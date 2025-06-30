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Страна и мир От Новороссийска до Сочи: как из космоса выглядят курорты Черноморского побережья — видео

От Новороссийска до Сочи: как из космоса выглядят курорты Черноморского побережья — видео

Космонавт поделился кадрами с борта МКС

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На кадре видны Новороссийск и Геленджик | Источник: oleg_mks / TelegramНа кадре видны Новороссийск и Геленджик | Источник: oleg_mks / Telegram

На кадре видны Новороссийск и Геленджик

Источник:

oleg_mks / Telegram

Российский космонавт Олег Артемьев показал опубликовал кадры Черноморского побережья в своем telegram-канале. Он показал, как курорты Краснодарского края выглядят из космоса.

На видео, снятом с борта МКС, видно Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи. Только посмотрите на эти завораживающие кадры!

Вид на черноморские курорты из космоса

Источник:

oleg_mks / Telegram

Олег Артемьев летал в космос три раза, последний — в 2022 году на борту «Союз МС-21». Вероятно, сейчас космонавт опубликовал сохранившуюся с полёта запись.

Несколько дней назад отдыхающие в Сочи сообщили о пятнах черной вязкой массы на камнях, похожей на мазут. Видео опубликовали в telegram-канале «ЧП Сочи» (18+). В Администрация города опровергли эти сведения. В пресс-службе мэрии сообщили, что провели проверку, в результате которой признаков загрязнения обнаружено не было, в том числе мазутом.

По информации наших коллег из 93.RU, перед началом купального сезона водолазы обследуют и очищают дно от опасных предметов, а Роспотребнадзор регулярно контролирует качество воды и песка на пляжах. Все пробы — в норме.

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Екатерина Железнова
Журналистка
Космос Курорты Краснодарского края Борт МКС Вид из космоса Черное море
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