Американка умерла ради игровой приставки для детей: к трагедии привел странный конкурс. Новости 1 августа

По условиям конкурса нужно было выпить как можно больше воды, не отлучаясь в туалет Источник: Лина Саитова / 116.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 августа.

Власти продумывают ограничения для семейной ипотеки и возможности льготной аренды

Правительство России заинтересовало предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать льготную ипотеку только в том регионе, где прописана семья.

«Минфину и Минстрою вместе с „ДОМ.РФ“ необходимо проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов, а также о создании условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях», — указано на сайте правительства.

Предложить идеи им необходимо до 1 ноября.

Умер актер из сериалов «Склифосовский» и «Содержанки»

Источник: «Спасская-2» (12+), 2022 год, производство «Студия IV», режиссер Давид Ткебучава

Актер Максим Глотов несколько дней не выходил на связь с родными и друзьями. Многие думали, что он просто уехал, чтобы отдохнуть от жары. Но когда отсутствие затянулось, друзья поехали к нему в квартиру.

«Утром дверь вскрывали, так как он на звонки не отвечал, МЧС вызвали, полицию», — сказал источник Starhit.ru.

В квартире они обнаружили тело Глотова. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет, но точную причину еще предстоит выяснить.

60-летний актер запомнился своими ролями в сотне фильмов и сериалов. Среди них «Содержанки-3», «Раневская», «Склифосовский», «Душегубы», «Оптимисты», «Фарца», «Ширли-мырли», «Глухарь», «Демон революции», «Страна ОЗ», «Дальнобойщики», «Гадалка» и многие другие.

Фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, будут запрещать

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Теперь социальные сети и различные сервисы обязаны блокировать произведения, уличенные Министерством культуры в «отрицании традиционных духовно-нравственных ценностей России».

Это же должны будут делать владельцы страниц в соцсетях с суточной аудиторией 500 тысяч и более пользователей. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Цены на такси взлетят, а аварий станет больше

С такой ситуацией отрасль столкнется из-за сложностей, которые заставляют компании пересматривать формат работы.

«Новые автомобили подорожали за три года вдвое, лизинговые ставки превышают 30% годовых, кредитные ресурсы для такси практически недоступны. В дополнение порядок начисления НДС стал дополнительной нагрузкой», — подсчитали журналисты «Известий».

В результате компании начнут уходить в серую зону. Избежать этого можно, если власти рассмотрят запрос от компаний снизить НДС на 50%, как это сделано в сфере общественного питания.

В августе в половине России будет жара, а в половине — ливни

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, в своем прогнозе на август указал, что теплее обычного в августе будет на северо-западе России, в Черноземье, на Кубани, в республиках Кавказа, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине. В Западной и Средней Сибири начало месяца будет холодным: температура опустится на 6 градусов ниже нормы.

Он рассказал и о ситуации с осадками. По его прогнозу, меньше дождей выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе, на Северном Кавказе, в Калининградской и Ленинградской областях, а также в южной части Центральной России.

«Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны — Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме», — добавил метеоролог.

Пенсионеров ждет массовая индексация

Социальный фонд проведет 1 августа индексацию выплат работающим пенсионерам. Она пройдет в беззаявительном порядке, а значит, людям не придется никуда обращаться — они получат повышенную пенсию автоматически.

Сумма, на которую вырастет пенсия, будет у всех разная. Она будет зависеть от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за прошедший год. Каждый ИПК стоит в 2025 году 145,69 рубля. Максимум за год работы можно получить три балла, то есть пенсия не вырастет более чем на 437,07 рубля.

Кроме того, в августе поднимут выплаты:

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июле (+ 8907 рублей);

получившим инвалидность I группы (+ 8907 рублей);

и дадут надбавку по уходу за первыми двумя группами (+ 1314 рублей к страховой пенсии, а к государственной пенсии + 1377 рублей).

Новые законы, которые вступают в силу в августе

В августе завершится прием заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов. Кроме того, вводятся ограничения на открытие банковских карт подросткам. Теперь все люди младше 18 лет обязаны делать это только с согласия родителей, усыновителей или попечителя. С 3 августа санкции за уничтожение и повреждение воинских мемориалов распространят на случаи осквернения. За это можно получить штраф от трех до пяти миллионов или лишиться свободы на три-пять лет.

Все новые законы собрали в отдельном материале.

Пенсионеры могут поехать в санаторий бесплатно

Некоторым категориям пенсионеров предоставляют льготы на санаторно-курортное лечение. Прежде всего, это федеральные льготники — инвалиды, ветераны войны, участники боевых действий и семьи погибших военнослужащих, рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«Также во многих регионах дополнительно помогают неработающим пенсионерам и предпенсионерам (женщинам от 55 лет, мужчинам от 60 лет), особенно если есть медицинские показания. Например, в Москве такие граждане могут бесплатно поехать в санаторий с оплачиваемой дорогой туда и обратно. Получить путевку можно раз в год, подав заявку через „Госуслуги“, Социальный фонд или МФЦ. Понадобится медсправка по форме 070/у, которую оформляет лечащий врач. Все эти меры закреплены на федеральном уровне в рамках набора социальных услуг. Чтобы всё оформить, человек сначала идет к врачу, который оценивает состояние здоровья и решает, нужно ли санаторное лечение. Если да — заполняется специальная форма, затем подается заявление, и пенсионер становится в очередь. Если поездка не состоялась, вся компенсация возвращается в Соцфонд», — пояснила она в беседе с «Газетой».

Женщина выпила слишком много воды и умерла

Женщина из США участвовала в конкурсе на радио. Его суть заключается в том, чтобы выпить как можно больше воды и при этом не ходить в туалет.

28-летняя Дженнифер Стрэндж влила в себя 7,6 литра воды. В течение конкурса она жаловалась на головную боль и тошноту, но ведущие лишь шутили, игнорируя ее состояние. В итоге девушка заняла второе место и не выиграла игровую приставку, ради которой и пошла на это. Она хотела получить приз, чтобы порадовать своих детей.