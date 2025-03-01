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Город Правда вымирают? фоторепортаж «Раньше пустырь был»: гуляем по крохотному ярославскому поселку, который обступили многоэтажки

«Раньше пустырь был»: гуляем по крохотному ярославскому поселку, который обступили многоэтажки

Фоторепортаж с окраины Брагина

996
2 комментария
Как живет поселок в крупном районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак живет поселок в крупном районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как живет поселок в крупном районе Ярославля

Источник:

На окраине Ярославля, в Брагине, расположен неприметный поселок Пашуково, который с каждым годом всё больше скрывается в тени многоэтажек. На главной улице расположились около 10 домов. Часть из них уже лишилась владельцев и стоят с выбитыми окнами.

— Раньше в поле дома были, много домов — деревня целая. Пустырь, вообще ничего не было. Раньше в сапогах резиновых гуляли, — рассказал местный житель. — Оставшиеся дома пока не планируют сносить.

В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?» фотограф 76.RU Кирилл Поверинов покажет поселок, который раньше жил обособлено, а теперь его теснят высотки.

В поселке около 10 домов, часть из которых заброшена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ поселке около 10 домов, часть из которых заброшена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В поселке около 10 домов, часть из которых заброшена

Источник:
Поселок можно не сразу увидеть, ведь он окружен высотками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоселок можно не сразу увидеть, ведь он окружен высотками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поселок можно не сразу увидеть, ведь он окружен высотками

Источник:
Некоторые дома пугают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые дома пугают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома пугают

Источник:
Вокруг поселка построены многоэтажки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг поселка построены многоэтажки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг поселка построены многоэтажки

Источник:
Контрастный ковер добавляет колорита на улицу поселка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонтрастный ковер добавляет колорита на улицу поселка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Контрастный ковер добавляет колорита на улицу поселка

Источник:
Три разобранных автомобиля стоят на обочине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТри разобранных автомобиля стоят на обочине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Три разобранных автомобиля стоят на обочине

Источник:
Видно, что жильцы ухаживают за своим домом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидно, что жильцы ухаживают за своим домом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно, что жильцы ухаживают за своим домом

Источник:
Кажется, будто камень застрял в стекле, когда им пытались разбить окно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, будто камень застрял в стекле, когда им пытались разбить окно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, будто камень застрял в стекле, когда им пытались разбить окно

Источник:
Жилые участки охраняются собаками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖилые участки охраняются собаками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жилые участки охраняются собаками

Источник:
Почтовый ящик пора заменить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочтовый ящик пора заменить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почтовый ящик пора заменить

Источник:
На этом месте были частные дома, а теперь возвышается многоэтажка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа этом месте были частные дома, а теперь возвышается многоэтажка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этом месте были частные дома, а теперь возвышается многоэтажка

Источник:
Нежилые дома зарастают деревьями и кустами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНежилые дома зарастают деревьями и кустами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нежилые дома зарастают деревьями и кустами

Источник:
На улице стоит колонка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улице стоит колонка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице стоит колонка

Источник:
Кто-то собрал кучу металлолома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то собрал кучу металлолома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то собрал кучу металлолома

Источник:
Некоторые дома превратились в руины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые дома превратились в руины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома превратились в руины

Источник:
Здесь присутствует деревенское настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь присутствует деревенское настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь присутствует деревенское настроение

Источник:

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Поселок Спальный район Район Деревня Частный дом
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Комментарии
2
Гость
1 час
Россия при путине пустырями и погостами приростать стала быстро весьма-
Гость
49 минут
сносить и строить
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