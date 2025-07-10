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Страна и мир Невозможно перевести деньги: россияне пожаловались на сбой в работе СБП

Невозможно перевести деньги: россияне пожаловались на сбой в работе СБП

Приложение невозможно открыть

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1 комментарий
Проблемы наблюдаются в нескольких регионах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПроблемы наблюдаются в нескольких регионах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Проблемы наблюдаются в нескольких регионах

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне сообщают о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жалуются, что не могут отправить или получить денежные переводы, открыть приложение.

«Ошибка при переводе. Просит подождать. Что происходит?» — пишет один из пользователей.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Московской и Нижегородской областей.

Время обработки операций увеличено из-за инцидента в работе провайдера, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме», — отметили в пресс-службе НСПК.

В пресс-службе СБП пока не прокомментировали ситуацию. Мы обратились в компанию с просьбой разъяснить причины неполадок.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
53 минуты
в стабильной решили открыть ещё 15!!!! Военных училищ зачем интернет??? всё вернулось к традиционным ценностям половина в робе половина в хаки
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