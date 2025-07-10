Невозможно перевести деньги: россияне пожаловались на сбой в работе СБП

Россияне сообщают о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи жалуются, что не могут отправить или получить денежные переводы, открыть приложение.
«Ошибка при переводе. Просит подождать. Что происходит?» — пишет один из пользователей.
Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Московской и Нижегородской областей.
Время обработки операций увеличено из-за инцидента в работе провайдера, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).
«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме», — отметили в пресс-службе НСПК.
В пресс-службе СБП пока не прокомментировали ситуацию. Мы обратились в компанию с просьбой разъяснить причины неполадок.