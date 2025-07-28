Из-за сбоя «Аэрофлота» отменили десятки рейсов. Хакеры взяли вину на себя

Рейсы «Аэрофлота» отменяют в обоих направлениях Источник: Ирина Акишева / NGS55.RU

«Аэрофлоту» пришлось отменить уже 49 пар рейсов (туда-обратно) из-за сбоя в системах. Компания пока не уточняла, что именно произошло, но хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли ответственность за произошедшее на себя.

Сильнее всего ситуация ударила по столичному Шереметьево. Там сейчас десятки людей ждут своего вылета, который отложили, или возвращают багаж из-за отмены рейсов.

Публикуем полный список отмененных рейсов:

SU1642/1643 Москва — Астрахань — Москва;

SU1498/1499 Москва — Грозный — Москва;

SU1400/1401 Москва — Екатеринбург — Москва;

SU1416/1417 Москва — Екатеринбург — Москва;

SU1402/1403 Москва — Екатеринбург — Москва;

SU1020/1021 Москва — Екатеринбург — Москва;

SU1860/1861 Москва — Ереван — Москва;

SU1276/1277 Москва — Казань — Москва;

SU1016/1017 Москва — Калининград — Москва;

SU1002/1003 Москва — Калининград — Москва;

SU1004/1005 Москва — Калининград — Москва;

SU1486/1487 Москва -Красноярск — Москва;

SU1058/1059 Москва — Махачкала — Москва;

SU1304/1305 Москва — Минеральные Воды — Москва;

SU1312/1313 Москва — Минеральные Воды — Москва;

SU1028/1029 Москва — Минеральные Воды — Москва;

SU1310/1311 Москва — Минеральные Воды — Москва;

SU1352/1353 Москва — Минеральные Воды — Москва;

SU1830/1831 Москва — Минск — Москва;

SU1842/1843 Москва — Минск — Москва;

SU1836/1837 Москва — Минск — Москва;

SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва;

SU1324/1325 Москва — Мурманск — Москва;

SU1688/1689 Москва — Омск — Москва;

SU1240/1241 Москва — Оренбург — Москва;

SU1060/1061 Москва — Орск — Москва;

SU1202/1203 Москва — Пермь — Москва;

SU1218/1219 Москва — Самара — Москва;

SU1040/1041 Москва — Сочи — Москва;

SU012/013 Москва — Санкт-Петербург — Москва;

SU010/011 Москва — Санкт-Петербург — Москва;

SU008/009 Москва — Санкт-Петербург — Москва;

SU1366/1367 Москва — Ставрополь — Москва;

SU1362/1363 Москва — Ставрополь — Москва;

SU1364/1365 Москва — Ставрополь — Москва;

SU1368/1369 Москва — Ставрополь — Москва;

SU1506/1507 Москва — Тюмень — Москва;

SU1368/1369 Москва — Тюмень — Москва;

SU1230/1231 Москва — Уфа — Москва;

SU1094/1095 Москва — Челябинск — Москва;

SU1420/1421 Москва — Челябинск — Москва;

SU1422/1423 Москва — Челябинск — Москва;

SU1572/1573 Москва — Элиста — Москва;

SU1346/1347 Москва — Кировск — Москва;

SU1018/1019 Москва — Калининград — Москва;

SU1962/1963 Москва — Астана — Москва;

SU1490/1491 Москва — Красноярск — Москва;

SU1122/1123 Москва — Сочи — Москва;

SU1124/1125 Москва — Сочи — Москва.

Таким образом, коллапс затронул не только Москву, но еще десятки городов.

Обо всех изменениях в расписании пассажиры могут узнать на онлайн табло или в Telegram-канале компании.