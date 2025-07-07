В ярославском аэропорту отменили два популярных рейса

Из-за ограничений на полете из Ярославля отменили два рейса Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославский аэропорт в Туношне попал в число аэропортов России, которых коснулся коллапс из-за ограничений на полеты. Как сообщили в ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, 6 июля из Туношны отменили два рейса.

«За время действия запрета на полёты в ярославском аэропорту 5–6 июля отменили два регулярных рейса. Оба пришлись на воскресенье, 6 июля — это рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В субботу, 5 июля, регулярных рейсов не было», — уточнили 76.RU в пресс-службе Минтранса.

По уточненным данным, из московского аэропорта Внуково в Ярославль должны были прилететь 34 пассажира, на вылет, предварительно, ожидалось 46 человек. Из Санкт-Петербурга должны были прилететь 50 человек, а улететь — 48.

По данным Росавиации, с 5 июля по 06:00 МСК 7 июля авиакомпании по всей России отменили 485 рейсов.

«На запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек, количество предоставленных ваучеров на напитки — 199 тыс., на питание — 155 тыс.», — указано в сообщении Росавиации.

Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», из Санкт-Петербурга были задержаны 104 рейса. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в Пулково после массовых жалоб пассажиров.