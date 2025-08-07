Из Сочи в Абхазию впервые за 30 лет отправился теплоход «Комета»

Из Сочи в Сухум будет ходить теплоход «Комета» Источник: Минтранс России / t.me

Скоростной теплоход «Комета» отправился в первый рейс из Сочи в Сухум. Тестовый рейс встретили в сухумском порту первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Абхазии Бадра Гунба. Глава государства назвал это событие историческим, судно из российского курорта пришло впервые за 30 лет. На весь маршрут вместе с прохождением таможни ушло около двух часов.

Пассажиров перевозит скоростное судно «Космонавт Павел Попович». Теплоход прошел 146 километров вдоль побережья от Морского вокзала Сочи до Сухумского морского порта, сообщают РИА Новости.

«Длина судна 35 метров, пассажировместимость до 120 человек. Но самое основное преимущество этой „Кометы“ — это скоростные характеристики. Скорость до 35 узлов в час, что позволит нам преодолеть расстояние между портом Сочи и портом Сухум за 2,5 часа. Возможно, даже быстрее. Наземные виды транспорта, доставка от порта Сочи до порта Сухум составит, особенно в летний период, от 4 до 6 часов», — рассказала директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко.

Расписания регулярного сообщения между курортами ещё нет, организационные выводы будут сделаны после сегодняшнего рейса.

«Мы сегодня оцениваем технические возможности, оцениваем скоростные параметры по приходу, по отходу, по швартовке, а также прохождение контрольно-надзорных мероприятий по временным характеристикам. Поэтому рейс тестовый, билеты не продавались», — сказала Фоменко.