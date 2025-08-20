Израиль готовит новую операцию по захвату Газы: в стране начинается мобилизация

Планируется призвать около 60 тысяч резервистов Источник: ЦАХАЛ / ynet.co.il

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. Около 60 000 израильских резервистов получат приказы о призыве. Информацию об этом сообщило телевидение Kan.

«План захвата города Газа, одобренный министром обороны Кацем, будет представлен завтра (в четверг) на утверждение политического руководства и кабинета министров. Согласно плану, в операции будут участвовать 5 дивизий, 12 бригадных боевых групп и две бригады дивизии Газа — северная и южная», — написано у них на сайте.

Операция получила название «Колесницы Гидеона 2». Уже на этой неделе армия Израиля начнет рассылать повестки. Планируется призвать около 60 тысяч резервистов, передает The Times Of Israel со ссылкой на источники в службе безопасности. Однако не все резервисты примут участие в операции по захвату Газы, некоторые из них заменят войска регулярной армии на других фронтах.

Также Исраэль Кац одобрил «гуманитарную подготовку» для примерно миллиона палестинцев — их планируют переместить на юг сектора, где будет создана гуманитарная инфраструктура. После этих действий начнут эвакуировать примерно миллион палестинцев, проживающих в городе Газа. У граждан будет время покинуть город до 7 октября 2025 года.

Потом Израиль проведет наземное наступление на анклав с целью ликвидации оставшихся боевиков ХАМАС.

«С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде», — заключил Кац.