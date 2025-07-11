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Страна и мир «Маугли из реальной жизни»: индеец из Эквадора покорил соцсети — видео

«Маугли из реальной жизни»: индеец из Эквадора покорил соцсети — видео

Мои Гуикита лазает по деревьям со своей обезьянкой и показывает нереальные виды джунглей

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Источник:

Городские медиа

За то, как индеец из племени ваорани ловко лазает по огромным деревьям и общается с животными, его прозвали «Маугли из реальной жизни». В отличие от героя Киплинга, Мои Гуикита отлично знает, что такое цивилизация, и ведет свой блог, где на него подписано больше миллиона человек со всего света. В своих роликах Мои рассказывает о своем племени, его традициях и сложностях выживания из-за деятельности нефтедобывающих компаний, которые ведут геологоразведку и добычу нефти в джунглях, где веками жили ваорани.

Правда, больше всего подписчиков цепляют ролики, в которых Мои показывает природу и дикие леса Амазонии. Картинка и впрямь похожа на кадры из диснеевского мультфильма. Блогер же называет леса свои местом силы, где он может прикоснуться к истории и легендам местности, побыть в тишине и помечтать.

Во всех приключениях в джунглях Мои сопровождает его паукообразная обезьяна по кличке Као.

«Она со мной уже семь лет, — говорит Мои. — И всегда следует за мной в этих приключениях, она молча защищает меня, когда я лазаю по деревьям, если она видит змей, она отгоняет их, если есть гигантские муравьи или пауки, она отгоняет их».

В лесах Амазонии остались племена, ведущие очень закрытый образ жизни, но Мои и его племя всегда рады путешественникам и готовы с каждым поделиться кусочком своей культуры и красоты окружающей природы.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Джунгли Маугли Блогер Природа
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