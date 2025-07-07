НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 749мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,84
EUR 93,01
Американец — об отпуске в России
Отмена популярных рейсов
Уничтожили БПЛА
Зарплаты хоккеистов в новом сезоне
Как бесплатно посмотреть кино
Когда начнут расширять М-8
Как вести себя во время атаки БПЛА
Погром после непогоды
Выращивает гигантские овощи и фрукты
Страна и мир В ярославском аэропорту отменили два популярных рейса

В ярославском аэропорту отменили два популярных рейса

Причина — ограничения на полеты

289
2 комментария
Из-за ограничений на полете из Ярославля отменили два рейса | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИз-за ограничений на полете из Ярославля отменили два рейса | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из-за ограничений на полете из Ярославля отменили два рейса

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославский аэропорт в Туношне попал в число аэропортов России, которых коснулся коллапс из-за ограничений на полеты. Как сообщили в ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, 6 июля из Туношны отменили два рейса.

«За время действия запрета на полёты в ярославском аэропорту 5–6 июля отменили два регулярных рейса. Оба пришлись на воскресенье, 6 июля — это рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В субботу, 5 июля, регулярных рейсов не было», — уточнили 76.RU в пресс-службе Минтранса.

По уточненным данным, из московского аэропорта Внуково в Ярославль должны были прилететь 34 пассажира, на вылет, предварительно, ожидалось 46 человек. Из Санкт-Петербурга должны были прилететь 50 человек, а улететь — 48.

По данным Росавиации, с 5 июля по 06:00 МСК 7 июля авиакомпании по всей России отменили 485 рейсов.

«На запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек, количество предоставленных ваучеров на напитки — 199 тыс., на питание — 155 тыс.», — указано в сообщении Росавиации.

Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», из Санкт-Петербурга были задержаны 104 рейса. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в Пулково после массовых жалоб пассажиров.

Пассажиры застряли в Пулково из-за ограничений на полеты | Источник: читательница «Фонтанки» ВикторияПассажиры застряли в Пулково из-за ограничений на полеты | Источник: читательница «Фонтанки» Виктория

Пассажиры застряли в Пулково из-за ограничений на полеты

Источник:

читательница «Фонтанки» Виктория

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Аэропорт Туношна Ограничения в аэропортах Полеты Задержка рейсов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
30 минут
Что значит "два популярных рейса"? Вы имеете в виду - "оба два"? А то такое ощущение, что из Туношны летают десятки рейсов, а два каких-то отменили :)
Гость
28 минут
Захочу отоспаться на коврике - куплю билет на самолет
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление