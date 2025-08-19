Автостопом по миру. Турист побывал в 54 странах и назвал лучшие места для путешествий

Недавно опытный путешественник вернулся из Северной Кореи Источник: Городские медиа

Константин Каськаев из Нижневартовска — страстный и опытный турист. Он побывал в 54 странах мира и не планирует останавливаться. Константин ведет блог, пишет книги о своих путешествиях и выступает со страноведческими лекциями в разных городах России. Какие страны обязательно стоит посетить и что в них посмотреть, он рассказал 86.RU.

Как всё начиналось?

После окончания университета Константин решил взять год отдыха и посмотреть на мир. Тогда он отправился в свое первое большое путешествие по наземному маршруту Нижневартовск — Владивосток — Китай — Вьетнам — Камбоджа — Таиланд — Малайзия — Индонезия. Это было 10 лет назад.

«Год растянулся, и порой мне кажется, что тянется до сих пор. Последствия той поездки всё еще проявляются в моей жизни и делают ее довольно-таки интересной», — признаётся Константин.

Камбоджийские школьники

Ангкор-Ват — главная достопримечательность Камбоджи

Если есть возможность жить необычной жизнью, ею нужно пользоваться. И некоторые события лучше не откладывать, потому что дешевле, выгоднее или удобнее с годами не станет. Константин Каськаев

Дома в столице Вьетнама — Ханое

Так выглядят улицы

Любознательность, жажда приключений и новых знаний о том, как живут люди, у которых другой менталитет и уклад жизни, взяли свое. Константин по 11 месяцев колесил по разным странам, причем в большинстве случаев автостопом. Он уверен, что таким образом больше шансов увидеть настоящую жизнь, а не только красивую картинку, как во время тура.

«Я не боюсь путешествовать автостопом. Мне обычно попадаются добрые и отзывчивые люди, которые помогают, угощают едой, приглашают в гости, предоставляют ночлег, указывают путь. С некоторыми мы даже впоследствии становимся друзьями», — говорит Константин.

Сейчас он путешествует по 3–4 месяца в году, в остальное время пишет книги и готовит школьников к экзаменам. За время своих странствий он понял, что в России жить интереснее, но выезжать за границу он еще планирует.

Время с годами дорожает и приходится тщательнее выбирать то, чем заниматься. Константин Каськаев

Ханойские дома, которые состоят всего из одного подъезда. Непривычно, правда?

Исландия

В Исландию турист ездил в июле 2016 года. Это самое благоприятное время для поездки, включая август. На острове он провел 17 дней, которые были наполнены большим количеством красивых мест: живописными водопадами, шумными гейзерами и инопланетными полями застывшей лавы. А еще пляжами с черным песком, древними ледниками и вулканами. Именно за этим, собственно, туристы и едут на остров.

«Все достопримечательности, кроме музеев, бесплатные. Для туристов сделаны специальные информационные центры с бесплатными картами, интернетом, прогнозом погоды и сведениями о маршрутах. Центров таких тьма. Кстати, на некоторых достопримечательностях могут быть платные парковки. Много интересных мест находится рядом с Рейкьявиком (столица Исландии. — Прим. ред.). Пользуясь туристическими центрами, можно на ходу составить маршрут, но лучше сделать это заранее», — советует Константин.

Возле водопада Гюдльфосс в Исландии

Посмотрите, как много туристов

Константин порекомендовал обратить внимание на маршрут «Золотое кольцо Исландии». Он позволяет осмотреть самые знаковые места острова примерно за 6 часов. «Золотое кольцо» проходит через национальный парк Тингвеллир, расщелину Сильфра, геотермальный район с гейзерами и самый знаменитый водопад в Исландии на реке Хвитау — Гюдльфосс.

Также Константину удалось посмотреть на лавовые поля, покрытые мхом, вулканическую пустыню, водопады — Хенгифосс, Деттифосс, Годафосс, Глимур, озеро Миватн, утес Лаутрабьярг и многое другое. До большинства мест можно доехать по асфальтированной дороге, а пешком останется идти метров 20–50.

Водопад Деттифосс

Исландия — страна мечты. Константин Каськаев

Вулканическая пустыня

«Многие хотят туда съездить, но реальных действий не предпринимают, потому что считают, что на путешествие нужно будет брать кредит на 200 тысяч рублей. Однако это не так. Всё путешествие, включая визу и билеты, мне обошлось в 500 долларов, или 30 тысяч рублей», — опроверг Константин.

Сейчас, конечно, поездка обойдется дороже. Вот несколько советов от опытного туриста, как сэкономить деньги и нервы: заранее закупить еды и взять с собой горелку, лететь на остров дешевле с территории ЕС, передвигаться по нему можно автостопом, а ночевать — в палатке. Исландия приостановила выдачу виз россиянам. Однако, если сильно захотеть, лазейка найдется. Например, можно получить шенген другой страны и въехать по нему.

«Я самостоятельно получал финский шенген. Виза, сбор и страховка стоили около 80 евро. У Финляндии самые простые требования, никаких справок с работы — только бронь отелей, которую можно сделать на специальном сайте, а потом бесплатно отменить», — советует Константин.

