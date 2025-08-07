НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Россияне смогут заходить в интернет даже во время блокировок: власти придумали способ

Россияне смогут заходить в интернет даже во время блокировок: власти придумали способ

Список доступных сервисов ограничен

372
3 комментария
Доступны будут нужные для повседневной жизни сервисы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДоступны будут нужные для повседневной жизни сервисы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Доступны будут нужные для повседневной жизни сервисы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минцифры придумало, как сохранить доступ к важным сервисам при отключениях мобильного интернета. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».

По его словам, Минцифры вместе с операторами связи разработали специальный способ доступа. Даже во время блокировок пользователи смогут заходить на ключевые сайты и в приложения через обычную проверку. Скорость интернета при этом не упадет.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получить доступ к „белому списку“ основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена», — отметил Шадаев.

Какие сервисы будут доступны

В «белый список» попадут самые востребованные: маркетплейсы (Wildberries, Ozon), сервисы такси и доставки еды. То есть самое необходимое для повседневной жизни. Сейчас этот план направлен в ФСБ.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно его ищет и уже на карандаше у правоохранителей. Почитайте, в чем суть законопроекта и стоит ли россиянам бояться.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Комментарии
3
Инженер1
1 час
Ну и нафига этот чебурнет тогда нужон?
JayroslavMudryi
20 минут
зачем они нужны если денег ---нет!
Читать все комментарии
