цифровая платформа MАХ войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MАХ заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года», — сообщили в кабмине.

Кроме MАХ, на новых смартфонах с 1 сентября обязательно должен быть установлен RuStore — магазин приложений. Это касается устройств на базе iOS (техника Apple). После принятия такого закона появился логичный вопрос — запретят ли продавать iPhone и другую технику этого бренда?

«Тут история очень простая. Мы можем принимать какие угодно законы о погоде на Марсе. Это бизнес-модель Apple не изменит, — уверен владелец Mobile Research Эльдар Муртазин. — Давление оказывать на компании мы никак не можем. Ну максимум запретим их технику в России. Учитывая, какое количество чиновников ей пользуется, я не думаю, что это произойдет в принципе».