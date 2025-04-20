Ярославль как на ладони! Гуляем по многовековому селу в 15 минутах от города

Гуляем по селу Лучинскому в 15 минутах от Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В 15 минутах от Ярославля на холме расположилось село Лучинское. Его можно увидеть при выезде из города, по возвышающейся над дорогой в сторону Москвы церкви с голубыми куполами. В поселении тихо: в будний день людей практически нет, собаки на подают голоса.

В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?» исследуем улицы села, которое возвышается над Ярославлем.

Знак с названием села валяется на земле на въезде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда было основано Лучинское, неизвестно. Но по информации газеты «Ярославский агрокурьер» (выпуск от 23 января в 2001 года), каменную церковь Иоакима и Анны возвели в 1736 году на средства содержания прихожан. Каменный храм сменил деревянную церковь. Можно предположить, что селу не менее трех веков.

В 1938 году храм Иоакима и Анны был закрыт, несколько лет он пустовал, а затем в здании размещали ткацкую фабрику, валяльную фабрику, цех по производству резиновых изделий, а также склад химикатов завода резиновых технических изделий.

В советское время церковь постоянно меняли: ставили пристройки, внутренние перегородки и даже открывали в ее помещениях клуб. Школу переводили из Лучинского в деревню Сенчугово. В газете также указано, что вскоре учебное заведение вернули в село из-за строительства вблизи деревни нефтяной насосной станции, которая была опасна для жизни школьников.

В 1983 году власти запретили возведение пристроек возле церкви, а 1989 году храм отдали на баланс производственного бюро по охране памятников. С 1997 года церковь относится к Ярославской епархии.

В селе предостаточно живописных видов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фрунзенский район как на ладони Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На постройке на въезде в село указано расстояние до пруда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Школа до сих пор работает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На улицах встречаются помпезные частные дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во дворах можно заметить заготовленное сено Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Церковь Иоакима и Анны — главная достопримечательность Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Храм частично отремонтирован Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот за старым кладбищем ухода нет — погост порос травой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У некоторых жителей из окон открываются виды на город Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кот явно чем-то недоволен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Собаки молчаливо встречают прохожих Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные жители прогуливаются по округе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В селе полно старых домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но есть и свежие постройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот и проспект Фрунзе с его новостройками вдалеке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посмотрите, какой простор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Забавные ситуации тоже встречаются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые дома сильно выделяются из общей картины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местных на улицах немного Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









