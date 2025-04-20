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Страна и мир Правда вымирают? фоторепортаж Ярославль как на ладони! Гуляем по многовековому селу в 15 минутах от города

Ярославль как на ладони! Гуляем по многовековому селу в 15 минутах от города

Новый выпуск «Правда вымирают?» из Лучинского

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3 комментария
Гуляем по селу Лучинскому в 15 минутах от Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГуляем по селу Лучинскому в 15 минутах от Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гуляем по селу Лучинскому в 15 минутах от Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 15 минутах от Ярославля на холме расположилось село Лучинское. Его можно увидеть при выезде из города, по возвышающейся над дорогой в сторону Москвы церкви с голубыми куполами. В поселении тихо: в будний день людей практически нет, собаки на подают голоса.

В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?» исследуем улицы села, которое возвышается над Ярославлем.

Знак с названием села валяется на земле на въезде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗнак с названием села валяется на земле на въезде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Знак с названием села валяется на земле на въезде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда было основано Лучинское, неизвестно. Но по информации газеты «Ярославский агрокурьер» (выпуск от 23 января в 2001 года), каменную церковь Иоакима и Анны возвели в 1736 году на средства содержания прихожан. Каменный храм сменил деревянную церковь. Можно предположить, что селу не менее трех веков.

В 1938 году храм Иоакима и Анны был закрыт, несколько лет он пустовал, а затем в здании размещали ткацкую фабрику, валяльную фабрику, цех по производству резиновых изделий, а также склад химикатов завода резиновых технических изделий.

В советское время церковь постоянно меняли: ставили пристройки, внутренние перегородки и даже открывали в ее помещениях клуб. Школу переводили из Лучинского в деревню Сенчугово. В газете также указано, что вскоре учебное заведение вернули в село из-за строительства вблизи деревни нефтяной насосной станции, которая была опасна для жизни школьников.

В 1983 году власти запретили возведение пристроек возле церкви, а 1989 году храм отдали на баланс производственного бюро по охране памятников. С 1997 года церковь относится к Ярославской епархии.

В селе предостаточно живописных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ селе предостаточно живописных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В селе предостаточно живописных видов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Фрунзенский район как на ладони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФрунзенский район как на ладони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фрунзенский район как на ладони

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На постройке на въезде в село указано расстояние до пруда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа постройке на въезде в село указано расстояние до пруда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На постройке на въезде в село указано расстояние до пруда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Школа до сих пор работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкола до сих пор работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Школа до сих пор работает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На улицах встречаются помпезные частные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улицах встречаются помпезные частные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улицах встречаются помпезные частные дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворах можно заметить заготовленное сено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо дворах можно заметить заготовленное сено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворах можно заметить заготовленное сено

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Церковь Иоакима и Анны&nbsp;— главная достопримечательность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦерковь Иоакима и Анны&nbsp;— главная достопримечательность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Церковь Иоакима и Анны — главная достопримечательность

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Храм частично отремонтирован | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХрам частично отремонтирован | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Храм частично отремонтирован

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот за старым кладбищем ухода нет&nbsp;— погост порос травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот за старым кладбищем ухода нет&nbsp;— погост порос травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот за старым кладбищем ухода нет — погост порос травой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых жителей из окон открываются виды на город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ некоторых жителей из окон открываются виды на город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых жителей из окон открываются виды на город

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кот явно чем-то недоволен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКот явно чем-то недоволен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кот явно чем-то недоволен

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Собаки молчаливо встречают прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСобаки молчаливо встречают прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Собаки молчаливо встречают прохожих

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные жители прогуливаются по округе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные жители прогуливаются по округе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные жители прогуливаются по округе

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В селе полно старых домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ селе полно старых домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В селе полно старых домов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Но есть и свежие постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо есть и свежие постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но есть и свежие постройки

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
А вот и проспект Фрунзе с его новостройками вдалеке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и проспект Фрунзе с его новостройками вдалеке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и проспект Фрунзе с его новостройками вдалеке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, какой простор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите, какой простор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, какой простор

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Забавные ситуации тоже встречаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗабавные ситуации тоже встречаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Забавные ситуации тоже встречаются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома сильно выделяются из общей картины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые дома сильно выделяются из общей картины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома сильно выделяются из общей картины

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Местных на улицах немного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестных на улицах немного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местных на улицах немного

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также публиковали фоторепортаж из поселка Пашуково с окраины Брагино.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Село Церковь Пригород Деревня Дача
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Комментарии
3
Гость
57 минут
Во многих странах довелось побывать. Нигде нет таких заброшенных кладбищь, как в России
Гость
55 минут
Нашим селам и школам в них не нашлось по миллиону из Президенского фонда.
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