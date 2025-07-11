Россиянин прилетел на Кипр ради свадьбы родственников, но вместо праздника попал в тюрьму: новости 11 июля

Местный суд Кипра отказался выпускать под залог россиянина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 июля.

В Гватемале задержали судно с кокаином на сумму 35 миллионов долларов

Президент страны Бернардо Аревало сообщил, что в Гватемале задержали судно с 2,5 тонны кокаина на сумму 35 миллионов долларов.

«Мы изъяли 2581 кг кокаина на сумму более 265 млн квартетов [$ 35 млн]», — написал он в соцсети X.

За 2025 год это самое крупное изъятие контрабанды в стране.

Расследование крушения Boeing в Индии указывает на ошибку пилотов

Расследование крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, которое проводят американские специалисты, не выявило проблем с техникой. Трагедия могла случиться по ошибке пилотов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на должностные источники в США.

До этого газета Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщила, что Индия направит в США два бортовых самописца разбившегося самолета для расшифровки и проведения анализа. В расследовании также участвует Национальный совет по безопасности на транспорте США.

«Предварительные результаты расследования показывают, что переключатели, управляющие подачей топлива к двум двигателям самолета, были выключены, что привело к потере тяги вскоре после взлета», — сообщили Wall Street Journal источники.

Отмечается, что пилоты используют переключатели для запуска и отключения двигателей. Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета.

В авиакомпании сообщили, что на борту находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении и рассказал, что случилось.

Выживший получил травмы груди, глаз и ног — но ни одна из травм не является тяжелой Источник: HT Photo

Борт рухнул на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. Общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275.

Момент крушения попал на видео Источник: Flight Emergency / X

Мошенники воруют аккаунты в Telegram с помощью популярной функции

Кибермошенники начали использовать функцию «Предложенные публикации» в Telegram для обмана пользователей и кражи аккаунтов. Подробности об этом рассказали в МВД.

Администратору канала поступает коммерческое предложение с фейковой ссылкой на «контент для публикации». После того как владелец аккаунта открывает отправленную страницу, проходит авторизацию, доступ к его аккаунту переходит аферистам.

При этом злоумышленники могут преследовать разные цели. Многие из них начинают требовать выкуп за возврат доступа к странице.

Сделки с недвижимостью в России начнут фиксировать на видео

Депутаты Госдумы во главе с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью. Также нотариусов хотят обязать проверять дееспособность граждан и их волеизъявление при совершении таких сделок.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас при совершении таких сделок нотариус вправе использовать средства видеофиксации, однако законом не предусмотрено обязательное ведение видеозаписи.

Полученные видеоматериалы обязательно хранятся в течение пяти лет. Слуцкий заявил, что мошенничество является серьезной проблемой на рынке купли-продажи недвижимости, особенно для людей старшего поколения. По его словам, с 2019 года число таких преступлений превысило 40 тысяч.

«Доходит до того, что бандиты уговаривают пожилых людей переоформить свои квартиры без встречного вознаграждения под воздействием методов нейролингвистического программирования и даже гипноза. Причем оспорить подобные сделки, заключенные в присутствии нотариуса, бывает сложно. В результате эти аферисты отбирают у престарелых людей зачастую единственное жилье», — отметил он.

Автор инициативы считает, что если законопроект примут, то он позволит снизить число мошеннических действий при оформлении сделок с недвижимостью. Кроме того, видеофиксация может помочь защитить интересы добросовестного приобретателя от возможных злоупотреблений со стороны продавца или его родственников, передает РИА Новости.

В России введут ID-карты для мигрантов

В России появятся ID-карты, которые будут удостоверять личность мигрантов в России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Такие карты введут на базе информресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина».

В этом профиле будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, а также пребывающих на территории РФ. Заработать такой профиль должен в 2026 году.

«На базе данного информационного ресурса в дальнейшем будут реализованы другие современные технические решения, например, введение ID-карты — единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России, с электронным носителем информации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Все сведения об иностранцах, которые содержатся в различных ведомственных информационных системах, объединят в единое цифровое досье. Его технологической основой станет банк с биометрией (фото и отпечатки пальцев).

Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс МВД РФ в целях формирования актуальной информации о миграционной ситуации в стране, а также регулирования миграционных процессов в России, передает РИА Новости.

В Петербурге ребенок провалился в открытый люк

На парковке автоцентра в Невском районе Петербурга открытый люк огородили тележкой и конусом. Это не помогло остановить четырехлетнего ребенка, который в него упал.

Наши коллеги из «Фонтанки» показали видео, на котором мальчик не смотрел под ноги и не увидел ограждение.

Момент падения ребенка в открытый люк Источник: «Фонтанка.ру»

В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что по факту случившегося организована процессуальная проверка. Следствие оценит действия лиц, ответственных за обслуживание и содержание инженерных систем.

Проверку также проводит прокуратура Невского района.

Россияне могут получить скидку на оплату ЖКУ

Скидку на оплату услуг ЖКХ от 30 до 50% могут получить многодетные семьи. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В России предусмотрены льготы по ЖКУ для многодетных семей, они могут включать различные виды помощи. Так, многодетные семьи могут получить скидку на оплату ЖКУ, размер которых устанавливается региональными властями. Минимальный размер скидки установлен федеральным законом, он составляет 30%», — рассказал эксперт.

По информации Колунова, регионы чаще всего делают скидку больше. Жители Подмосковья, например, могут получить скидку на оплату ЖКУ в 50%. Такая скидка начисляется автоматически, как только семья становится многодетной.

Еще многодетным семьям во многих регионах можно не платить за содержание жилого помещения полностью или частично.

Россиянина задержали на Кипре и отправили в тюрьму

Местный суд Кипра отказался выпускать под залог россиянина Серажудина Актулаева, приехавшего в страну из-за свадьбы родственников. События вокруг мужчины развернулись еще 22 мая, тогда он прилетел на остров и почти сразу был задержан.

Инцидент произошел в аэропорту Ларнаки. По сообщению полиции Кипра, арест был инициирован США. Сам Актулаев при этом ничего не знает и не понимает, какие обвинения ему предъявляет Вашингтон.

«Выслушав доводы сторон защиты и обвинения, суд принял решение не отпускать под залог Серажудина Актулаева», — говорилось в конце заседания.