Теракты в Сирии, авиакатастрофы в России, наводнения в Китае, перевооружение НАТО и конфликты в Армении: итоги недели

При стрельбе и взрыве пострадали десятки человек Источник: SANANewsEnglish / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Теракты в Сирии

На этой неделе в Сирии случилась трагедия. Террорист-смертник устроил взрыв в православной церкви пророка Илии в Дамаске. Погибло 25 человек, еще 52 получили травмы различной степени тяжести.

На месте трагедии работают экстренные службы Источник: SANANewsEnglish / Telegram

Террорист взорвал свой жилет со взрывчаткой внутри храма Источник: SANANewsEnglish / Telegram

По информации МВД Сирии, террорист открыл огонь прямо в храме. После этого он взорвал свой жилет со взрывчаткой. Спустя несколько часов после теракта в церкви взорвалась заминированная машина.

Раненых доставили в больницу Аль-Муджтахид в Дамаске Источник: SANANewsEnglish / Telegram

Сирийские журналисты из издания SANA предполагают, что террорист связан с террористической организацией «Исламское государство»* (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году).

В НАТО сообщили о перевооружении

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс запускает масштабную программу перевооружения. В ближайшем будущем планируется закупить тысячи танков и единиц бронетехники, необходимых для защиты солдат и обеспечения маневренности на поле боя, а также миллиарды артиллерийских боеприпасов.

Глава альянса отметил, что «именно благодаря таким запасам НАТО может предотвратить агрессию от любой угрозы». Он подчеркнул, что рост инвестиций должен сопровождаться увеличением оборонного производства.

«В настоящее время предложения недостаточно для удовлетворения нашего возросшего спроса по обе стороны Атлантики», — заявил Марк Рютте на пресс-конференции в Гааге.

СК завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле»

На этой неделе СК завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года. В ведомстве отметили, что трагедию устроили в интересах руководства Украины.

«Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», — уточнили в пресс-службе СКР.

В теракте погибли 149 человек, наши коллеги из MSK1.RU уточнили, что ранее речь шла о 145 погибших. Один человек пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609. Общий ущерб от нападения — около 6 млрд рублей. Подробности о ходе расследования мы рассказывали в отдельном материале.

В одном видео рассказываем всё, что известно о трагедии Источник: Городские медиа

Израиль и Иран закончили 12-дневную войну

Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи на этой неделе заявил, что в ходе 12-дневного конфликта Иран одержал победу не только над Израилем, но и над США. Глава Ирана опубликовал свое заявление в соцсети Х.

«Второе поздравление связано с победой нашего любимого Ирана над американским режимом. Американский режим вступил в войну напрямую, потому что чувствовал, что, если он не вступит, сионистский режим (Израиль. — Прим. ред.) будет полностью уничтожен. Но он ничего не выиграл от этой войны. Здесь Исламская Республика также одержала победу, и в ответ Исламская Республика дала Америке суровую пощечину», — подчеркнул Али Хаменеи.

За сутки до этого в Совете национальной безопасности Ирана заявили, что Тегеран одержал победу над Израилем. Иранские власти подчеркнули, что противник был вынужден признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию.

До этого страны договорились о полном прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь «Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет».

После обращения Трампа глава МИД Ирана Ирана Арагчи выступил с обращением, в котором заявил, что у страны нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. Он добавил, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, то Тегеран не станет совершать ответные действия. Напоследок Иран запустил очередную волну ракет в сторону Израиля.

Наводнение в Китае

В Китае из-за сильных дождей сохраняется угроза наводнений. Власти уезда Жунцзян (провинция Гуйчжоу КНР) предписали эвакуировать ряд его районов. По информации South China Morning Post, наводнения вызваны проливными дождями.

В зоне наводнения продолжают работать спасательные бригады Источник: CCTV

На местной гидрологический станции сообщили, что уровень в водоемах может на два метра превысить безопасную отметку. Власти призвали население перебираться в более высокие места.

Известно, что в уезде Жунцзян проживают 385 тысяч человек. SCMP отмечает, что от ливней пострадали и другие места юга КНР, в том числе в Гуанси-Чжуанском автономном районе, в провинциях Гуандун и Юньнань. По данным министерства водного хозяйства КНР, затяжные ливневые дожди затронули зону реки Сицзян — западного притока Чжуцзян (Жемчужной реки), опасный подъем уровня вод наблюдается в 55 реках.