Кальдера Аскья

Китай

Китай — большая и интересная страна, поэтому визу лучше оформлять на 90 дней. Если туристическую не делают, то можно найти агентство, которое поможет оформить бизнес-визу. Константин Каськаев осенью 2015 года заплатил за нее 5,5 тысячи рублей. Оформление заняло 5–7 дней. Кстати, осень — самая лучшая пора для посещения страны.

Интересные места в Китае:

Три северо-восточных провинции: Хэйлунцзян, Гирин и Ляонин. В городах Харбин и Далянь, например, которые относятся к провинциям, сохранились русские постройки столетней давности. Одна из них — это православный храм. Также по провинциям раскиданы «русские деревни».

Великая Китайская стена в 50 километрах от Пекина. Вход — 500 рублей.

В самом Пекине стоит посмотреть Олимпийский парк, площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Ши Цзя Хутун — старый пекинский квартал, различные парки и храмы, но они почти все платные. Например, вход в храм Конфуция или храм Юнхэгун стоит около 300 рублей.

По дороге в Пекин из Шэньяна можно посетить крайнюю точку Великой Китайской стены. Поселок называется Шаньхайгуань. Посещение также платное.

Недалеко от города Сиань: Терракотовая армия (вход — 1300 рублей), буддийский монастырь Шаолинь, гора Хуашань и «тропа смерти». В Сиане есть крепостная стена, барабанная башня и башня с колоколом.

По пути из Пекина в Сиань можно заскочить на Хукоу — крупнейший водопад на реке Хуанхэ. В Китае, как известно, две великих реки — Хуанхэ и Янцзы. Посещение — около 2000 рублей.

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Его называют еще «летающие горы». Вход — 2700 рублей.

Сучжоу — город к западу от Шанхая. Он знаменит своими мостами и садами, а также тем, что стоит на древнем канале. Можно прокатиться на лодке.

Сямынь — прибрежный город на юго-востоке Китая в провинции Фуцзянь. Он известен как «остров цапли» за свою природную красоту и морской климат. Площадь парка составляет 1700,61 квадратного километра, на его территории расположены такие знаковые достопримечательности, как остров Гуланъюй, храм Наньпуто и крепость Хулишань.

Города Гуанчжоу и Гонконг. Единственное, Гонконг, по сути, является самостоятельной территорий со своим визовым режимом, границей и валютой. Если у вас однократная виза в Китай и вы выехали из Китая в Гонконг — обратно вернуться не получится. Нужна будет новая виза или придется лететь в третью страну.

«Для беглого ознакомления с Китаем 90 дней, думаю, будет достаточно. Конечно же, это всего 1% интересных мест в Китае, так что не ограничивайтесь этим списком. Почти все вышеперечисленные места и города указанные я посетил», — рассказал Константин Каськаев.

Также он дал несколько советов: деньги лучше обменивать на русско-китайской границе, нежели в банке, ночевать можно в палатке на автобане или снять жилье с помощью соцсети CouchSurfing, но учите английский язык, а лучше — китайский. На крайний случай можно скачать карточки с иероглифами в интернете. Главное, не забыть найти их перевод. В Китае за помощью можно обращаться к полицейским, они — лучшие друзья иностранцев, у китайцев можно одолжить телефон, чтобы позвонить.

Каменный лес Шилинь в провинции Юнань

Великая Китайская стена

Китайские деревни и рисовые поля, которые можно встретить по дороге Лицзян — Паньчжихуа

Туристическая улица в Пекине

Уличная еда. Выглядит аппетитно!

Мьянма

Поездка в Мьянму — это путешествие в иной мир, и ощущение увлекательного приключения не покинет на протяжении всего пребывания там. Особенно Константина Каськаева впечатлили: помпезное наследие древних царств, тысячи буддистских пагод, колониальная архитектура времен Британской империи, районы трущоб и здоровенные рынки.

Сотни мелочей, которыми пропитана жизнь здесь, — вот что цепляет тебя за душу. Константин Каськаев

Гуляя по улицам Мьянмы, можно увидеть, как по раздолбанным сельским дорогам несется деревянная телега с дряхлой кобылой и дедом, который аристократично жует бетель и улыбается кровавой улыбкой; увидеть традиционные наряды и пестрые юбки на красавицах-бирманках, измазанных тальком и вкалывающих наравне с мужчинами. Разумеется, сказочная природа, субтропические леса и горы, отличный автостоп и дешевая уличная еда не оставят равнодушными вольных путешественников.

Мьянму называют «страной золотых пагод»

Страна покорила своей самобытностью

Такой транспорт сейчас, пожалуй, редко можно встретить

Мьянма в 2018 году

«Асфальтовый каток глобализации и массового туризма не добрался пока до Мьянмы, много еще своей необычной жизни, без спектакля для белого человека. Поспешите, друзья, пока простор открыт», — зазывает Константин.

Из интересного он посоветовал посмотреть, как сотни тысяч летучих мышей на закате вылетает из пещеры. Еще — посетить озеро Инле, которое находится в Шан. Можно взять лодку напрокат и кататься по нему целый день.

Так выглядит сотня тысяч летучих мышей, вылетевших из пещеры

Озеро Инле

Константин и его друзья на озере Инле

Природа в Мьянме завораживает!

Так выглядят местные рынки