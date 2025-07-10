«Рай для мигрантов, ад для немцев». Бизнесмен из Германии переезжает в Россию — он рассказал, почему ему не живется в Евросоюзе

Бурхард Вагнер устал от бюрократизма в Европе Источник: Юрий Кузнецов

Житель Германии Бурхард Вагнер впервые приехал в Россию и сразу влюбился в нашу страну. Он намерен перебраться на ПМЖ в один из городов Нижегородской области. Но зачем? О том, с какими проблемами немец столкнулся у себя на родине и почему выбрал именно Россию — читайте в материале наших коллег из NN.RU.

Бурхард Вагнер родился в декабре 1970 года в городе Рудольштадт. Он вспоминает, что в детстве было много информации из СССР, поскольку его малая родина расположена в бывшей Германской Демократической республике. В школе ребята изучали русский язык, им показывали новости о Советском Союзе — все это сформировало определенные представления Вагнера о нашей стране.

— Всегда была информация из России, о России. Поэтому на протяжении многих лет я стараюсь читать новости с обеих сторон (из России и Германии. — Прим. ред.) и сравнивать, — говорит немец.

Необычный бизнес в Германии

Жизнь Бурхарда неразрывно связана с автомобилями. На родине он успел побывать дальнобойщиком, автомехаником и бизнесменом. У него была своя автомастерская, где он ремонтировал машины любых брендов, в том числе и «Лады».

Мастерская немца Источник: Бурхард Вагнер Мужчина любит работать с автомобилями Источник: Бурхард Вагнер

— Я учился на автомеханика. Сначала занимался просто ремонтом, а потом бизнесом. В Германии есть грузовики Magirus-Deutz, похожие на КамАЗ. Через 30 лет использования эти машины разбирают, а затем некоторые делают из них дома на колесах. То есть мои клиенты покупают эти автомобили, начинают над ними работать и в случае каких-то проблем идут ко мне. Я обучаю их, как ездить на такой машине, ремонтировать ее и как с ней потом жить. В некотором роде это как образование — я продаю людям свои знания и опыт, — объяснил Вагнер.

Кроме этого, немец оказывает клиентам консультации по телефону. В пример он привел следующую историю: туристы ехали на машине по пустыне Гоби, и она сломалась. Они позвонили Бурхарду, и он по телефону диагностировал автомобиль, чтобы дать полезный совет, как его починить. По словам немца, в России он почти не встречал аналогичного бизнеса — знает только одного человека в этой сфере из Санкт-Петербурга.

Источник: Бурхард Вагнер Источник: Бурхард Вагнер

Свое дело Вагнер открыл в 2003 году и занимался им до последнего времени. Однако сейчас мужчине запретили работать в Германии. И для того, чтобы продолжать трудиться, бизнес нужно создавать с нуля.

— Произошла некоторая ситуация, после которой я должен заново подавать все документы. Бизнес мне закрыли, и я решил подумать, может быть получится за границей открыть свое дело, — рассказал немец о моменте, после которого он решил переехать.

Описать подробно эту ситуацию Вагнер отказался, но заявил, что его вины здесь нет. По словам мужчины, проблема связана с немецкой бюрократией.

Original play

В беседе с Бурхардом мы затронули тему выбора страны для переезда. Почему он решил переехать именно в Россию, а не в Швейцарию или Австрию, где говорят по-немецки? Коммерсант ответил, что это зона Евросоюза, где принимается все больше законов, ограничивающих свободу.

— Например, мне нужна новая отопительная система. У меня есть собственный лес и дрова, но я не могу этим пользоваться. Если хочу на своей территории построить мастерскую, то не получится, поскольку запрещено законом. Заниматься бизнесом в Евросоюзе очень сложно. 20% — ты делаешь свое дело, и 80% — решаешь бюрократические вопросы, — посетовал Вагнер.

Однажды к бизнесмену пришел клиент и захотел оставить свою машину, однако он ему отказал. В результате клиент написал на Бурхарда жалобу в полицию, якобы он угрожал мужчине — коммерсанта за это оштрафовали. В беседе с NN.RU мужчина вспомнил еще ряд примеров, где он «ни в чем не виноват, но при этом всегда оставался в дураках». По его словам, каждый такой случай в отдельности — это мелочь, но когда их много, это уже проблема.

