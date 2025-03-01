«Раньше пустырь был»: гуляем по крохотному ярославскому поселку, который обступили многоэтажки

На окраине Ярославля, в Брагине, расположен неприметный поселок Пашуково, который с каждым годом всё больше скрывается в тени многоэтажек. На главной улице расположились около 10 домов. Часть из них уже лишилась владельцев и стоят с выбитыми окнами.
— Раньше в поле дома были, много домов — деревня целая. Пустырь, вообще ничего не было. Раньше в сапогах резиновых гуляли, — рассказал местный житель. — Оставшиеся дома пока не планируют сносить.
В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?» фотограф 76.RU Кирилл Поверинов покажет поселок, который раньше жил обособлено, а теперь его теснят высотки.
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