Ученые нашли затопленный римский город в бухте в Абхазии

Раскопки будут проводить в море и на берегу Источник: sevsu.ru

Российские и абхазские ученые изучают римский город Себастополис, который по мнению археологов, во II веке н. э. находился на месте современного Сухума. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета. На дне в бухте находятся остатки крепостных сооружений, частично ушедших под воду в результате повышения уровня Чёрного моря за последние две тысячи лет.

«Эти исследования очень важны, так как проливают свет на моменты истории Абхазии и всего Восточного Причерноморья», — рассказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Современное оборудование позволило зафиксировать точное расположение двух башен, находящихся на расстоянии около 100 метров друг от друга. Сейчас они находятся на глубине более двух с половиной метров. Учёные обследовали круглую башню, сохранившуюся практически полностью, и угловую башню, от которой остался развал камней. Также были выявлены фрагменты стен, соединяющих эти сооружения, и перпендикулярная стена, уходящая в сторону берега.

По словам директора Центра морских исследований и технологий СевГУ Виктора Двухшорстнова, работы осложняются слабой видимостью из-за взвесей реки Басла, впадающей в бухту рядом с раскопками. Но возможности современной техники позволяют проводить исследования даже при почти полном отсутствии видимости.

«Морские исследования позволяют получить уникальный материал и изучить памятники, недоступные для проведения полевых работ. В настоящий момент мы имеем уникальную возможность исследовать древние крепостные сооружения, почти полностью находящиеся под водой», — рассказал заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья СевГУ Виктор Лебединский.

На основании полученных при исследованиях будут проводится полномасштабные раскопки, которые планируют организовать в 2026 году. Археологи будут продолжить работы как на морском дне, так и в прибрежной зоне. Раскопки позволят ответить на вопросы о структуре и местоположении крепостных сооружений Себастополиса.

Уникальная античная стела много веков лежала в устье реки Источник: sevsu.ru