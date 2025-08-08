НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Истории Джакузи, караоке и роскошные виды: россиянка провела медовый месяц в турецком круизе — как это было

Джакузи, караоке и роскошные виды: россиянка провела медовый месяц в турецком круизе — как это было

Публикуем обзор на белоснежный лайнер

Жительница Сочи провела медовый месяц в круизе по Турции | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЖительница Сочи провела медовый месяц в круизе по Турции | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Жительница Сочи провела медовый месяц в круизе по Турции

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Корреспондент SOCHI1.RU отправилась в четырехдневный круиз Сочи — Самсун — Трабзон — Сочи на лайнере Astoria Grande, совместив репортажную поездку с собственным бракосочетанием. В материале — детальный разбор организации круиза, оценка сервиса и питания. Отдельно рассмотрены преимущества и недостатки коротких маршрутов из Сочи. Статья основана на личном опыте и содержит практические рекомендации для тех, кто планирует аналогичное путешествие. Далее от первого лица.

Как всё начиналось: раннее бронирование и свадебные планы

Я купила круиз в марте 2024 года, как только открылись продажи. Стоимость — около 40 тысяч рублей с человека (на ноябрь). Были варианты дешевле, в каюты без окон (внутренние), но для первого круиза мне хотелось наблюдать, как корабль заходит в портовые города, казалось важным, и мы взяли чуть дороже (с ограниченным видом).

За эти полгода ожидания поездки жизнь сделала крутой вираж и у меня наметилась свадьба. Мы приняли решение отметить ее в круизе. План был таков: расписаться в ЗАГСе (он у морского порта), устроить фотосессию с друзьями в сквере тут же, а дальше, в ритме вальса, отправиться на корабль. Но, как это часто бывает, реальность внесла свои коррективы.

Вот он&nbsp;— ограниченный вид. Утреннее чтиво вместо газеты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВот он&nbsp;— ограниченный вид. Утреннее чтиво вместо газеты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Вот он — ограниченный вид. Утреннее чтиво вместо газеты

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В итоге окно в каюте оказалось не востребовано. В каюте мы почти не находились: проснувшись, шли на завтрак, а там везде вид на море. Кроме того, у нас была 6-я палуба, это там, где прогулочная терраса и утром в окне было не море, а спины.

День Х: свадьба, очередь и марш-бросок к кораблю

В начале дня всё пошло, как мечталось. Мы расписались, после фотосессии, компанией, пошли в порт. И вот у входа друзья с нами прощаются, отдают чемоданы, и я в свадебном платье встаю в очередь.

Сразу у входа досматривают багаж пассажиров. На лайнер запрещено провозить алкоголь и любые электроприборы. Ведь если на корабле что-то замкнет, нас всех ждет конец света.

Отстояв очередь на досмотр, нас ждала еще одна  — на регистрацию. Романтика испарилась.

— Как тебе свадьба в очереди? — острил мой новоиспеченный супруг.

Регистрация на судно начинается с 16:00, отправление в 21:00. Но на корабль следует зайти не позже 19:00. Как только мы прошли регистрацию, у нас забрали чемоданы и увидели мы их уже в каюте.

Вместе с нами на корабль зашли около 900 человек. Паспортный контроль занял более часа | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВместе с нами на корабль зашли около 900 человек. Паспортный контроль занял более часа | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Вместе с нами на корабль зашли около 900 человек. Паспортный контроль занял более часа

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Совет: на чемоданы сотрудники лайнера цепляют бирки с номером комнаты. Я заранее распечатала свои, так как прочитала в отзывах, что их бирки отваливаются и тогда чемоданы складывают на одной из палуб, чтобы люди сами искали свои вещи. Не поленитесь, сделайте так же.

После паспортного контроля всех на улице ждали микроавтобусы, которые везут пассажиров к кораблю, но мы предпочли прогуляться. Идти было недалеко, а вечерний лайнер, освещенный огнями, выглядел волшебно.

Первые впечатления: шампанское, каюта и спасательные жилеты

Как только мы поднялись на борт, настроение улучшилось: у входа гостей встречали с шампанским, тут из бокалов была выстроена красивая пирамида. Мы отправились изучать корабль, хотя всех звали в актовый зал на знакомство.

Каюта оказалась уютной: компактный санузел с душем. Чемоданы ждали внутри, и действительно, наши бирки остались, а те, что клеили при регистрации, отвалились.

Как в поезде, только уютней | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUКак в поезде, только уютней | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Как в поезде, только уютней

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В каюте есть все необходимые принадлежности и фен. Свой брать нельзя | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВ каюте есть все необходимые принадлежности и фен. Свой брать нельзя | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В каюте есть все необходимые принадлежности и фен. Свой брать нельзя

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Экстренный инструктаж в свадебном платье

Едва мы заселились, как по громкой связи объявили сбор на палубу, для инструктажа по безопасности. Требовалось надеть спасательный жилет, я это сделала поверх свадебного платья — выглядело забавно.

