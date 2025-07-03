«ВКонтакте» — всё? Пользователи не могут зайти на свои страницы в соцсети

«Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — гласит надпись.
Кроме того, не работает мобильное приложение на смартфонах на iOS и Android. Пользователи жалуются, что не открывается главная страница, а также не грузится приложение с видео.
По данным сайта «Сбой.рф», большинство жалоб поступает от жителей Москвы — 25% и Санкт-Петербурга — 13%. По информации сайта Downdetector, около тысячи человек не могут загрузить приложение на своем телефоне или зайти на свою страницу через браузер.
В пресс-службе «ВКонтакте» Городским медиа ответили, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой «ВКонтакте». Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя. Также проблема может быть временной.
«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
А у вас работает «ВКонтакте»?
Последний раз сбой в работе соцсети был в марте этого года. Тогда пользователи столкнулись с похожими проблемами. При попытке зайти на сайт появлялось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Мобильное приложение тоже не работало, а у кого-то вместо ленты новостей был белый экран.
Обновлено 15:34 (мск): Сайт и приложение «ВКонтакте» работают в штатном режиме.