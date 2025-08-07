Россияне смогут заходить в интернет даже во время блокировок: власти придумали способ

Доступны будут нужные для повседневной жизни сервисы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минцифры придумало, как сохранить доступ к важным сервисам при отключениях мобильного интернета. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».

По его словам, Минцифры вместе с операторами связи разработали специальный способ доступа. Даже во время блокировок пользователи смогут заходить на ключевые сайты и в приложения через обычную проверку. Скорость интернета при этом не упадет.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получить доступ к „белому списку“ основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена», — отметил Шадаев.

Какие сервисы будут доступны

В «белый список» попадут самые востребованные: маркетплейсы (Wildberries, Ozon), сервисы такси и доставки еды. То есть самое необходимое для повседневной жизни. Сейчас этот план направлен в ФСБ.