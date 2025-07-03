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Страна и мир «ВКонтакте» — всё? Пользователи не могут зайти на свои страницы в соцсети

«ВКонтакте» — всё? Пользователи не могут зайти на свои страницы в соцсети

Также не работает приложение на смартфонах

345
4 комментария
На сайте не открывается главная страница | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа сайте не открывается главная страница | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На сайте не открывается главная страница

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — гласит надпись.

Кроме того, не работает мобильное приложение на смартфонах на iOS и Android. Пользователи жалуются, что не открывается главная страница, а также не грузится приложение с видео.

По данным сайта «Сбой.рф», большинство жалоб поступает от жителей Москвы — 25% и Санкт-Петербурга — 13%. По информации сайта Downdetector, около тысячи человек не могут загрузить приложение на своем телефоне или зайти на свою страницу через браузер.

График сбоев соцсети и приложения | Источник: Downdetector.suГрафик сбоев соцсети и приложения | Источник: Downdetector.su

График сбоев соцсети и приложения

Источник:

Downdetector.su

В пресс-службе «ВКонтакте» Городским медиа ответили, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой «ВКонтакте». Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя. Также проблема может быть временной.

«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

А у вас работает «ВКонтакте»?

Да, всё работает
Ничего не работает
Я давно там не сижу

Последний раз сбой в работе соцсети был в марте этого года. Тогда пользователи столкнулись с похожими проблемами. При попытке зайти на сайт появлялось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Мобильное приложение тоже не работало, а у кого-то вместо ленты новостей был белый экран.

Обновлено 15:34 (мск): Сайт и приложение «ВКонтакте» работают в штатном режиме.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Соцсеть Сбой ВКонтакте
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Комментарии
4
JayroslavMudryi
34 минуты
Во «ВКонтакте» пока никак не прокомментировали случившееся. Городские медиа отправили запрос с просьбой прокомментировать информацию о сбоях. Обновлено 06:22 (мск): — Сейчас все сервисы работают в штатном режиме, — ответили в пресс-службе компании.
Гость
1 час
Отличная новость!
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