Нас собрали в фойе, попросили не проверять так часто свистки и рассказали, что куда в случае ЧП.

Ко мне подошла женщина — пассажирка 50+, с юношей 18+.

— А у вас свадьба? Прямо сегодня? Вам должны 100 евро положить на ботовой депозит. Я точно знаю, я сама невеста, — сказала женщина.

— А я жених, — воскликнул молодой человек.

Мы друг друга поздравили, про 100 евро я не поверила и подумала, что хватит на сегодня сюрреализма. Как только нам разрешили вернуться я каюту, я сняла жилет, сняла платье, выбросила его за борт (шучу), надела приличную одежду и пошла в люди.

Жизнь на лайнере: рестораны, музыка и бассейн

Загорающие под осенним солнцем | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЗагорающие под осенним солнцем | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Загорающие под осенним солнцем

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Лайнер оказался, как город на воде. Я думала, будет качка, будет тошнить, но судно настолько огромное, что изредка едва улавливаешь легкие толчки. Верхние палубы отданы под развлечения.

На 8-й находятся бар, ресторан, игровая комната для детей, театр, где показывают фильмы или проходят общие мероприятия.

На 9-й — еще один бар, спортзал, салон красоты и большой ресторан, где питаются туристы.

На 10- й палубе — бассейн — главный объект критики. Он небольшой и пассажиры жалуются на тесноту.

Бассейн по размеру, как кухня в хрущевке. Но он есть и очень популярен. Воду меняют каждый день. | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUБассейн по размеру, как кухня в хрущевке. Но он есть и очень популярен. Воду меняют каждый день. | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Бассейн по размеру, как кухня в хрущевке. Но он есть и очень популярен. Воду меняют каждый день.

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Есть джакузи, волейбольные и баскетбольные площадки, «солнечная палуба» для загара (загорали в пледах), бесплатные игровые аппараты, теннисные столы.

На 11-й палубе — караоке-клуб. Когда закрывались все бары и рестораны, любители тусовок шли сюда, так как он работал до рассвета.

Баскетбольная площадка на корабле, если промазал, можно свалить на качку | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUБаскетбольная площадка на корабле, если промазал, можно свалить на качку | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Баскетбольная площадка на корабле, если промазал, можно свалить на качку

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Моему мужу очень понравился спортзал. Тут хорошие тренажеры, беговые дорожки с видом на волны. Я один раз сходила на йогу. Для пассажиров составлено расписание занятий, но у нас всё время было посвящено экскурсиям по городу. Муж, чтобы «потаскать железо», вставал в 5 утра.

Критиковать поваров нельзя (кофе — можно)

Питание четырехразовое. Но мы только завтракали и ужинали, так как днем корабль заходил в порт, и мы гуляли до заката. Лайнер могут критиковать за что угодно, но хейтить работу поваров лайнера может только негодяй.

Но я рискну. Мне не понравился кофе — ни бесплатный, который дают за завтраком, ни за 5 евро. Это обычный кофе, как в некоторых сочинских ресторанах, он из аппарата. Но я фанат вареного, кофеварку на борт взять не позволили, и пришлось довольствоваться тем, что есть.

Есть столики внутри, есть на палубе, но в ноябре там было прохладно | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЕсть столики внутри, есть на палубе, но в ноябре там было прохладно | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Есть столики внутри, есть на палубе, но в ноябре там было прохладно

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Что касается блюд, они разнообразны и вкусны. Только сыра было не меньше 10 видов. Два-три вида мяса, рыба, овощи, фрукты, салаты, гарнир — и всё это с сервировкой у окна с видом на бескрайнюю морскую гладь.

Тарелок, вилок и столов хватало всем. Мы выбрали вторую смену ужина — с 20:00 до 22:00. Есть еще с 18:00 до 20:00, видимо, чтобы хватало столов и тарелок (в отзывах попадаются жалобы).

О выборе не пожалели. В это время в ресторане начиналась анимация. На сцену выходили музыканты, превращая процесс не в обычное поедание пищи, а в романтический ужин.

Атмосфера на борту лайнера из Сочи в Турцию

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Учитывая вкусы публики, тут постарались разнообразить развлекательную программу. В баре (палубой ниже) каждый вечер была дискотека. Место было очень популярным, но не для меня. Мы задерживались после ужина в ресторане, где была живая музыка. Темнокожая певица исполняла джаз; скрипачка виртуозно выдавала рок-хиты. В один из дней играл пианист, а мужу понравился гитарист.

Каждый вечер концерты устраивали в актовом зале; днем там для тех, кто не сходил на берег, показывали кино.

Турция в миниатюре: быстрый круиз или слишком быстрый

Наш круиз был рассчитан всего на 4 дня и 3 ночи. Мы отправились из Сочи в 21:00 и в 10 утра вошли в порт турецкого города Самсун. Вечером отчалили; шли всю ночь и причалили в Трабзоне. А оттуда — так же за ночь — вернулись обратно в Сочи.

Времени на корабле мы проводили катастрофически мало: быстро позавтракав — спускались на землю, так как корабль уже стоял в порту, а в городе мы гуляли до позднего вечера. Вернуться требовалось до 19:00, в 21:00 — отправление. Пугали, что опоздавших не ждут.

Лайнер было видно отовсюду | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU Лайнер было видно отовсюду | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Лайнер было видно отовсюду

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В следующий раз я выберу круиз так, чтобы хоть один день полностью проводить на корабле в море. Есть такой вариант — называется «Турция в миниатюре». Это 5-дневное путешествие в Стамбул. Сейчас его продают по цене 90 000 рублей за каюту (на ноябрь 2025-го).

Самый бюджетный тур в Турцию, также на осень, стоит 51 600 рублей за каюту (на двоих). Это путешествие из Сочи в Трабзон, но очень короткое: ночь туда, ночь обратно и один день в городе.

Рассказывать про города Турции — тема отдельной большой статьи.

Дня мало, чтобы осмотреть все достопримечательности | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUДня мало, чтобы осмотреть все достопримечательности | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Дня мало, чтобы осмотреть все достопримечательности

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Свадебный подарок на лайнере и другие денежные нюансы круиза

На лайнере есть обменник — там мы по абсолютно невыгодному курсу поменяли рубли. На берегу менять деньги выгоднее — но мы решили хотя бы 5000 рублей сконвертировать на лайнере, чтобы при выходе на землю быть с копейкой в кармане.

У девушки на ресепшене не было сдачи — она сказала, что положит остаток — 2 евро — на бортовой депозит. Уже вечером я зашла проверить это и увидела на счету 102 евро. Сотню нам дали как подарок к свадьбе. Меня же предупреждали — а я не поверила.

По возвращении после прогулок на корабль вещи пассажиров досматривают — но не в порту, а на лайнере; делают это члены экипажа — и это еще один момент критики пассажиров.

Проверяют наличие жидкости: всё нужно выбрасывать — даже запечатанную бутылку воды, либо сдать на хранение до конца поездки. Цены на алкоголь на лайнере — немаленькие и чтобы не проносили свой, идет такой жесткий досмотр.

Бутылка кубанского вина здесь стоит от 10 евро; стакан чая — 2 евро; кофе — 5 евро; бутылка воды — 1 евро.

Если после ужина захотел чай — путь только в бар и только с евро в кармане (на бортовой карте)

Цены в евро | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЦены в евро | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Цены в евро

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Оплачивать бар нужно счетом с депозита (бортовой карты), а так как нам его пополнили, как подарок, мы неудобств не испытывали. Спасибо белому платью.

«Вы все пожалеете!» — как нас провожали в последний вечер круиза

Прощальный вечер на круизе был трогательным: всех пассажиров собрали в актовом зале, вышел прощаться весь экипаж. Некоторые матросы вместе с артистами подготовили совместные номера.

В какой-то момент микрофон взял капитан и сообщил:

— Завтра мы причалим к берегу Сочи, и вы все пожалеете! Пожалеете о том, что ваш круиз так быстро закончился, и позавидуете тем, кто поднимется на борт — ведь их путешествие только начинается! Но мы вас всех ждем снова, — сказал капитан.

А после этого шеф-повар лайнера выкатил огромную телегу с 80-килограммовым тортом. Я не ем сладкое (берегу фигуру), но ведь от такого не толстеют? Правда?

Торт раздали всем, кого не было на мероприятии, принесли в каюты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUТорт раздали всем, кого не было на мероприятии, принесли в каюты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Торт раздали всем, кого не было на мероприятии, принесли в каюты

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Капитан не ошибся: на следующий день мы грустно катили чемоданы к будничной суете в Сочи.

Советы будущим мореплавателям:

 — Не старайтесь брать каюту с окном: номера без иллюминатора дешевле и ничуть не хуже!

 — Не забудьте наклейки для чемоданов — чтобы вам не пришлось искать багаж среди общей массы вещей.

 — Для тех, кто приезжает на машине из других городов, — есть парковка у порта за 300 рублей в сутки (только при наличии билета на корабль).

И еще одно напутствие — путешествуйте больше!

Ранее мы также публиковали обзор на VIP-теплоход, построенный для миллиардера.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Лайнер Astoria Grande Круиз Турция Путешествие в Турцию Отдых Отпуск Свадьба Трабзон - Сочи
