«Маугли из реальной жизни»: индеец из Эквадора покорил соцсети — видео

Источник: Городские медиа

За то, как индеец из племени ваорани ловко лазает по огромным деревьям и общается с животными, его прозвали «Маугли из реальной жизни». В отличие от героя Киплинга, Мои Гуикита отлично знает, что такое цивилизация, и ведет свой блог, где на него подписано больше миллиона человек со всего света. В своих роликах Мои рассказывает о своем племени, его традициях и сложностях выживания из-за деятельности нефтедобывающих компаний, которые ведут геологоразведку и добычу нефти в джунглях, где веками жили ваорани.

Правда, больше всего подписчиков цепляют ролики, в которых Мои показывает природу и дикие леса Амазонии. Картинка и впрямь похожа на кадры из диснеевского мультфильма. Блогер же называет леса свои местом силы, где он может прикоснуться к истории и легендам местности, побыть в тишине и помечтать.

Во всех приключениях в джунглях Мои сопровождает его паукообразная обезьяна по кличке Као.

«Она со мной уже семь лет, — говорит Мои. — И всегда следует за мной в этих приключениях, она молча защищает меня, когда я лазаю по деревьям, если она видит змей, она отгоняет их, если есть гигантские муравьи или пауки, она отгоняет их».