Теплоход миллиардера: в Ярославле заметили VIP-судно с бассейном и вертолетной площадкой. Обзор

В Ярославле заметили частный VIP-теплоход «Штандарт» Источник: читательница 76.RU

Утром 30 июля в Ярославле заметили белоснежный теплоход «Штандарт» с бассейном под куполом и вертолетной площадкой на борту. Судно пришвартовалось у Речного вокзала.

«Его интересно разглядывать, он выделяется на фоне обычных теплоходов, выглядят словно ресторан под куполом как в Москве. Много деталей на борту. Очень необычное судно. Интересно, как на такой попасть», — поделился в беседе с 76.RU ярославец, засмотревшийся на теплоход у Речного вокзала.

«Штандарт» не первый раз швартуется в Ярославле. Его также фотографировали в городе 2 июля. Как ранее объясняли на Речном вокзале, данные о пассажирах теплохода и его маршруте следования не разглашаются.

Судно приковывает взгляды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоходе «Штандарт» есть вертолетная площадка и бассейн под куполом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2022 году сообщалось, что судно может быть связано с председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги, миллиардером Геннадием Тимченко, а также известными российскими олигархами Искандерем Махмудовым и Андреем Бокаревым.

72-летний Геннадий Тимченко попал на 6 место в рейтинге российских миллиардеров — 2025 от Forbes. Издание оценило его состояние в 23 миллиарда 200 миллионов долларов. У Тимченко есть активы в компания «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Трансойл», «Сибур», «Колмар». Инвестор Искандер Махмудов в 2025-м году разместился на 25-й строчке списка Forbes, его коллега Андрей Бокарев — на 42-м месте.

К слову, теплоход был заложен в Ярославской области. Его начали собирать в 2014 году в Рыбинске на заводе «Верфь братьев Нобель». Изначально судно назвали в честь древнего античного города «Танаис», однако позже его перевезли в Москву на судостроительный и судоремонтный завод. Там теплоход переименовали в «Княгиню Ольгу». После закрытия столичного предприятия судно вернули в Рыбинск, достроили и спустили на воду в мае 2017 года.

По информации сайта «Верфи братьев Нобель», длина теплохода составляет 95,88 метра, ширина — 13,80 метра. Теплоход может ходить по рекам и морю. Судно рассчитано на 36 пассажиров и 33 члена экипажа. На лайнере выделены две жилые палубы и одна прогулочная. На теплоходе обустроены сауны, SPA-зона с джакузи, тренажерный зал и ресторан.

+1