НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +31

0 м/c,

 751мм 55%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,83
EUR 94,95
Строят поликлинику
Мошенничество с квартирой
Куда поехать на электричке
Погибли в аварии
Построят крематорий
Новый ТЦ
Стригли газон ножницами
Открыли склады под Ярославлем
Обносят алкомаркет
Змея на пляже
Лето Теплоход миллиардера: в Ярославле заметили VIP-судно с бассейном и вертолетной площадкой. Обзор

Теплоход миллиардера: в Ярославле заметили VIP-судно с бассейном и вертолетной площадкой. Обзор

Это не первая стоянка «Штандарта» в городе за лето

467
4 комментария
В Ярославле заметили частный VIP-теплоход «Штандарт» | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле заметили частный VIP-теплоход «Штандарт» | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле заметили частный VIP-теплоход «Штандарт»

Источник:

читательница 76.RU

Утром 30 июля в Ярославле заметили белоснежный теплоход «Штандарт» с бассейном под куполом и вертолетной площадкой на борту. Судно пришвартовалось у Речного вокзала.

«Его интересно разглядывать, он выделяется на фоне обычных теплоходов, выглядят словно ресторан под куполом как в Москве. Много деталей на борту. Очень необычное судно. Интересно, как на такой попасть», — поделился в беседе с 76.RU ярославец, засмотревшийся на теплоход у Речного вокзала.

«Штандарт» не первый раз швартуется в Ярославле. Его также фотографировали в городе 2 июля. Как ранее объясняли на Речном вокзале, данные о пассажирах теплохода и его маршруте следования не разглашаются.

Судно приковывает взгляды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСудно приковывает взгляды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судно приковывает взгляды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоходе «Штандарт» есть вертолетная площадка и бассейн под куполом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа теплоходе «Штандарт» есть вертолетная площадка и бассейн под куполом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоходе «Штандарт» есть вертолетная площадка и бассейн под куполом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2022 году сообщалось, что судно может быть связано с председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги, миллиардером Геннадием Тимченко, а также известными российскими олигархами Искандерем Махмудовым и Андреем Бокаревым.

72-летний Геннадий Тимченко попал на 6 место в рейтинге российских миллиардеров — 2025 от Forbes. Издание оценило его состояние в 23 миллиарда 200 миллионов долларов. У Тимченко есть активы в компания «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Трансойл», «Сибур», «Колмар».

Инвестор Искандер Махмудов в 2025-м году разместился на 25-й строчке списка Forbes, его коллега Андрей Бокарев — на 42-м месте.

К слову, теплоход был заложен в Ярославской области. Его начали собирать в 2014 году в Рыбинске на заводе «Верфь братьев Нобель». Изначально судно назвали в честь древнего античного города «Танаис», однако позже его перевезли в Москву на судостроительный и судоремонтный завод. Там теплоход переименовали в «Княгиню Ольгу». После закрытия столичного предприятия судно вернули в Рыбинск, достроили и спустили на воду в мае 2017 года.

По информации сайта «Верфи братьев Нобель», длина теплохода составляет 95,88 метра, ширина — 13,80 метра. Теплоход может ходить по рекам и морю. Судно рассчитано на 36 пассажиров и 33 члена экипажа. На лайнере выделены две жилые палубы и одна прогулочная. На теплоходе обустроены сауны, SPA-зона с джакузи, тренажерный зал и ресторан.

На борту теплохода&nbsp;— крытый бассейн с лежаками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа борту теплохода&nbsp;— крытый бассейн с лежаками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Также есть открытая палуба для солнечных ванн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакже есть открытая палуба для солнечных ванн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Теплоход рассчитан на 36 пассажиров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеплоход рассчитан на 36 пассажиров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Из кают есть выход на балкончики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз кают есть выход на балкончики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Теплоход «Штандарт» не похож прогулочные лайнеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеплоход «Штандарт» не похож прогулочные лайнеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сзади есть площадка для спуска к воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСзади есть площадка для спуска к воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
На теплоходе также оборудована вертолетная площадка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа теплоходе также оборудована вертолетная площадка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также публиковали обзор на теплоход-колесник «Аурум», который курсирует по городам Золотого кольца России.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Миллиардер Речной круиз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
8 минут
Наверняка покатил на СВО.
Гость
38 минут
Анастасия? А вы живёте на речном вокзале?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление