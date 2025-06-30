От Новороссийска до Сочи: как из космоса выглядят курорты Черноморского побережья — видео

На кадре видны Новороссийск и Геленджик Источник: oleg_mks / Telegram

Российский космонавт Олег Артемьев показал опубликовал кадры Черноморского побережья в своем telegram-канале. Он показал, как курорты Краснодарского края выглядят из космоса.

На видео, снятом с борта МКС, видно Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи. Только посмотрите на эти завораживающие кадры!

Вид на черноморские курорты из космоса Источник: oleg_mks / Telegram

Олег Артемьев летал в космос три раза, последний — в 2022 году на борту «Союз МС-21». Вероятно, сейчас космонавт опубликовал сохранившуюся с полёта запись.

Несколько дней назад отдыхающие в Сочи сообщили о пятнах черной вязкой массы на камнях, похожей на мазут. Видео опубликовали в telegram-канале «ЧП Сочи» (18+). В Администрация города опровергли эти сведения. В пресс-службе мэрии сообщили, что провели проверку, в результате которой признаков загрязнения обнаружено не было, в том числе мазутом.