У мужчины есть семья, но она не собирается переезжать с ним из Германии Источник: Юрий Кузнецов

Также Вагнер прошелся по проблеме с мигрантами. Немец считает, что они получают слишком много в Германии, зачастую больше, чем коренное население. К примеру, приезжие регистрируются в стране под несколькими именами, чтобы получать больше пособий.

— Германия — это хорошее государство для мигрантов, но плохое для местного населения. Для них делается очень многое, — считает Бурхард.

Он также перечислил ряд странностей, которые делают с ребятами в немецких детсадах. Со слов мужчины, детей раздевают догола и развлекают тем, что позволяют мальчикам и девочкам друг друга трогать. Также он рассказал об Original play, когда взрослые мужчины начинают играть с детьми. Вагнер задается вопросом, для чего нужна такая ранняя сексуализация детей.

Основатель популярной «педагогической методики» Original Play — американец Фред Дональдсон. В 2019 году в Германии громыхал скандал, когда некоторые родители сообщили, что в детских садах их дети подверглись насилию со стороны незнакомых мужчин, которые приходили в группы «потискать детей». Идея Original play якобы заключается в том, чтоб помочь ребятам через тактильное общение со взрослыми избавиться от агрессии и раскрепостится. Согласно открытым данным, власти вводили запрет на работу с этой методикой.

Когда немец принял решение о поездке в Россию, он не стал никому об этом говорить на родине. По словам Вагнера, это опасно. Якобы в будущем может случиться так, что официально против него ничего не сделают, но «внезапно» возникнет много мелких проблем. Сам Бурхард и многие другие переселенцы из Западной Европы даже регистрируются в Telegram под чужими именами — на всякий случай.

Переезд в Россию

В нашу страну Вагнер приехал 31 мая в доме на колесах. В общей сложности поездка заняла трое суток. Немец рассказывает, что самым сложным в путешествии было долгое пересечение границы, отсутствие GPS-навигации в Москве и невозможность заправляться без российских рублей.

Дом на колесах Бурхарда Источник: Бурхард Вагнер Источник: Бурхард Вагнер

Во время своего визита Бурхард общался с Ремо Киршем, известным в регионе переселенцем из Германии. Ремо вместе с супругой уже несколько лет строит экологический поселок в Богородском районе Нижегородской области для своих земляков. Вагнер узнал об этом и потому изначально был нацелен на Нижегородскую область. Пока что у мужчины нет четкой конкретики, где именно он осядет, но в приоритете для немца небольшой город.

Что касается работы, в этом вопросе у Вагнера тоже нет ясности, чем он будет заниматься в России. Совершенно точно мужчина знает одно — хотел бы работать с автомобилями. В идеале — открыть свой автосервис.

— У меня вряд ли получится здесь заниматься тем, чем в Германии. Я это даже не рассматриваю. Но какую-нибудь маленькую мастерскую открыть было бы здорово. Я знаю все про машины и могу делать любой ремонт, — гордо заявил немец.

В разговоре с нами Вагнер говорит, что был сильно впечатлен, когда приехал в Россию. После того, что рассказывают о ней в Германии, он ожидал увидеть совершенно другую страну. По словам немца, Россия гораздо чище, чем его родина, особенно в последние пять лет, поскольку приехало много мигрантов. Из недостатков нашей страны он отметил только плохие дороги.

— Раньше считалось, что Германия чистая, а Россия грязная. Но, когда я приехал сюда и увидел все своими глазами, мнение полностью поменялось. Когда проезжаю мимо деревень, иногда встречается много грязи, но все-таки видно, что многое сделано, — поделился Бурхард первыми впечатлениями.

Сейчас Вагнер вернулся на родину. Там у него живут бывшая супруга и двое детей. По его словам, близкие из Германии уезжать не планируют. Сам Бурхард же активно занимается подготовкой к переезду, налаживает контакты с российской стороной. Поскольку он говорит только по-немецки, все общение происходит через профессионального переводчика. Она же помогает с оформлением документов и адаптацией в России.