Из-за сбоя «Аэрофлота» отменили десятки рейсов. Хакеры взяли вину на себя

«Аэрофлоту» пришлось отменить уже 49 пар рейсов (туда-обратно) из-за сбоя в системах. Компания пока не уточняла, что именно произошло, но хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли ответственность за произошедшее на себя.
Сильнее всего ситуация ударила по столичному Шереметьево. Там сейчас десятки людей ждут своего вылета, который отложили, или возвращают багаж из-за отмены рейсов.
Публикуем полный список отмененных рейсов:
SU1642/1643 Москва — Астрахань — Москва;
SU1498/1499 Москва — Грозный — Москва;
SU1400/1401 Москва — Екатеринбург — Москва;
SU1416/1417 Москва — Екатеринбург — Москва;
SU1402/1403 Москва — Екатеринбург — Москва;
SU1020/1021 Москва — Екатеринбург — Москва;
SU1860/1861 Москва — Ереван — Москва;
SU1276/1277 Москва — Казань — Москва;
SU1016/1017 Москва — Калининград — Москва;
SU1002/1003 Москва — Калининград — Москва;
SU1004/1005 Москва — Калининград — Москва;
SU1486/1487 Москва -Красноярск — Москва;
SU1058/1059 Москва — Махачкала — Москва;
SU1304/1305 Москва — Минеральные Воды — Москва;
SU1312/1313 Москва — Минеральные Воды — Москва;
SU1028/1029 Москва — Минеральные Воды — Москва;
SU1310/1311 Москва — Минеральные Воды — Москва;
SU1352/1353 Москва — Минеральные Воды — Москва;
SU1830/1831 Москва — Минск — Москва;
SU1842/1843 Москва — Минск — Москва;
SU1836/1837 Москва — Минск — Москва;
SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва;
SU1324/1325 Москва — Мурманск — Москва;
SU1688/1689 Москва — Омск — Москва;
SU1240/1241 Москва — Оренбург — Москва;
SU1060/1061 Москва — Орск — Москва;
SU1202/1203 Москва — Пермь — Москва;
SU1218/1219 Москва — Самара — Москва;
SU1040/1041 Москва — Сочи — Москва;
SU012/013 Москва — Санкт-Петербург — Москва;
SU010/011 Москва — Санкт-Петербург — Москва;
SU008/009 Москва — Санкт-Петербург — Москва;
SU1366/1367 Москва — Ставрополь — Москва;
SU1362/1363 Москва — Ставрополь — Москва;
SU1364/1365 Москва — Ставрополь — Москва;
SU1368/1369 Москва — Ставрополь — Москва;
SU1506/1507 Москва — Тюмень — Москва;
SU1368/1369 Москва — Тюмень — Москва;
SU1230/1231 Москва — Уфа — Москва;
SU1094/1095 Москва — Челябинск — Москва;
SU1420/1421 Москва — Челябинск — Москва;
SU1422/1423 Москва — Челябинск — Москва;
SU1572/1573 Москва — Элиста — Москва;
SU1346/1347 Москва — Кировск — Москва;
SU1018/1019 Москва — Калининград — Москва;
SU1962/1963 Москва — Астана — Москва;
SU1490/1491 Москва — Красноярск — Москва;
SU1122/1123 Москва — Сочи — Москва;
SU1124/1125 Москва — Сочи — Москва.
Таким образом, коллапс затронул не только Москву, но еще десятки городов.
Обо всех изменениях в расписании пассажиры могут узнать на онлайн табло или в Telegram-канале компании.
Если ваш рейс отменили, вы можете вернуть деньги за билет или переоформить его на ближайший вылет. В «Аэрофлоте» предупредили, что в кассах самого аэропорта этого сделать временно нельзя. Вернуть билет можно по месту его покупки: в офисе авиакомпании, в агентстве или на сайте перевозчика. Опция онлайн-возврата находится в разделе «Управление бронированием».