НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 749мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,67
EUR 92,95
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Накроет грозой с градом
Где остались места в 10-е классы
Стоит ли брать ипотеку
Где искать ягоды
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Викторина для ярославцев
Страна и мир Ученые нашли затопленный римский город в бухте в Абхазии

Ученые нашли затопленный римский город в бухте в Абхазии

Уже удалось определить точное расположение двух башен

102
1 комментарий
Раскопки будут проводить в море и на берегу | Источник: sevsu.ruРаскопки будут проводить в море и на берегу | Источник: sevsu.ru

Раскопки будут проводить в море и на берегу

Источник:

sevsu.ru

Российские и абхазские ученые изучают римский город Себастополис, который по мнению археологов, во II веке н. э. находился на месте современного Сухума. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета. На дне в бухте находятся остатки крепостных сооружений, частично ушедших под воду в результате повышения уровня Чёрного моря за последние две тысячи лет.

«Эти исследования очень важны, так как проливают свет на моменты истории Абхазии и всего Восточного Причерноморья», — рассказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Современное оборудование позволило зафиксировать точное расположение двух башен, находящихся на расстоянии около 100 метров друг от друга. Сейчас они находятся на глубине более двух с половиной метров. Учёные обследовали круглую башню, сохранившуюся практически полностью, и угловую башню, от которой остался развал камней. Также были выявлены фрагменты стен, соединяющих эти сооружения, и перпендикулярная стена, уходящая в сторону берега.

По словам директора Центра морских исследований и технологий СевГУ Виктора Двухшорстнова, работы осложняются слабой видимостью из-за взвесей реки Басла, впадающей в бухту рядом с раскопками. Но возможности современной техники позволяют проводить исследования даже при почти полном отсутствии видимости.

«Морские исследования позволяют получить уникальный материал и изучить памятники, недоступные для проведения полевых работ. В настоящий момент мы имеем уникальную возможность исследовать древние крепостные сооружения, почти полностью находящиеся под водой», — рассказал заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья СевГУ Виктор Лебединский.

На основании полученных при исследованиях будут проводится полномасштабные раскопки, которые планируют организовать в 2026 году. Археологи будут продолжить работы как на морском дне, так и в прибрежной зоне. Раскопки позволят ответить на вопросы о структуре и местоположении крепостных сооружений Себастополиса.

Уникальная античная стела много веков лежала в устье реки | Источник: sevsu.ruУникальная античная стела много веков лежала в устье реки | Источник: sevsu.ru

Уникальная античная стела много веков лежала в устье реки

Источник:

sevsu.ru

Особый интерес район вызывает и благодаря находке уникальной античной стелы, датируемой V веком до н. э. Артефакт обнаружили в устье реки Басла, сейчас он хранится в Абхазском государственном музее. Эта находка относится к периоду существования древнегреческого города Диоскурия, местоположение которого пока остаётся неизвестным.

ПО ТЕМЕ
Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Себастополис Античность Абхазия Черное море Раскопка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Атлантиду твм не нашли?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление