«ВКонтакте» — всё? Пользователи не могут зайти на свои страницы в соцсети

На сайте не открывается главная страница Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — гласит надпись.

Кроме того, не работает мобильное приложение на смартфонах на iOS и Android. Пользователи жалуются, что не открывается главная страница, а также не грузится приложение с видео.

По данным сайта «Сбой.рф», большинство жалоб поступает от жителей Москвы — 25% и Санкт-Петербурга — 13%. По информации сайта Downdetector, около тысячи человек не могут загрузить приложение на своем телефоне или зайти на свою страницу через браузер.

График сбоев соцсети и приложения Источник: Downdetector.su

В пресс-службе «ВКонтакте» Городским медиа ответили, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой «ВКонтакте». Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя. Также проблема может быть временной.

«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

А у вас работает «ВКонтакте»? Да, всё работает Ничего не работает Я давно там не сижу

Последний раз сбой в работе соцсети был в марте этого года. Тогда пользователи столкнулись с похожими проблемами. При попытке зайти на сайт появлялось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Мобильное приложение тоже не работало, а у кого-то вместо ленты новостей был белый экран.