Пострадавших эвакуируют на лодках Источник: ТАСС / Reuters / Newsflare

В России начнут действовать новые штрафы за неявку в военкомат

Теперь граждане, которые собрались сменить место жительства, будут обязаны сообщить об этом в военкомат. В противном случае им грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

«По нашему мнению, установленный размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», — говорится в пояснительной записке.

Ранее такой штраф составлял от 1 до 5 тысяч рублей. В Минобороны отметили, что в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности привлекли более 47 тысяч человек. Из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения. Подробнее о новых правилах за неявку в военкомат мы писали здесь.

В России ожидается снижение ставок по семейной ипотеке

Ставку по семейной ипотеке в России планируют снизить до 3%. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, направив обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину. Сегодня ставка составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%.

Миронов отметил, что для многих семей такие условия недоступны. Он предложил заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при залоге единственного жилья, что позволит избежать необходимости временного проживания на съемных квартирах.

С аналогичной инициативой выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, предложив дифференцировать ставку в зависимости от количества детей: 6% — для семьи с одним ребенком, 3% — для семьи с двумя детьми и 0% — для семьи с тремя и более детьми.

Дефицит новостроек в России

Рынку недвижимости в России грозит дефицит новостроек. Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев предупредил, что в ближайшие три года граждане могут столкнуться с нехваткой жилья.

«По части показателей мы наблюдаем спад. Запуски проектов снизились на 20% — с 18,8 млн кв. м до 15 млн кв. м. До конца года мы ожидаем развитие данной тенденции. Сокращение запусков ожидаемо приведет к дефициту предложения на горизонте двух-трех лет», — сказал Медведев в рамках форума недвижимости «Движение».

Он отметил, что с начала 2025 года наблюдаются заметные изменения в динамике отрасли. Спрос замедлился на 16% в метрах относительно перегретого первого полугодия 2024 года. Продано 9 млн кв. м. Доля ипотеки в продажах достигла минимальных значений — 58% (при 76% в 2024 году). Увеличилась доля продаж за собственные средства (28%) и в рассрочку (13%).

А вот регистрировать сделки с недвижимостью россияне смогут без похода в МФЦ. Сделать это можно будет онлайн, с помощью биометрических данных. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

Россиян ждет неизбежный рост зарплат

В России предвидится рост зарплат, что вынудит работодателей повысить оклады. Об этом сообщил Валерий Федоров, директор Аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук Финансового университета.

Федоров отметил, что экономика высоких зарплат формируется постепенно, несмотря на сопротивление бизнеса, привыкшего платить низкие зарплаты. Ранее в стране преобладала экономика низких зарплат, но сейчас из-за сокращения населения и снижения безработицы работодатели вынуждены бороться за сотрудников, повышая зарплаты.

Однако компании продолжают использовать административные меры для привлечения сотрудников, а не повышать уровень зарплаты. Например, некоторые организации продвигают идею ограничить набор на гуманитарные специальности в вузах на фоне дефицита технических кадров.

Платформа Twitch может уйти из России

Платформа Twitch, популярная среди геймеров и блогеров, собирается официально прекратить работу в России. Представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Twitch заработал в 2007 году как justin.tv с трансляций жизни его создателя Джастина Кана. В 2011 году платформа сфокусировалась на игровых стримах, а в 2014 году Amazon купила ее за 970 млн долларов. Интеграция с Amazon Prime и добавление чатов/подписок усилили взаимодействие с аудиторией. Twitch стал официальным местом проведения киберспортивных турниров.

Организаторы платформы уже прибегали к подобным мерам, перед тем, как уйти из других стран. Например, похожая ситуация была в Южной Корее. Там Twitch прекратил работу в феврале прошлого года.

Недавно сервис ограничил высокое разрешение трансляций (1080p и 1440p) для российских стримеров, а в ночь на 24 июня и вовсе удалил эту возможность для пользователей с российскими IP-адресами. По информации представителей платформы, на такой шаг им пришлось пойти из-за снижения коммерческой целесообразности поддержки региона.

По информации экспертов, из-за этого российские блогеры могут столкнуться с падением своих доходов. Возможны ограничения, связанные с международными платежами, из-за отключения российских банков от системы SWIFT. Подробнее об этом и об альтернативных площадках для российских стримеров мы рассказали здесь.

В школах появятся оценки за поведение

С нового учебного года в 84 российских школах ученики начнут получать оценки за поведение. Однако ставить их будут далеко не всем. В Минпросвещения предлагают выставлять такие оценки учащимся с 1-го по 8-й класс.

«Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — пояснила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Оценивать поведение детей будет классный руководитель, учитывая мнение педагогов, работающих с ребенком, а также и представителей администрации учебного заведения. Какие регионы попали под пилотный проект Минпросвещения мы рассказали здесь.

В России запустят новый способ взыскания долгов за ЖКХ

С 1 июля информация о долгах, взыскании и решениях мирового судьи будет приходить прямо в личный кабинет на «Госуслугах». Раньше управляющие компании или суды рассылали письма по почте.

Проект в тестовом варианте будет работать год. Регионы, которые будут участвовать, выберет Минстрой. А вот участие в эксперименте для всех добровольное. Подробности об этом мы рассказали в отдельном материале.

В России появилось новое приложение для въезда иностранцев

В России запустили новое мобильное приложение для иностранцев — RuID. С помощью него граждане других государств могут подать заявление на въезд в РФ и воспользоваться госуслугами. Об этом сообщили в Минцифры.

С помощью приложения граждане сумеют за пару кликов подать заявление о въезде в РФ, а также сформировать цифровой профиль. Последний пригодится для получения государственных услуг на территории страны. В Минцифры сообщили, что скачать такое приложение уже можно в RuStore, Google Play, AppGallery, а также в App Store.

Кроме того, приложение поддерживает сразу несколько языков. Помимо русского, доступны еще шесть других. В том числе английский, казахский и узбекский, передает РИА Новости.

Депутаты предложили ввести паспорт для животных

В Госдуме предложили ввести систему идентификации домашних животных на федеральном уровне. С таким предложением выступил депутат Антон Ткачёв.

Он направил запрос в правительство с просьбой рассмотреть возможность введения обязательной идентификации питомцев. Ткачев отмечает, что такой документ поможет повысить ответственность владельцев животных и сделает города более безопасными.

«Это можно было бы назвать „Паспорт для хвостика“ или „Хвостик под контролем“», — цитирует агентство «Москва» слова парламентария.

Ткачёв добавил, что сейчас обязательная регистрация домашних животных с идентификацией, например с помощью микрочипирования, действует только в 19 регионах.

Конфликт власти и духовенства в Армении

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, резиденции католикоса всех армян Гарегина II, произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Силовики пытались задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но священнослужители преградили им путь.

Потасовка между священниками и силовиками Источник: Armenia Today / YouTube

Католикос созвал экстренное совещание священнослужителей, чтобы обсудить дальнейшие действия. В это время началась стычка с силовиками у ворот Эчмиадзина. К ним вышел католикос всех армян (глава Армянской апостольской церкви) Гарегин II, чтобы прекратить беспорядки. Верующие и часть священников перекрыли выход из резиденции, но Аджапахяна всё же удалось увезти.

Гарегин II попытался успокоить собравшихся Источник: Armnationalfront / Telegram

Аджапахяну предъявили обвинения в призывах к свержению власти. Отношения между церковью и премьер-министром Пашиняном обострились из-за обвинений в нарушении обета безбрачия. Подробности об этом конфликте мы рассказывали здесь.

На улице собралась толпа Источник: Radio Sputnik Armenia / Telegram

Крушение самолетов и вертолетов в России

В России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. <…> Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем», — указано в публикации.

Вертолет Ми-8П авиапредприятия «Газпром авиа» совершил вынужденную посадку в Тверской области, также частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей» вынужденно приземлился в Томской области. Еще два лайнера Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar столкнулись на рулежной дорожке аэродрома Сочи.

Накануне еще один легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.

От самолета осталась груда металла Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / Telegram

Кроме пилота на борту не было людей. К сожалению, он погиб в результате крушения. Другой легкомоторный самолет Як-18Т разбился в Подмосковье и загорелся. На борту было четыре человека, никто не выжил.

Самолет загорелся после падения Источник: МЧС Московской области / Telegram

Несовершеннолетний сын Кадырова готовится к свадьбе

Президент России Владимир Путин поздравил Адама Кадырова с вступлением в брак. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Ему 17 лет. Он является помощником главы Чечни, а также возглавляет Службу безопасности главы региона.

Подробности о предстоящей свадьбе рассказала сестра Адама Айшат в своих соцсетях. Перед этим она опубликовала кадры с подготовки к мероприятию. Айшат показала, как выбирала цветы в магазине.

Торжество пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте. Дата свадьбы и имя невесты пока не раскрывается. Айшат Кадырова сказала, что вряд ли сможет опубликовать кадры с праздника, поскольку ей будет не до телефона и съемок.

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