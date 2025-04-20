Ярославль как на ладони! Гуляем по многовековому селу в 15 минутах от города

В 15 минутах от Ярославля на холме расположилось село Лучинское. Его можно увидеть при выезде из города, по возвышающейся над дорогой в сторону Москвы церкви с голубыми куполами. В поселении тихо: в будний день людей практически нет, собаки на подают голоса.
В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?» исследуем улицы села, которое возвышается над Ярославлем.
Когда было основано Лучинское, неизвестно. Но по информации газеты «Ярославский агрокурьер» (выпуск от 23 января в 2001 года), каменную церковь Иоакима и Анны возвели в 1736 году на средства содержания прихожан. Каменный храм сменил деревянную церковь. Можно предположить, что селу не менее трех веков.
В 1938 году храм Иоакима и Анны был закрыт, несколько лет он пустовал, а затем в здании размещали ткацкую фабрику, валяльную фабрику, цех по производству резиновых изделий, а также склад химикатов завода резиновых технических изделий.
В советское время церковь постоянно меняли: ставили пристройки, внутренние перегородки и даже открывали в ее помещениях клуб. Школу переводили из Лучинского в деревню Сенчугово. В газете также указано, что вскоре учебное заведение вернули в село из-за строительства вблизи деревни нефтяной насосной станции, которая была опасна для жизни школьников.
В 1983 году власти запретили возведение пристроек возле церкви, а 1989 году храм отдали на баланс производственного бюро по охране памятников. С 1997 года церковь относится к Ярославской епархии.
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